La UE marca las normas: se aprueban nuevos requisitos que afectarán a los conductores de coches eléctricos

Se ha cruzado una frontera, y es que lo que hace apenas unos años parecía imposible hoy es una realidad. El 18% de los conductores que tiene intención de comprar un vehículo este 2026, se decantaría por un modelo 100% eléctrico, según el estudio "El comportamiento de los conductores españoles en los sectores del automóvil y la moto'.

En este contexto Europa dicta sentencia y marca nuevas normas para las baterías. Y es que las cadenas de producción dejan una elevada huella ambiental con residuos peligrosos, para lo que además, se necesita una gran cantidad de materias primas.

Por ello la UE ha adoptado un Reglamento con el que se reforzarán las normas de sostenibilidad para las pilas, baterías y la gestión de sus residuos. Con ello también se renovará todo su ciclo de vida desde la producción hasta la reutilización y reciclado.

Punto de recarga. Istock

También se garantizará que todos los operadores estén sujetos a las mismas reglas, ofreciendo una competencia equitativa para el mercado. Esta implementación, es en parte consecuencia del aumento de venta de los vehículos electrificados.

El Consejo de la Unión Europea confirma que este tipo de coches se ha incrementado y prevé que pase de 1,8 millones que había en 2019 a 30 millones en 2030.

El pasado 26 de febrero se adoptó una directiva por la que se modifican los instrumentos de medida con los que se venden o introducen en el mercado los cargadores para los vehículos.

Con ella se mejorará la implantación de las infraestructuras para los vehículos eléctricos, surtidores de gas comprimido y contadores de energía térmica. Algo fundamental en la búsqueda de la transición energética.

Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de la República de Chipre declaraba "la nueva Directiva sobre Instrumentos de Medida establece normas comunes para los cargadores eléctricos y los surtidores de gas. Allana el camino para una implantación generalizada de infraestructura de recarga".

Por su parte, España se posiciona y aumenta los espacios de recarga en un 3,8% durante los tres primeros meses de 2026, lo que supone 1,6 puntos más que el trimestre anterior.

En el otro extremo de la balanza se encuentran todos aquellos puntos instalados pero que todavía no están operativos; estos ascienden hasta 17.074 estaciones, o lo que es lo mismo, una de cada cuatro estaciones de recarga. Todo ello según los datos publicados por ANFAC.

A pesar de los avances, España todavía se encuentra a 12,6 puntos de la media continental, lo que le sitúa con 38 puntos sobre 100. Mientras que los países que lideran el ranking son Noruega y Países Bajos, seguidos de Portugal.

Nuevos requisitos para los cargadores

El acuerdo incluye a los vehículos electrificados, el ferrocarril, las embarcaciones y las aeronaves. Se introducen requisitos con los que en caso de avería o sustracción los cables se puedan sustituir de manera sencilla sin poner en riesgo el rendimiento del dispositivo.

Con ello los vehículos eléctricos podrán ver la información de la carga en la pantalla del vehículo o en un dispositivo personal, como puede ser un teléfono.

Y como se argumenta desde el organismo, los equipos de alimentación y surtidores dispondrán de un periodo de adaptación de 48 meses.

Con ello se mejora la directiva aprobada en 2004 y actualizada en 2014, lo que facilitará el avance hacia la transición animando a los posibles compradores de vehículos electrificados con una red más fiable y segura.