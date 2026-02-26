La crisis llega al automóvil de lujo: Lamborghini cancela su eléctrico y Aston Martin despedirá al 20% de su plantilla

La profunda transformación que sufre la industria automovilística no escapa a las compañías de lujo. El sector se halla sumido en un profundo viraje hacia la electrificación, con las elevadas partidas de inversión que ello requiere, que se ha sumado a una pérdida de competitividad en mercados clave como China, así como a la imposición de aranceles por parte de EEUU.

Todo ello ha dado como resultado revisiones estratégicas por parte de diversos grupos automotrices generalistas como Ford o Stellantis, pero ahora también pasa factura por las firmas más exclusivas.

Así las cosas, Lamborghini abandona el plan que tenía de lanzar un eléctrico al mercado en 2028, mientras que Aston Martin prescindirá de una quinta parte de su plantilla, alrededor de 600 trabajadores.

El caso de la firma italiana, dependiente del Grupo Volkswagen, se explica por una menor demanda entre los clientes con bolsillos acaudalados.

Stephan Winkelmann, presidente y consejero delegado de Automobile Lamborghini, aseguró en una entrevista con The Sunday Times que el desarrollo de vehículos eléctricos corría el riesgo de convertirse en "un pasatiempo costoso".

Prototipo del Lamborghini Lanzador, modelo eléctrico cancelado por la marca Lamborghini

Por ello, la multinacional italiana ha cancelado el proyecto Lanzador, un prototipo de superdeportivo eléctrico desvelado en 2023 y con capacidad para cuatro pasajeros.

Todo ello supone un paso atrás en la estrategia Direzione Cor Tauri que Lamborghini presentó en 2021 y en la que busca alcanzar la neutralidad en carbono para 2050.

En su lugar, la compañía del 'toro' lanzará un modelo híbrido enchufable, lo que permitirá contar con una gama completamente electrificada de cara a 2030, compuesta por el Urus, el Temerario y el Revuelto.

Eso sí, el ejecutivo también reconoció que Lamborghini continuará fabricando motores de combustión interna "durante el mayor tiempo posible".

"Invertir fuertemente en el desarrollo de vehículos eléctricos completos cuando el mercado y la base de clientes no están preparados sería un pasatiempo costoso y financieramente irresponsable hacia los accionistas, los clientes y hacia nuestros empleados y sus familias", apuntó Winkelmann.

“Los híbridos enchufables ofrecen lo mejor de ambos mundos, combinando la agilidad y el impulso a bajas revoluciones de la tecnología de batería eléctrica con la emoción y la potencia de un motor de combustión interna”, afirmó el presidente de la compañía. Una muestra más de que el camino elegido por el Grupo Volkswagen pasa por la electrificación, ya sea a través de los modelos eléctricos o de los híbridos enchufables.

Aston Martin eleva las pérdidas

Pero Aston Martin tampoco escapa a esta realidad. La situación financiera de la compañía británica es delicada. Tanto que acumula seis años consecutivos con pérdidas, las cuales volvieron a crecer el pasado ejercicio hasta alcanzar los 493 millones de libras (565,7 millones de euros al cambio actual), lo que supuso un alza del 52,4% en la comparativa interanual.

Las pérdidas se explican por una caída de la demanda, especialmente en China, así como por los aranceles de Estados Unidos y los impuestos adicionales de China a los vehículos de ultralujo.

Adrian Hallmark, consejero delegado de Aston Martin, explicó que "en 2025, el mercado mundial del automóvil de lujo se enfrentó a uno de sus años más turbulentos de los últimos tiempos. La demanda de los consumidores se vio afectada por la intensificación de las incertidumbres geopolíticas y los retos macroeconómicos, entre los que destacó la introducción de aranceles más elevados tanto en Estados Unidos como en China".

Las ventas mundiales de la compañía cayeron un 10% el año pasado, hasta situarse en las 5.448 unidades. La región Asia-Pacífico fue la que más recortó las entregas, con un descenso del 21% y 968 unidades.

Pero la demanda también se resintió en la región EMEA (Europa -sin Reino Unido-, Oriente Medio y África), donde se vendieron un 12% menos de vehículos que en 2024, hasta las 1.580 unidades. Ahora bien, su mercado doméstico tampoco escapó a esta realidad y se contrajo un 5%, con 1.032 unidades comercializadas.

Sin embargo, y pese a los aranceles, las ventas de Aston Martin en la región Américas cayeron un 3%, con 1.868 pedidos efectuados.

Ante esta caída de la demanda, Aston Martin ha decidido apretarse el cinturón. La compañía despedirá al 20% de la plantilla con el objetivo de lograr unos ahorros asociados en gastos de explotación y capex de 40 millones de libras (45,9 millones de euros), de los cuales la mayor parte se materializará en el ejercicio 2026, con unos costes de transformación en efectivo de 15 millones de libras (17,2 millones de euros).

Además, la compañía reducirá su plan de gasto de capital a cinco años a partir de este ejercicio al retrasar la inversión necesaria para el desarrollo de una plataforma eléctrica. De esta manera, Aston Martin destinará 1.700 millones de libras (1.951 millones de euros) en vez de los 2.000 millones de libras anteriormente previstos.

Con todo, las acciones de Aston Martin cayeron un 2,90% en la sesión de ayer, hasta los 55,25 libras por título con una capitalización de mercado de 559,1 millones de libras (641,7 millones de euros). En lo que va de año, las acciones de la compañía se han devaluado un 13,60%, mientras que en el último año la depreciación alcanza el 49,86%.