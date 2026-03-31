Confirmado por la Guardia Civil: advierten sobre el peligro de esta señal durante esta Semana Santa en España

Durante estas festividades la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 17 millones de desplazamientos, 12,7 de ellos se prevén para este miércoles 1 de abril. Con ello, el organismo pide prudencia y atención para los conductores.

La Guardia Civil también se suma a las recomendaciones mediante sus redes sociales, donde han publicado un video en el que advierten sobre la señal que indica peligro por animales silvestres, se trata de la indicación P-24.

Se debe diferenciar de la P-24a que, aunque también indica la presencia de animales, recalca que en esa zona los jabalíes son los más recurrentes.

➡️ El nuevo pictograma P-24a indica peligro por la proximidad de un lugar donde la vía puede ser atravesada con frecuencia por animales en libertad, siendo especialmente habituales en ese tramo los jabalíes. #NuevasSeñales pic.twitter.com/jCKay8ZjLK — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 7, 2025

Coincidiendo con la Semana Santa, la Guardia Civil recalca que, en caso de encontrar un animal en la vía, el conductor debe sujetar el volante con fuerza y frenar con suavidad.

Además, se debe evitar en todo momento las maniobras bruscas, ya que las consecuencias pueden ser mucho peores que el propio impacto con el animal. El vehículo puede derrapar volviéndolo incontrolable.

A ello se suma, que si se invade el carril contrario se puede chocar frontalmente con otro vehículo "recuerda, rara vez viene un animal solo" advierte la organización.

Y es que, según el informe elaborado por la Asociación Española de Carretera, en 2024 se registraron 36.000 siniestros viales relacionados con animales, el 98% de ellos solo sufrieron daños materiales.

En 10 años se ha duplicado el número de incidencias en carretera, con lo que se han llegado a posicionar con un tercio de todos los siniestros situados en vías interurbanas.

Para mejorar la situación, la DGT afirmó en julio que realizaría una prueba piloto en la que los navegadores puedan informar y advertir a los conductores en tiempo real sobre los tramos en los que hay más presencia de animales en España.

Como reflejan los datos de Tráfico, este tipo de incidencias se han incrementado, llegando a duplicarse, en 2015 hubo un total de 18.587 implicaciones mientras que la cifra aumentó a 36.087 siniestros en 2024.

De ellos, el 88% se concentra en carreteras convencionales, donde existen menos medidas de protección en el entorno, siendo los atropellos el siniestro más común con un 88% y alrededor de un 1% fueron salidas de vía derivadas de maniobras evasivas por parte de los conductores.

En una operación salida que movilizará a millones de personas, la prudencia al volante y la calma ante lo imprevisto se convierten en los mejores compañeros de viaje.