El automóvil alemán despide a más de 32.000 empleados en 2025, una tercera parte de los ceses realizados por BYD

La industria del automóvil cerró un ejercicio 2025 que estuvo marcado por las revisiones estratégicas, fruto de la sobrestimación de la demanda del vehículo eléctrico, y los aranceles.

Lo cierto es que cada uno de los grupos automovilísticos afronta una caída de la rentabilidad generalizada, así como de los beneficios, lo que les obliga a ajustar sus plantillas.

Sin duda, los fabricantes alemanes (Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW) acometieron a lo largo del pasado año una importante merma de sus plantillas. Ninguno de los consorcios se libró de los recortes de empleo.

El Grupo Volkswagen fue el consorcio alemán que más recortó su fuerza laboral, con la salida de 16.530 trabajadores en 2025. Dicho de otra manera, esto supone el 2,5% de su plantilla a nivel mundial durante el año pasado, según datos analizados por EL ESPAÑOL-Invertia.

La mayoría de estos despidos se produjeron en Alemania, su mercado doméstico, con 9.306 despidos. Cabe recordar que el gigante alemán del automóvil elevó en 15.000 los ceses, hasta los 50.000, que se producirán en Alemania de cara al final de la década. Todo ello tras reducir su beneficio neto atribuido un 37,7%, hasta los 6.673 millones de euros.

Le siguió Mercedes-Benz. El consorcio con sede en Stuttgart despidió el año pasado a 11.144 trabajadores en todo el mundo, el 6,8% de su fuerza laboral a nivel mundial. Y, al igual que el Grupo Volkswagen, la mayoría de estos ceses se produjo en Alemania, con la salida de 6.852 empleados.

Tampoco escapó a esta situación el Grupo BMW. El consorcio bávaro recortó su plantilla en 2025 un 1,9%, lo que equivale a 4.564 trabajadores menos, hasta situarla en los 154.540.

Si bien la fuerza laboral en Alemania se redujo en 2.054 trabajadores, fue en China donde más ceses se llevaron a cabo, con un total de 2.312. Esto se debe a que "algunos contratos temporales en China no se renovaron como consecuencia de un menor volumen de producción", reconoce el grupo.

Con todo, los fabricantes alemanes despidieron el año pasado a un total de 32.238 trabajadores en el mundo. De todos ellos, más de la mitad correspondieron a despidos realizados en Alemania, su mercado doméstico. Concretamente, 18.212 ceses.

BYD lidera los despidos

La situación que atraviesa la industria automovilística alemana se caracteriza por una feroz competencia china, así como unos costes energéticos elevados. Ahora bien, los fabricantes alemanes no fueron los que más empleo suprimieron durante 2025.

BYD, el gigante chino líder en ventas a nivel mundial de vehículos eléctricos, fue el grupo automovilístico que más recortó su fuerza laboral durante el año pasado.

Antes de entrar en detalles conviene recordar que BYD es el fabricante automovilístico con más empleados en el mundo. Muy por delante de Toyota, el consorcio con más ventas a nivel mundial durante los últimos cinco años.

BYD cerró el año pasado con una fuerza laboral formada por 869.622 trabajadores en todo el mundo. Una cifra que supone 99.300 empleados menos en comparación con 2024. Es decir, BYD despidió al triple de trabajadores que los tres grupos alemanes juntos. Ahora bien, el grupo chino también emplea a 206.722 trabajadores más que el Grupo Volkswagen y a 479.381 empleados más que Toyota.

¿El motivo? La guerra de precios sufrida en China le supuso a la compañía una caída del beneficio del 19%, hasta situarlo en los 32.600 millones de yuanes (unos 4.055 millones de euros). De hecho, supone la primera caída del beneficio en cuatro años.

Para entender la importancia que supuso la guerra de precios en China para las cuentas de BYD bastan dos datos: por un lado, la compañía logró récord de ventas, con 4.602.436 unidades comercializadas; no obstante, los ingresos tan sólo crecieron un 3,5%, su nivel más bajo en seis años, hasta alcanzar los 803.964 millones de yuanes (99.983 millones de euros al cambio actual).

Los que crean empleo

Sin embargo, no todos los grupos automovilísticos redujeron sus plantillas durante el pasado año. Stellantis fue el consorcio que más elevó su plantilla en 2025, con 10.425 contrataciones. En total, el grupo francoitaloamericano dio empleo el año pasado a 258.668 trabajadores.

Pese a ello, habrá que esperar a mediados de mayo para saber la nueva estrategia de la compañía bajo la batuta de Antonio Filosa. Todo ello después de haber cerrado el ejercicio 2025 con unas pérdidas históricas de 22.332 millones de euros, las primeras desde la fusión de los grupos PSA y FCA en 2021.

Tesla siguió a Stellantis en la creación de empleo. La tecnológica estadounidense contrató a 9.120 trabajadores durante 2025 y ya suma un total de 134.785 empleados.

Situación similar vivió Toyota. El mayor productor y vendedor de vehículos a nivel mundial dio de alta a 6.388 trabajadores y ya alcanza un total de 390.241 empleados.

También incrementó su plantilla el Grupo Renault, con 1.905 altas, hasta alcanzar los 100.541 empleados en todo el mundo. Y lo hizo en un contexto marcado por las pérdidas de 10.931 millones de euros debido al cambio en la forma de contabilizar su participación en Nissan.

Ahora bien, el consorcio automovilístico francés prevé recortar en los próximos dos años un 20% su plantilla de ingenieros, lo que supondría la salida de 2.200 trabajadores, según recoge Bloomberg.

Lo cierto es que el panorama que afronta la industria automovilística no es muy halagüeño. Pese al crecimiento de la demanda del vehículo electrificado, éste aún no termina de llegar al gran público y la falta de ayudas en mercados clave como China y EEUU condiciona aún más estas previsiones de empleo.