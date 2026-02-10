Volkswagen Vehículos Comerciales logra récord de ventas y rentabilidad en el mercado español en 2025

Volkswagen Vehículos Comerciales logró el año pasado en el mercado español su mejor ejercicio tanto en ventas como en cuota de mercado y rentabilidad para la red de concesionarios.

El objetivo que se marcó la filial patria de la compañía para el año anterior era comercializar 20.000 unidades. Una meta que se superó con creces, dado que logró matricular 22.058, lo que equivale a un alza del 30% en la comparativa interanual.

Por poner estas cifras en contexto, la marca alemana logró multiplicar por 2,5 veces el crecimiento total del mercado español.

En lo que a cuota de mercado se refiere, esta se situó en el 11,9%, lo que equivale a un alza de 1,6 puntos porcentuales en la comparativa interanual y una cifra récord.

Albert García, director general de Volkswagen Vehículos Comerciales en España, ha destacado en un encuentro con los medios que "las cifras históricas que hemos logrado en 2025 demuestran que cuando la estrategia, el producto y el compromiso van de la mano, los resultados llegan".

Rentabilidad récord

De otra parte, la red de concesionarios de Volkswagen Vehículos Comerciales situó la rentabilidad sobre facturación en cifras récord. De hecho, el objetivo que tenía la compañía para el pasado ejercicio era la de alcanzar el 2,5%.

Durante el pasado año esta se situó en el 3%, lo que supone más que duplicar la rentabilidad media del sector, que al cierre del tercer trimestre se situó en el 1,4%.

En el análisis de ventas por modelos destaca la evolución del Caddy que continúa siendo un pilar clave para la marca. Con más de 8.100 matriculaciones en 2025, sus ventas se incrementaron un 23%.

También la Gama T, en la que se incluye California, Multivan, Caravelle y Transporter, creció a doble dígito, con 7.730 unidades matriculadas y un crecimiento de más del 20%.

Por su parte, el Amarok duplicó sus ventas, de 425 unidades en 2024 hasta las 1.028 del pasado año.

En lo que al Crafter se refiere, las ventas crecieron un 35%, hasta superar las 4.100 unidades en 2025. Un crecimiento que se explica por el auge del segmento commerce.

Ahora bien, otro peso importante lo tienen los modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables). De hecho, Volkswagen Vehículos Comerciales fue la segunda marca con más ventas de este tipo de modelos en el mercado español.

Tanto que la cuota de matriculaciones con este tipo de tecnología se situó en el 18%, el doble que en el mercado total. Así, la compañía comercializó 4.062 unidades electrificadas, de las que 2.095 unidades fueron híbridas enchufables, un 284% más que el año anterior, y 1.157 fueron modelos completamente eléctricos, un 123% más en la comparativa interanual.

Previsiones 2026

De cara al presente ejercicio, García ha apuntado que no quieren "bajar ni en volumen ni en cuota. Lo que queremos es afianzar los volúmenes".

Y para ello, la compañía contará con tres novedades. Por un lado, lanzarán el Volkswagen ID.Buzz con siete plazas y batalla corta, el cual llegará a mitad de año.

También llegarán el Volkswagen Amarok Dark Label, es decir la versión más premium de la pick up alemana.

Por último, Volkswagen Vehículos Comerciales incorporará las versiones híbridas enchufables de los Transporter y Caravelle. Dos modelos que se añadirán a una gama enchufable formada por Caddy, Multivan y California.