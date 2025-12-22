Un mecánico desmonta el gran prejuicio del mercado de segunda mano: “Yo sí compraría un PureTech”

Un experto no anduvo con rodeos y fue determinante ante los motores PureTech

Aunque muchos conductores evitan los coches con motor 1.2 PureTech por su mala fama de averías costosas, un mecánico desmonta ese prejuicio del mercado de segunda mano al declarar: “Yo sí compraría un PureTech”. Juan José Ebenezer, popular en TikTok con @talleresebenezer, defiende esta opción si se conoce bien el vehículo, siempre y cuando se tengan en cuenta sus fallas.

El motor 1.2 PureTech de coches de segunda mano

Juan José Ebenezer reconoce la negativa reputación del motor, pero no duda en su elección personal. “Yo sí me compraría un 1.2 PureTech, aunque tenga fama de motor malísimo y razones no le faltan”, afirmó con claridad.

El experto insistió en la importancia de la información previa para evitar sorpresas y explicó con convicción: “Sabiendo los problemas que tiene un coche, ya tienes la mitad del partido ganado”.

Ebenezer concluyó con honestidad sobre el perfil adecuado para este motor. “Si sabes lo que te compras y lo que hay debajo del capó, puedes vivir con él; si no, entonces sí es un problema”, advierte directamente.

Datos clave que aporta el mecánico sobre estos motores

El punto débil principal reside en el mantenimiento exigente que requiere el motor PureTech. La correa bañada en aceite exige cambios frecuentes de lubricante y revisiones periódicas de bujías, porque un descuido provoca desgastes prematuros y reparaciones elevadas.

Muchos vehículos con este motor ofrecen precios bajos en el mercado de segunda mano debido al temor generalizado. Esta devaluación beneficia a compradores con conocimientos básicos o acceso a talleres fiables, ya que el coste inicial compensa el cuidado preventivo necesario.

El diseño original buscaba eficiencia y bajo consumo en trayectos urbanos o cortos. Este motor resulta ideal como segundo vehículo para desplazamientos diarios en ciudad o recados familiares, siempre que el propietario asuma un seguimiento estricto de sus componentes.