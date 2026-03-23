Audi e-tron GT: el buque insignia eléctrico de la marca de los cuatro aros con el que dominar la carretera

Los gustos de la clientela europea, en lo que a vehículos se refiere, han sufrido un cambio radical en las dos últimas décadas. Si a principios del milenio el segmento de las berlinas era el preferido por los consumidores, estos le dieron la espalda a partir de 2010 y empezaron a decantarse por los modelos SUV, también denominados todocaminos.

La tendencia no ha cambiado desde entonces. A día de hoy preferimos coches grandes y con una mayor altura que ofrezcan una mejor visión. El segmento preferido en la actualidad es el de los SUV medios, es decir, modelos de entre 4,2 y 4,5 metros de longitud.

Sin embargo, hay fabricantes que, además de apostar por el segmento de los SUV, también desarrollan berlinas. Modelos ya en desuso que cuentan con un centro de gravedad bajo, lo que permite tener una mayor sensación de control en la carretera. Si a ello se le suma que hablamos de modelos gran turismo, es decir, de altas prestaciones y que son completamente eléctricos, el resultado es más que sorprendente.

Audi renovó el año pasado el e-tron GT, su buque insignia eléctrico. Se trata del Audi más potente jamás fabricado, así como el mayor exponente del lenguaje de diseño de la marca de los cuatro aros.

Se trata de un modelo de 5 metros de largo, con 1,96 metros de anchura, una altura de 1,39 metros y una distancia entre ejes de 2,90 metros. Dicho de otro modo, da miedo verlo. Lo cierto es que esta berlina del segmento E atrae todas las miradas.

Y no es de extrañar si se tiene en cuenta que su diseño transmite una sensación de deportividad y desarrollo que impide apartar la vista.

El Audi e-tron GT dispone de cuatro versiones distintas en función de la potencia: quattro, S, RS y RS Performance. Las dos primeras alcanzan una velocidad punta de 245 km/h, mientras que las otras dos llegan a los 250 km/h.

Gama Audi e-tron GT.

Asimismo, este desarrollo de potencia también se deja notar en la capacidad de maletero. Mientras que las versiones quattro y S disponen de 405 litros de capacidad, las más deportivas lo reducen hasta los 350 litros. Además, dispone de un compartimento delantero para almacenaje con un volumen de 77 litros.

Este gran turismo está fabricado en la plataforma J1 de Audi, la cual es poco industrializable y de alto rendimiento. Dicha plataforma dispone de tecnología de 800 V, lo que le permite agilizar las recargas del modelo. La batería de este modelo tiene una capacidad de 105 kW, 33 módulos de 12 celdas y una mayor densidad energética en comparación con el modelo al que sustituye.

Audi e-tron GT quattro

Se trata de la versión de acceso a la gama, que monta un motor eléctrico de 430 kW (585 CV), con 625 Nm, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en cuatro segundos.

Con todo, la autonomía que ofrece esta versión se sitúa en los 622 kilómetros, la más alta de todas, y su consumo medio se sitúa en los 19,2 kWh a los 100 kilómetros.

Vista tres cuartos delantera del Audi e-tron GT quattro. Audi

La potencia máxima de carga alcanza los 320 kW. Esto significa que, en condiciones ideales, la batería de alta tensión de la familia e-tron GT puede cargarse del 10% al 80% en 18 minutos en una estación con más de 150 kW de potencia.

De esta manera, el vehículo puede recuperar 280 kilómetros de autonomía en 10 minutos. ¿Su precio? Hablamos de un modelo gran turismo destinado a los bolsillos más acaudalados. La partida de la gama Audi e-tron GT se sitúa en los 111.700 euros.

Audi S e-tron GT

La segunda versión de acceso corresponde al Audi S e-tron GT. El propulsor que monta esta versión desarrolla 500 kW (680 CV) de potencia, con un par máximo de 625 Nm.

Con todo, el modelo alcanza los 100 km/h desde parado en 3,4 segundos.

El Audi S e-tron GT dispone de hasta 608 kilómetros de autonomía. Manu Lozano

La autonomía eléctrica del Audi S e-tron GT alcanza los 608 kilómetros y su consumo medio se sitúa en los 19,7 kWh a los 100 kilómetros.

Además, a partir de esta versión, Audi monta de serie un sistema de sonido deportivo. Esto se consigue gracias a dos unidades de control y amplificadores en el maletero que generan sonidos que se emiten a través de dos altavoces, uno en el exterior y otro en el interior del vehículo.

El sonido digital se basa en datos como la velocidad de los motores eléctricos, la posición del pedal del acelerador, la velocidad del vehículo, lo que le permite generar un sonido envolvente que se aprecia con mucha definición en las aceleraciones.

El precio de esta versión se sitúa en los 130.280 euros.

Audi RS e-tron GT

A partir de esta versión comienzan las configuraciones más deportivas. El motor del Audi RS e-tron GT desarrolla una potencia de 630 kW (857 CV) y su par motor máximo alcanza los 865 Nm.

Ello le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos, al tiempo que su consumo medio se sitúa en los 19,3 kWh.

El Audi RS e-tron GT acelera de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos. Manu Lozano

En el volante de esta versión se encuentra una tecla Boost, mediante la cual se entrega durante unos segundos un extra de potencia y par, lo que permite mejorar la aceleración para momentos determinados, como un adelantamiento. Concretamente, el sistema añade 70 kW durante 10 segundos.

Con todo, la autonomía en ciclo combinado del Audi RS e-tron GT se sitúa en los 599 kilómetros, mientras que su precio parte de los 153.830 euros.

Audi RS e-tron GT Performance

La marca de los cuatro aros nunca ha desarrollado un coche igual. El Audi RS e-tron GT Performance es el modelo de serie más potente jamás fabricado por la compañía alemana.

El motor que monta desarrolla 680 kW de potencia (925 CV) y un par máximo de 1.027 Nm. De esta manera, el vehículo alcanza los 100 km/h desde parado en 2,5 segundos.

Audi RS e-tron GT Performance, el modelo más potente jamás fabricado por la marca de los cuatro aros. Manu Lozano

Su consumo medio se sitúa en los 19,4 kWh a los 100 kilómetros y la autonomía máxima que ofrece se sitúa en los 592 kilómetros.

Toda esta deportividad tiene un coste. Dicha versión sitúa su precio en los 166.900 euros.

En definitiva, Audi ha dado un salto de calidad con el nuevo e-tron GT. Su mejora en la batería le permite contar con una mayor densidad energética, así como una mayor autonomía. Y dispone de cuatro versiones distintas: desde una mayor autonomía y elegancia hasta una deportividad radical.