Hyundai prepara un lanzamiento histórico: así será su coche eléctrico más grande hasta ahora

Hyundai avanza un paso más en su estrategia eléctrica para el mercado europeo y ya pone fecha a uno de sus movimientos más ambiciosos. En 2026 llegará a Europa el mayor coche eléctrico desarrollado hasta ahora por la marca, un modelo que se presentará por primera vez en el Salón del Automóvil de Bruselas y que aspira a convertirse en un referente dentro de su catálogo de vehículos sin emisiones.

Bruselas, escenario del gran estreno eléctrico

El Salón del Automóvil de Bruselas, que se celebrará del 9 al 18 de enero, será el lugar elegido por Hyundai para mostrar al mundo este nuevo eléctrico de gran tamaño. La marca ha confirmado que el estreno tendrá carácter mundial y que servirá como carta de presentación de la nueva etapa que prepara en Europa.

La puesta de largo irá acompañada de una rueda de prensa el 9 de enero en el Palais 6, donde la compañía desvelará los primeros detalles del modelo y explicará cómo encaja dentro de su hoja de ruta eléctrica para los próximos años.

Tecnología de última generación y carga ultrarrápida

Según informa Chasis Cero, uno de los grandes argumentos del nuevo eléctrico de Hyundai será su base tecnológica. El modelo incorporará una arquitectura de 800 voltios, una solución pensada para acortar de forma significativa los tiempos de recarga y mejorar la eficiencia en viajes largos, un aspecto clave para los conductores europeos.

Esta plataforma avanzada refleja la apuesta de la marca por ofrecer vehículos eléctricos más prácticos y competitivos en el día a día, especialmente en un segmento donde la autonomía y la velocidad de carga marcan la diferencia.

Una gama eléctrica que sigue creciendo en Europa

Con este lanzamiento, Hyundai reforzará una oferta eléctrica que ya abarca desde modelos urbanos hasta SUV de gran tamaño. El nuevo coche se sumará a una familia que va desde INSTER hasta IONIQ 9, ampliando aún más el abanico de opciones para distintos perfiles de usuario.

En Bruselas también habrá espacio para otras novedades. El Hyundai IONIQ 6 renovado debutará por primera vez en un salón europeo, con ajustes en su diseño aerodinámico y una evolución de su tecnología interior y de sus sistemas digitales.