Es oficial: el 'hidrógeno verde' impulsará las cero emisiones con autonomías de hasta 800 km en vehículos pesados

La transición hacia las emisiones cero no solo tiene un camino, el modelo de una movilidad eficiente ha encontrado en el hidrógeno un factor clave para consolidar una nueva estrategia de mercado.

Y es que, aparte de no ser un elemento contaminante, con un uso correcto, es una de las sustancias más comunes en el universo.

Sin embargo, se deben diferenciar tres tipos de hidrógenos. En primer lugar, encontramos el gris, el cual es altamente contaminante y representa el 99% de la producción mundial.

Imagen de una estación de hidrógeno Gettyimages

Este hidrógeno se obtiene mediante transformación molecular. Proviene de combustibles fósiles, así como gas natural, carbón y petróleo.

En el otro lado de la balanza se sitúa el hidrógeno verde, una alternativa limpia que se obtiene a partir de agua.

Se consigue mediante un proceso de descomposición con corrientes eléctricas; para que sea 'verde' deben utilizarse fuentes renovables como energía solar o eólica.

Después encontramos al hidrógeno azul, y es que aunque se fabrica mediante combustibles fósiles, utiliza técnicas de captura, uso y almacenamiento de carbono con lo que se reduce en un 95% las emisiones generadas.

De acuerdo con el informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), este nuevo combustible ofrece un potencial indiscutible con el que conseguir la transición energética. Esto se debe a su capacidad de almacenamiento, transporte y multitud de aplicaciones.

Además, como bien argumenta Repsol, la energía que se consigue aporta flexibilidad y equilibrio a la red eléctrica.

El hidrógeno impulsa la economía circular, al aprovechar residuos orgánicos para generar empleo e innovación en zonas rurales.

Todo ello, bajo un marco de sostenibilidad total, ya que es el elemento más abundante del planeta y su único residuo es el agua.

Y aunque no hay muchos vehículos que funcionen con hidrógeno, sí que existen algunas marcas como Toyota con su modelo Toyota Mirai. Un adelantado que, con una autonomía de hasta 650 kilómetros, es el primer modelo comercializado a gran escala.

Otro de los destacados es el Hyundai Nexo, un SUV que funciona con pila de hidrógeno, que no solo ofrece una potencia de 205 CV, sino una autonomía de hasta 826 kilómetros.

Respecto al transporte pesado, destaca Mercedes-Benz que trabaja en el Actros Gen H2, un camión de larga distancia que busca revolucionar el transporte pesado alcanzando los 800 kilómetros de autonomía gracias al uso de hidrógeno líquido.

Una gran ventaja son los tiempos de recarga de estos modelos, que a diferencia de los eléctricos, se repostan en cuestión de minutos.

No todo es perfecto, y como inconvenientes se encuentran su alto precio y una oferta todavía reducida.

Según detalla el propio RACE, en Europa cada vez es más común observar gasolineras con este tipo de combustible; sin embargo, todavía esta situación no se ve reflejada en España.

Aunque un punto a favor de la patria, es que se posiciona como un líder potente debido a la gran capacidad para recolectar energía eólica y solar.