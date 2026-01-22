Lexus prevé superar las 10.000 ventas en España en 2026 y que un 10% de ellas sean modelos 100% eléctricos

Lexus, la firma premium del grupo Toyota, acaba de cerrar su mejor año en ventas en el mercado español. La multinacional japonesa logró comercializar un total de 9.449 vehículos, lo que supone un récord y un incremento del 3,1% en la comparativa interanual.

Si de la ecuación se excluyen las matriculaciones realizadas en Canarias, Lexus comercializó un total de 9.200 unidades, lo que supone el cuarto ejercicio consecutivo de incremento en las ventas.

Y lo ha hecho gracias al desempeño que han tenido dos de sus modelos: el NX y el LBX. Entre ambos modelos acaparan el 72,3% de las matriculaciones realizadas por Lexus en 2025.

Las ventas del Lexus NX alcanzaron las 3.474 unidades, lo que supone un 2,9% más en la comparativa interanual, mientras que las matrículas del LBX registraron un crecimiento del 8,3%, hasta las 3.360 unidades.

Lo cierto es que la compañía cuenta con una oferta multitecnológica basada en modelos híbridos no enchufables (HEV, por sus siglas en inglés), híbridos enchufables (PHEV) y completamente eléctricos (BEV).

Así las cosas, las ventas de modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) en el mercado patrio supusieron el 37%, mientras que el 63% restante fue de modelos híbridos no enchufables. Entre los electrificados, el peso de los modelos PHEV alcanzó el 35%, mientras que los eléctricos aportaron el 2% de las ventas.

De cara al presente ejercicio, Lexus quiere incrementar el número de ventas, pero también elevar el peso de los modelos eléctricos.

En lo que a cifras se refiere, la filial española de la multinacional japonesa se ha marcado el objetivo de superar la barrera de los 10.000 vehículos. Una cifra que equivaldría a elevar las entregas alrededor de un 6%.

Ahora bien, Lexus España también tiene entre sus objetivos para 2026 incrementar la cuota de ventas en los vehículos eléctricos. Concretamente, hasta alcanzar el 10% de penetración.

Nuevo modelo eléctrico

Para lograr estos objetivos, Lexus lanzará al mercado un nuevo modelo completamente eléctrico.

Pero también se apoyará en el Lexus RZ, así como en el ES, modelo cuyas primeras unidades aterrizarán en el mercado patrio el próximo mes de abril.