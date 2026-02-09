Javier Goikoetxea, empresario en transformación digital: "Si me comprara un coche sería un BYD, son misiles con alas"

Los híbridos lideran el mercado español mientras que los modelos de gasolina y diésel bajan su cuota de mercado con un 36% del total. Más información: George, experto en coches habla alto y claro sobre el modelo más robado en España: "Casi uno cada cuatro horas o 90 al día"

El mercado de la automoción creció un 12,2% hasta posicionarse en los 1,37 millones de vehículos matriculados en 2025. De los cuales el 17,9% de los modelos adquiridos forman parte del sector electrificado, duplicándose un 96% de manera interanual.

En este contexto Javier Goikoetxea, CEO de Nex Mobility, empresa implicada en la gestión de datos de vehículos y flotas, explica a El Español las incógnitas en las ventas del sector, aportando una mirada experta en movilidad conectada, eléctrica y sostenible.

Javier es doctor en Big Data, además de profesor de Innovación y Transformación Digital en distintas universidades como la UFV y ha liderado proyectos vinculados al coche conectado, la digitalización del transporte y la transición hacia modelos urbanos más sostenibles.

Teniendo en cuenta el panorama actual, el experto cree firmemente que no se van a conseguir alcanzar los datos contra las emisiones acordadas por la Unión Europea para 2035, año en el que se pretende que los turismos y furgonetas que se fabriquen sean de emisiones cero.

Por el aumento de los precios, según confirma, es completamente comprensible que el sector de vehículos de segunda mano no deje de aumentar, tan solo en enero se incrementaron un 38,8% en Madrid. Sin tener en cuenta la relación calidad-precio de los coches chinos, que han adelantado a los europeos con los ojos cerrados, algo que ya tiene difícil solución para los fabricantes europeos.

Goikoetxea compara los vehículos asiáticos con la baliza V-16, haciendo referencia a que nos falta mucha información y explicaciones como ciudadanos con lo que poder comprender el sector.

El empresario revela a El Español, que por suerte dispone de dos vehículos, uno de gasolina y otro eléctrico que utiliza para recorridos cortos del día a día, afirma que las infraestructuras de recarga y las autonomías no están consolidadas, por lo que no utiliza el vehículo electrificado para realizar largos viajes.

Algo fundamental que determinará el avance de los electrificados en España son los tiempos de recarga: "Cuando tarden cinco minutos, lo mismo que se tarda en llenar un depósito, serán una opción de compra", afirma Goikoetxea. A pesar de que a principios de 2026 España reflejaba 50.000 puntos de recarga de acceso, de ellos solo estarían operativos 47.892 puntos; de ellos, el 70% son de baja potencia, es decir, menos de 150kw, lo que se traduce en mayores tiempos de espera.

Aunque sí que le merece la pena tener este vehículo "me gasto 30 euros en cargarlo a la semana y no los 100 euros que gastaría en gasolina". Además, afirma que si tuviera que comprarse otro vehículo sería de la marca BYD; los define como "son misiles con alas".

Entre el precio de los modelos, los fabricantes asiáticos pisando los talones y las carencias de la red de infraestructuras en España, el futuro de la automoción es una incógnita que solo el tiempo revelará.