Es oficial: Hacienda aclara cuándo puedes deducirte el seguro de coche en la declaración de la Renta 2026

Para muchos contribuyentes, llegar a la primavera significa revisar facturas, organizar papeles y preguntarse si algunos gastos podrían aliviar un poco la declaración de la Renta.

Entre esos pagos recurrentes, el seguro del coche suele ser uno de los que más dudas genera: ¿se puede desgravar o no?

Ante esta situación, Hacienda ha decidido aclararlo de manera definitiva, poniendo fin a años de incertidumbre sobre el tratamiento fiscal de este gasto.

¿Qué dice Hacienda?

La conclusión principal es clara: el seguro del coche no es deducible para la mayoría de contribuyentes, salvo en condiciones muy concretas y justificables.

Esto incluye, por ejemplo, a los trabajadores autónomos que utilizan el vehículo exclusivamente para su actividad profesional.

Si trabajas por cuenta ajena o eres un contribuyente particular sin actividad económica, la respuesta es sencilla: no puedes desgravar el seguro del coche en tu IRPF.

Seguros como el del vehículo, el de vida o de hogar contratados por iniciativa propia no generan ninguna deducción fiscal, salvo casos excepcionales como antiguos préstamos hipotecarios vinculados a seguros (anteriores a 2013). Para la mayoría, este gasto seguirá siendo solo eso: un coste mensual más a considerar en el presupuesto familiar.

Autónomos: la única excepción posible

Los trabajadores por cuenta propia sí pueden deducirse la prima del seguro de su vehículo, pero bajo una condición estricta de Hacienda: el coche debe estar afecto a la actividad económica.

Esto significa que el vehículo se debe usar de manera exclusiva para el trabajo, y su utilización profesional debe poder demostrarse documentalmente.

En la práctica, esto excluye vehículos de uso mixto o familiar. Para justificar la deducción, se pueden presentar registros de desplazamientos, contratos relacionados con la actividad, facturas o informes de kilometraje.

Si el coche se utiliza para fines personales aunque sea parcialmente, la Agencia Tributaria puede limitar o denegar la deducción.

La campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, comenzará el 8 de abril de 2026 para las presentaciones por internet.

A partir de esa fecha, los autónomos que cumplan los requisitos podrán incluir el seguro del vehículo como gasto deducible en su declaración del IRPF, siempre que puedan demostrar su uso profesional.