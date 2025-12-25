Joseba, experto en automoción, explica por qué se cambia de coche eléctrico cada tres años: “El miedo a la batería y...”

Los datos apuntan a que los coches de combustión se cambian de media cada 12 años. Unsplash El Androide Libre

En diversas partes del mundo, los datos apuntan a que los coches de combustión se cambian de media cada 12 años, mientras que los eléctricos se renuevan en plazos mucho más cortos, en torno a los tres o cuatro años. Este contraste llamó la atención de Joseba, experto en automoción del canal de YouTube Easy Gas, quien analizó el titular y explicó las razones reales detrás de esta diferencia, señalando que el cambio rápido no responde a un rechazo al coche eléctrico, sino a una estrategia prudente por parte de los conductores.

Un titular llamativo, pero engañoso

Joseba explicó que el titular da a entender que quien compra un coche eléctrico lo sustituye rápidamente, frente a la longevidad de los modelos de combustión. Sin embargo, aclaró que esa lectura es engañosa, ya que el comportamiento real del consumidor estadounidense es distinto.

Según comentó, el coche de combustión sigue cambiándose de media cada 12 años, algo que considera normal. La diferencia aparece cuando el conductor decide iniciarse en la movilidad eléctrica, momento en el que entran en juego otros factores.

El miedo a la batería como factor clave

El experto señaló que el principal temor del comprador de un coche eléctrico es la batería. Añadió que existe miedo tanto a no adaptarse a la movilidad eléctrica como a que la batería pueda dar problemas, especialmente porque su coste representa aproximadamente la mitad del valor total del vehículo.

Ante ese riesgo percibido, Joseba explicó que muchos conductores optan por contratos de renting de tres o cuatro años. De este modo, si la batería presenta algún problema durante ese periodo, la responsabilidad no recae directamente en el usuario.

El renting como periodo de prueba sin riesgo

Joseba añadió que, al finalizar el contrato de renting, el conductor ya cuenta con una experiencia real y sin riesgo con un coche eléctrico. Es en ese momento cuando decide si la movilidad eléctrica se adapta a sus necesidades o si prefiere volver a un modelo de combustión.

Según concluyó, el cambio rápido no implica rechazo, sino un proceso lógico de prueba. En su opinión, utilizar el renting como vía de entrada al coche eléctrico es una decisión sensata que explica por qué las estadísticas reflejan ciclos de renovación más cortos en este tipo de vehículos.