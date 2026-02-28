Kiko Aguirre, empresario, sobre inversiones en coches: "Consigo que ganes de 500€ a 4000€ extra al mes"

Imagen de Kiko Aguirre con una flota de vehículos.

El uso del coche en la ciudad ha bajado de un 55% a un 44% según el Foro de la Movilidad.

En este contexto, se suman las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y el teletrabajo, lo que ha reducido su consumo y, como remate final, se encuentran los altos precios de los vehículos. Por lo que cada vez más personas optan por los alquileres.

Por ello, hablamos con un empresario dedicado al alquiler de vehículos, Kiko Aguirre, quien nos destapa todos los entresijos de su inversión. Él ha creado un proyecto llamado CarBnB, con el que asegura romper una barrera.

Flota vehículos carsharing.

"El coche no tiene por qué ser solo un bien de consumo; puede convertirse en un activo si se gestiona con lógica de inversión", afirma.

La clave según revela a EL Español es adquirir vehículos que cuenten con más de siete años. Ya que en este punto de la devaluación, el precio se estabiliza, con lo que se pueden conseguir ingresos de entre 300 y 1.000 euros.

"En mi caso personal fue exactamente así: alquilé mi propio coche y comprobé que era posible generar ingresos de forma controlada y escalable", declara.

Su proyecto, que busca el intercambio entre particulares, se encuentra respaldado por cifras que el empresario nos revela.

Las previsiones lo sitúan por encima de los 7.000 millones de dólares en 2030. Se trata de un modelo completamente asentado en Estados Unidos, de donde provienen los datos que él mismo nos revela.

Algunas iniciativas similares alcanzaron los 2.770 millones de dólares en 2025. Según sugiere el empresario, crecerán a tasas superiores al 20 % anual en los próximos años.

En cuanto al funcionamiento, el propietario registra el vehículo en la plataforma junto con un calendario de disponibilidad y precio.

En la misma app, el usuario lo reserva. La entrega, junto con la recogida, se realiza de manera presencial o con sistemas tecnológicos de apertura inteligente, con el teléfono.

Aunque en este proceso, una de las dudas más populares, es el riesgo que corre el vehículo en manos de un usuario.

La respuesta, según aclara Aguirre, reside en seguros específicos, contratos claros y sistemas que autorizan a tener trazabilidad en el uso del vehículo.

"Todo ello permite que el propietario tenga control en todo momento y sepa qué está ocurriendo con su coche", asevera.

En este desconocido mercado, el empresario destapa que está creciendo un nuevo perfil de inversor.

"Personas que quieren invertir en economía real, pero sin asumir endeudamientos a 30 años", confirma. De la misma manera, se reafirma en que el error reside en pensar que es un alquiler informal.

En cuanto a los modelos de coches más rentables, destaca los utilitarios y compactos para un uso urbano o escapadas vacacionales.

A nivel geográfico, la alta demanda se ve reflejada en Madrid, Barcelona y ciudades con turismo constante. "El problema no es la demanda, sino que faltan particulares que gestionen el alquiler de forma profesional", asegura.

De este modo se ha creado un negocio entre ciudadanos de a pie, con lo que transforma el uso del coche, pasando de un gasto estático, a un activo dinámico.

Con ello no solo se consigue rentabilidad económica, sino que se impulsa una movilidad donde la sostenibilidad urbana toma un papel fundamental.