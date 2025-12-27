Eduardo, experto en coches, sobre cómo cargar un eléctrico sin gastar casi nada: “Muchísimos lugares te regalan la carga a cambio de ir”

Moverse en coche eléctrico puede ser muy barato, pero también puede salir caro si no se planifica bien la recarga, especialmente cuando se viaja o se depende de puntos públicos. Durante la devolución de un Tesla Model Y, el divulgador Eduardo Arcos explicó que existen muchas formas de reducir drásticamente el coste de la electricidad, incluso hasta hacerlo prácticamente nulo.

Cargar un coche eléctrico en casa por muy poco dinero

A través de su canal de YouTube del mismo nombre, Arcos explicó que la forma más sencilla y barata de cargar un coche eléctrico es hacerlo en casa, siempre que se disponga de plaza de garaje. Señaló que instalar un cargador doméstico es clave, ya que “la carga te puede salir extremadamente barata y en ciertos casos hasta gratis”.

Durante su explicación, destacó la tarifa Intelligent Go de Octopus, que permite cargar el coche eléctrico a 0,068 euros por kWh, un precio que calificó como “prácticamente imbatible”. Añadió que esta tarifa no está limitada a un horario fijo, ya que el sistema selecciona automáticamente los mejores momentos para cargar según los hábitos del usuario.

Como referencia, explicó que cargar una batería de gran capacidad a ese precio supone alrededor de cinco euros, lo que permite recorrer varios cientos de kilómetros. Aunque reconoció que en viajes largos la autonomía real es menor, subrayó que “sigue siendo un absoluto regalo”.

Cargar fuera de casa: centros comerciales y hoteles

Cuando la recarga se realiza fuera del domicilio, el experto afirmó que “muchísimos lugares te regalan la carga a cambio de ir”, en referencia a centros comerciales, restaurantes y otros espacios con cargadores en destino. Puso como ejemplo la red de carga en destino de Tesla, presente en numerosos establecimientos, y aclaró que este tipo de carga suele ser gratuita si se utiliza mientras se consume un servicio.

También recomendó aprovechar los cargadores en hoteles, explicando que al filtrar alojamientos con puntos de carga es posible levantarse al día siguiente con el coche cargado. Añadió que, en muchos casos, esa recarga es gratuita o muy barata al tratarse de carga lenta.

Cómo ahorrar en carga rápida cuando se viaja

La carga rápida en carretera es, según Arcos, la más cara, pero explicó que puede abaratarse mediante suscripciones a redes de carga. Indicó que muchas compañías ofrecen planes mensuales que reducen el precio por kWh, especialmente útiles en periodos de viajes largos.

Mencionó redes como Tesla, Ionity o Thunder y explicó que, en el caso de Tesla, cualquier coche puede utilizar su red en Europa. Añadió que, con una suscripción mensual, se puede acceder a precios más bajos que las tarifas estándar.

Como consejo final, recomendó planificar las rutas con herramientas como A Better Route Planner, que permiten anticipar paradas, elegir redes concretas y aprovechar mejor las suscripciones. Según concluyó, combinar carga en casa, carga en destino y planificación previa permite moverse “muy barato, casi gratis o directamente gratis” en muchas situaciones.