Cuesta menos de 6.000 euros y tiene hasta 210 CV de potencia: el mejor modelo de segunda mano según los expertos

Encontrar un coche de segunda mano potente, atractivo y a buen precio parece hoy una misión imposible.

El encarecimiento del mercado de ocasión y la desaparición de motores grandes han reducido drásticamente las opciones para los aficionados al motor.

Sin embargo, algunos expertos, como el divulgador George Smith, sostienen que aún existe un modelo capaz de ofrecer hasta 210 CV por menos de 6.000 euros, combinando diseño, prestaciones y una imagen que ha envejecido con dignidad.

Ese coche es el Peugeot 406 Coupé, un modelo que, pese al paso del tiempo, sigue siendo una referencia dentro del mercado de ocasión.

Lanzado a finales de los años noventa, este Coupé destaca por un diseño firmado por Pininfarina, el mismo estudio italiano responsable de algunos de los deportivos más icónicos de Ferrari.

Su silueta elegante y proporcionada lo diferencia claramente de otros coches de su segmento, incluso frente a modelos actuales de mayor precio.

Pero el atractivo del Peugeot 406 Coupé no se limita a su estética. En sus versiones más potentes, el modelo monta un motor V6 de hasta 210 CV, una cifra que hoy resulta impensable en coches de este rango de precio.

Según los expertos, esta combinación de potencia, suavidad y sonido convierte al 406 Coupé en una de las opciones más completas para quienes buscan algo más que un simple vehículo funcional.

Además, su comportamiento en carretera combina confort y dinamismo, haciéndolo apto tanto para viajes largos como para una conducción exigente, sin ser un deportivo puro. Todo ello acompañado de un interior bien acabado y un equipamiento todavía aceptable.

Otras opciones llamativas

Junto al Peugeot 406 Coupé, los especialistas también mencionan otros modelos interesantes dentro de este rango de precio, como el Chrysler Crossfire, el Opel Vectra 3.2 V6 o el Ford Probe.

Sin embargo, ninguno alcanza el mismo equilibrio entre diseño, potencia y accesibilidad económica: algunos destacan por una estética arriesgada, mientras que otros se ven penalizados por una menor fiabilidad o un mantenimiento más complejo.

Eso sí, los expertos advierten de que estos coches no son la opción más racional para el uso diario: los consumos elevados, el coste de mantenimiento de los motores V6 y la ausencia de etiquetas medioambientales favorables obligan a reflexionar antes de la compra.

Aun así, para quienes priorizan las sensaciones y el carácter frente a la eficiencia, el Peugeot 406 Coupé sigue siendo, hoy por hoy, el mejor coche de segunda mano por menos de 6.000 euros.