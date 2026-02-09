Darío, camionero internacional: "El sueldo es de 2.900 a 3.400 €; hago este trabajo por mis hijos, estoy luchando por ellos"

Darío es camionero internacional y pasa la mayor parte de su tiempo fuera de casa. Recorre largas distancias por carretera, duerme en la cabina de su camión y organiza su rutina en función de los tiempos de conducción y descanso que marca la normativa.

Con dos hijos pequeños, asume una vida exigente con un objetivo claro: "Hago este trabajo por mis hijos. Si no los tuviera, elegiría otro trabajo en el que no estuviera tanto tiempo fuera".

Durante una de sus jornadas, Darío comparte cabina con Ted Archie, creador de contenido con más de medio millón de seguidores, que se sube a su camión para conocer desde dentro cómo es el transporte internacional.

El día arranca a las 12 del mediodía, con nueve horas de viaje por delante y una planificación sujeta a imprevistos. "Hoy va a ser un día largo, como siempre en el transporte. Los planes siempre salen, pero al 50%".

Antes de ponerse en marcha, el camionero muestra cómo se organiza para pasar varios días fuera de casa. "Aquí llevo toda la comida de verdad. Cojo la comida congelada de mi casa y me lo lleno todo para una semana. Me gusta comer 'healthy'", reconoce.

En cuanto a la cabina del camión, esta está equipada con lo básico: cama, nevera y el espacio justo para convertirla en un hogar provisional. "Es mi segunda casa", comenta.

La conducción, sin embargo, está lejos de ser libre. "No podemos correr lo que queramos ni adelantar donde no se puede. Tenemos que respetar la regulación", confiesa Darío.

La normativa establece que el tiempo máximo de conducción continua es de cuatro horas y media, tras las cuales es obligatorio realizar un descanso mínimo de 45 minutos.

"En una semana puedes conducir, máximo, 56 horas. Si no se respeta, te enfrentas a multas económicas", afirma el camionero.

En lo económico, Darío considera que el salario es correcto, aunque no tanto como podría parecer. "El sueldo de un camionero internacional es de 2.900 a 3.400 euros", explica.

Sin embargo, aclara que los incrementos han sido mínimos: "Si te soy sincero, el dinero que cobramos ahora es el mismo que se cobraba hace 10 años".

A los límites legales y económicos se suman los riesgos propios del trabajo. "Nuestros principales miedos son los robos y el cansancio", explica.

Aun así, Darío destaca un aspecto que compensa parte del sacrificio: "Lo que más me gusta de mi trabajo es la libertad que tienes. Estás trabajando, pero decides cuándo comes, cuándo duermes, etc".

La parte más dura llega cuando habla de su familia. Con dos hijos pequeños, admite que la distancia pesa más de lo que parece: "Muchas veces, mentalmente, lo tienes que saber llevar bien".

Aun así, tiene claro por qué sigue adelante: "Estoy aquí luchando solo para ellos, para que tengan una mejor situación y una mejor vida en un futuro".