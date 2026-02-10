Seat alcanza un acuerdo con Bruselas para revocar los aranceles del Cupra Tavascan

Seat, la firma del Grupo Volkswagen, ha alcanzado un acuerdo con la Comisión Europea para que las importaciones del Cupra Tavascan estén exentas de aranceles.

Cabe apuntar que este modelo eléctrico, que se produce en la factoría que el consorcio automovilístico alemán tiene en Anhui, contaba con unas tasas del 30,7%. Una situación que provocó que la compañía cerrase el tercer trimestre del año con unas pérdidas operativas de 22 millones de euros.

Eso sí, Seat se ha comprometido con Bruselas a contar con un cupo máximo anual de importaciones de este modelo, así como a contar con un precio mínimo de importación. De hecho, el acuerdo alcanzado se limita, única y exclusivamente, al Cupra Tavascan.

"Dado que el producto cubierto no había sido producido durante el período de investigación de la investigación original, que va del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024, los precios mínimos de importación de los diferentes tipos del producto cubierto se establecieron sobre la base de un precio no subvencionado", apunta la Comisión.

De esta manera, "los precios mínimos de importación se ajustaron para tener en cuenta las diferencias físicas en lo que respecta a sus características de diseño exterior e interior y a determinados equipos, en su caso". Ahora bien, por motivos de confidencialidad, no se han revelado ni los volúmenes anuales ni el precio mínimo de importación acordados.

Así las cosas, para garantizar el cumplimiento de los precios mínimos garantizados y proporcionar un enfoque estandarizado a sus canales de venta, "Seat se comprometió a aplicar una política uniforme de aprobación tanto de los precios de reventa como de cualquier pago de ayuda posterior realizado a sus distribuidores en la Unión, junto con una trazabilidad clara basada en la documentación conexa de cada uno de los vehículos".

"A tal fin, Seat también asumió determinados compromisos con respecto a las ventas de la flota", detalla el documento de la Comisión Europea. De hecho, Volkswagen también se comprometió a no exportar a la Unión otros vehículos eléctricos de batería.

Con todo, el compromiso alcanzado entre Seat y la Comisión Europea recoge que la factoría de Volkswagen en Anhui obliga a notificar todas las exportaciones del producto cubierto a la Unión.

Además, la empresa presentará informes trimestrales sobre las reventas del producto a los primeros clientes independientes de la Unión, lo que permitirá a la Comisión verificar el cumplimiento de los compromisos, en particular de los precios mínimos de importación aplicables. Con todos estos requisitos, la Comisión considera "que existen suficientes medidas de mitigación para hacer frente al riesgo de compensación cruzada".

En busca de más acuerdos

Lo cierto es que el Cupra Tavascan ha abierto el camino para eliminar los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos producidos en Europa.

De hecho, la Comisión tendió la mano a Pekín para revocar estos aranceles a cambio de contar con un precio mínimo de importación.

Cabe apuntar que los aranceles actuales a las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China están comprendidos entre el 7,8% y el 35,3%. Porcentajes a los que se les ha de sumar otro 10% a las importaciones de vehículos a la Unión Europea.

En un documento publicado por la Comisión Europea el pasado enero se recogía que los exportadores de vehículos eléctricos deberán incluir el precio mínimo de importación, los canales de venta, la compensación cruzada, así como las futuras inversiones en territorio comunitario.

El Ministerio de Comercio chino reconoció en un comunicado que "esto contribuye no sólo a garantizar el sano desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE, sino también a salvaguardar el comercio internacional basado en normas".

La Cámara de Comercio de China ante la Unión Europea afirmó que la medida es un "resultado positivo" que ha permitido un "aterrizaje suave" en el caso de los aranceles a los vehículos eléctricos.

Es necesario tener presente que tras la imposición de tasas adicionales a las importaciones de vehículos eléctricos chinos Pekín impuso represalias. Unas represalias que iban dirigidas al sector lácteo, al de la carne de cerdo y al brandy.

Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio, señaló el pasado 6 de enero que "desde la imposición de medidas provisionales en julio de 2024 y los doce meses inmediatamente anteriores (de julio de 2023 a junio de 2024) se muestra una disminución de las importaciones de vehículos eléctricos de batería procedentes de China de aproximadamente el 15%".