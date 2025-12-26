Un experto en automoción sobre el Ebro S900: “Le saca los colores a coches de 70 y 80.000 euros en lo que se refiere al precio”

El Ebro S900 fue presentado de manera reciente como el modelo más grande y ambicioso de la marca, un SUV de 4,81 metros de longitud que busca posicionarse en el segmento alto por tamaño, tecnología y potencia, pero con un planteamiento de precio muy alejado de los estándares habituales de los fabricantes europeos, según el experto JuanFran Calero.

El Ebro S900, el modelo más premium de la gama

Durante la presentación, el experto del canal Car Wow España explicó que el S900 es “el cuarto coche y el más premium con diferencia de la gama de Ebro”, una marca que comercializa modelos del grupo chino Chery con ensamblaje en Barcelona. Según comentó, el vehículo destaca especialmente por la relación entre prestaciones, equipamiento y coste final.

El modelo utiliza la plataforma T2X, compartida con el Omoda 9, y monta un sistema de propulsión híbrido enchufable compuesto por cuatro motores: uno de combustión y tres eléctricos. En total, el conjunto desarrolla 425 caballos de potencia, una cifra que Calero consideró más que suficiente para mover un vehículo que supera las dos toneladas.

Un sistema híbrido enchufable con cifras poco habituales

Calero detalló que el motor térmico es un 1.5 turbo de gasolina con 143 CV, mientras que los motores eléctricos se reparten entre el eje delantero y el trasero. Añadió que el coche puede funcionar como híbrido en serie, en paralelo o con apoyo directo del motor de combustión, sumando hasta 11 combinaciones posibles de funcionamiento.

Uno de los aspectos que más destacó fue la batería de 34,46 kWh, que permite al Ebro S900 alcanzar 140 kilómetros de autonomía eléctrica y superar los 160 kilómetros en conducción urbana. Además, explicó que el modelo admite carga en corriente continua a 70 kW y cuenta con función V2L, capaz de suministrar energía al exterior a 6,6 kW.

En cuanto a prestaciones, señaló que acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y que, en condiciones normales, el coche se comporta como tracción trasera, activando el eje delantero cuando se requiere más potencia o tracción adicional.

“Le saca los colores a coches de 70 y 80.000 euros”

El análisis del experto se centró especialmente en el precio. Calero afirmó que el Ebro S900 “le saca los colores a coches de 70 y 80.000 euros en lo que se refiere al precio”, al comparar su planteamiento con el de modelos europeos de tamaño y potencia similares.

Explicó que el precio gancho anunciado es de 38.990 euros, aunque aclaró que incluye financiación obligatoria y ayudas del Plan Moves. El precio de tarifa sin descuentos asciende a 53.990 euros, pero añadió que, con las promociones actuales de fabricante y concesionario, “el precio real se queda alrededor de los 45.000 o 46.000 euros”.

A su juicio, esa cifra sigue siendo muy baja para un SUV de estas características, teniendo en cuenta el nivel de potencia, el sistema de transmisión y la tecnología embarcada.

Equipamiento y efecto en el mercado español

El Ebro S900 ofrece un equipamiento muy amplio de serie, con iluminación LED, numerosos asistentes a la conducción, aparcamiento automático con memoria, siete plazas, asientos con calefacción, ventilación y masaje, una pantalla central de 15,6 pulgadas, instrumentación digital, head-up display y un sistema de sonido con 14 altavoces firmado por Sony.

Calero añadió que, con un planteamiento similar en marcas europeas, “estamos hablando ya de precios siempre por encima de los 70.000 euros”. Reconoció que el logotipo de Ebro puede generar reticencias en algunos compradores, pero señaló que la experiencia del Omoda 9 está cambiando esa percepción.

En ese sentido, afirmó que “muchas personas están empezando a decidir dejar de comprar un coche premium alemán en España y empezar a comprarse estos coches”. Como ejemplo, recordó que la marca había superado las 2.000 unidades vendidas en un solo mes y que modelos derivados de esta plataforma ya habían recibido premios internacionales.