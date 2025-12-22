Un joven empresario, sobre los 3 coches que puedes comprar fuera de España por menos de 15.000 euros

Comprar un coche atractivo con presupuesto ajustado se ha convertido casi en una misión imposible dentro de España. Ante este contexto, Álvaro, joven empresario de Scuderia Viondi, ha explicado en un vídeo de TikTok cuáles son, según su experiencia, tres modelos que todavía se pueden encontrar fuera del país por menos de 15.000 euros y que, además, mantienen un alto interés en el mercado español.

El deportivo ligero que sigue siendo una apuesta segura

Uno de los modelos que Álvaro destaca es el Mazda MX-5. Lo define como un deportivo puro, ligero y relativamente accesible, incluso en mercados europeos donde la oferta es más amplia. Según explica, en su país de origen todavía es posible encontrar buenas unidades en torno a los 15.000 euros, mientras que en España su valor se dispara notablemente.

Para él, este modelo reúne varios factores clave: sensaciones al volante, fiabilidad y una demanda constante. Precisamente esa combinación es la que hace que, una vez importado, su precio de venta en España pueda situarse muy por encima del coste de compra en el extranjero.

Un compacto deportivo que combina consumo y carácter

El segundo coche que menciona es el Volkswagen Golf VI GTD. Álvaro lo describe como una alternativa muy equilibrada para quienes buscan deportividad sin renunciar a un consumo contenido. Con 170 caballos y un planteamiento similar al de un GTI, pero con motor diésel, este modelo sigue siendo muy valorado.

Según su experiencia, en mercados como el alemán todavía se pueden encontrar unidades por debajo de los 15.000 euros. En cambio, una vez en España, su precio sube varios miles de euros, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes saben buscar fuera.

Un motor contundente y cada vez más difícil de ver

En lo más alto de su lista sitúa al Nissan 350Z. Álvaro destaca que se trata de un coche cada vez menos habitual en las carreteras españolas, algo que juega a su favor. Su motor, sonido y comportamiento lo convierten en un modelo muy especial para los amantes de los deportivos atmosféricos.

Explica que todavía es posible localizar buenas unidades en el extranjero alrededor de los 15.000 euros, mientras que en España, debido a su escasez, los precios pueden duplicarse dependiendo del estado y el kilometraje.