Un camionero español: "En Navidad un compañero transportista me salvó la vida en la ruta"

Maxim, transportista español, relató en el podcast Rutas de Éxito uno de los episodios más impactantes que ha vivido al volante. Ocurrió un día de Navidad, cuando regresaba de Madrid en una jornada especialmente complicada por la niebla y la falta de visibilidad. Lo que parecía un trayecto más terminó convirtiéndose en una experiencia que, según sus propias palabras, pudo haberle costado la vida de no ser por la intervención de otro camionero.

Una carretera tomada por la niebla

El transportista explicó que la visibilidad era mínima y que la circulación resultaba tensa desde hacía kilómetros. En ese contexto, otro compañero de ruta lo adelantó y se colocó justo delante de su camión. En lugar de continuar a ritmo normal, comenzó a circular despacio, activando los cuatro intermitentes y manteniendo una velocidad constante, en torno a los 60 o 70 kilómetros por hora.

Maxim reconoce que al principio no entendía el motivo de esa maniobra. Con las fiestas encima y las ganas de llegar cuanto antes a casa, pensó incluso en adelantarlo para continuar su camino.

El aviso que lo cambió todo

Cuando se disponía a sobrepasar al otro vehículo, el camionero que iba delante bajó la ventanilla y le lanzó una advertencia directa: “Ten cuidado que hay un súper accidente delante”.

Poco después, Maxim comprendió la gravedad de la situación. Más adelante, la carretera estaba completamente bloqueada por un siniestro de grandes dimensiones, con más de una decena de vehículos implicados entre coches, furgonetas y camiones.

La niebla impedía ver lo que ocurría unos metros más allá, y muchos conductores seguían llegando sin tiempo para reaccionar, chocando contra los vehículos ya accidentados. La escena, según describe, era caótica y extremadamente peligrosa.

Un gesto entre compañeros que evitó una tragedia

Gracias a la prudencia del camionero que se colocó delante y redujo la velocidad a propósito, Maxim pudo frenar a tiempo y evitar verse involucrado en el choque múltiple. “Casi que por así decirlo me salvó la vida”, aseguró al recordar aquel momento.

El transportista subrayó que, en situaciones límite como esa, la experiencia y la solidaridad entre profesionales del volante marcan la diferencia.