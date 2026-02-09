El Gobierno confirma ayudas con carácter retroactivo para la compra de coches eléctricos previos al Plan Auto 2030

Desde el pasado 1 de enero ya se encuentra activo el nuevo Plan Auto 2030, un sistema de ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables, un nuevo proyecto que sustituye al MOVES III. Para llevarlo a cabo el Gobierno pone a disposición de los ciudadanos 400 millones de euros y 300 millones de euros para la mejora de los puntos de recarga pública.

El objetivo es que se puedan adquirir vehículos por menos de 25.000 euros. Las ayudas incluyen a su vez 580 millones de euros adicionales para las gigafactorías, baterías y cadenas de suministro. El programa tiene carácter retroactivo, incluyendo a los vehículos de segunda mano que hayan tenido su primera matriculación igual o posterior al 1 de enero de 2025.

El volumen de ayuda económica depende del tipo de vehículo, estas son las cantidades máximas que se pueden recibir. Las motos eléctricas tendrán una cuantía de 1.100 euros, a la que le siguen los cuadriciclos eléctricos con 1.500 euros de ayuda. También se suman las furgonetas con una masa máxima de 3.500 kg con hasta 5.000 y, finalmente, los turismos de hasta nueve plazas que pueden optar hasta a 4.500 euros, según declara el propio RACE (Real Automóvil Club de España).

Criterios obligatorios

Para poder recibir la mayor cantidad económica se deben reunir los requisitos de eléctrico, económico y europeo. El porcentaje se va sumando, si se tienen las tres condiciones, el comprador optará a la cuantía total. El precio del vehículo sin impuestos ni descuentos debe ser de 45.000 euros para un turismo y 10.000 euros para motos eléctricas, los cuadriciclos no tienen precio máximo, al igual que las furgonetas.

Si el coche es puramente eléctrico se obtiene el 50% del importe máximo de la ayuda, mientras que si es enchufable o de autonomía extendida se obtendrá el 25% del importe máximo de la ayuda.

El aspecto económico se divide en dos rangos, aquellas furgonetas con masa máxima no superior a los 3.500 kg cuyo coste no supera los 35.000 euros, en dicho caso se podrá optar a un 25% del total de la ayuda. Mientras que si el precio de la furgoneta supera dicha cuantía, tan solo se optará al 15%; el resto de los vehículos podrán obtener el 25% del total de la ayuda.

Si además dicho vehículo se ha montado y terminado en una instalación dentro de la Unión Europea antes de comercializarse se optará a un 15%. Si una parte de la fabricación de la batería, incluyendo el ensamblaje, también tiene lugar en Europa se incrementa la ayuda en un 10%.

Igualmente existen algunas distinciones en cuanto al plan Moves III, este fue gestionado por cada comunidad autónoma y los compradores recibían el dinero de manera posterior a la compra, el nuevo plan lo hace de manera inmediata y es gestionado por el Gobierno Central. Aunque no incluye apoyos para las infraestructuras de recarga en los hogares.

De este modo se quiere incentivar a la movilidad eléctrica y premiar a su vez a la industria europea, aunque OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha considerado insuficientes estas medidas.