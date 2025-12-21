El todoterreno de Mercedes-Benz que un experto en automoción lo considera “la supremacía eléctrica”

Este es el todoterreno de Mercedes-Benz que es el mejor de su tipo. Instagram @mbenzespana

Un reconocido experto en automoción calificó el nuevo todoterreno de Mercedes-Benz eléctrico como la supremacía eléctrica en su segmento.

Fernando Moreno, periodista especializado, destacó en Motor1 cómo el modelo G580 combina tradición off-road con potencia cero emisiones y tiene un valor de mercado actual de... ¡173.473 euros!

El diseño icónico del mejor Mercedes-Benz eléctrico

El experto en motor resaltó el alto valor del todoterreno de Mercedes-Benz G 580 eléctrico por su diseño icónico que apenas evoluciona para preservar la esencia original. Este modelo mantiene faros redondos, intermitentes elevados y un portón trasero robusto que ahora alberga cables de carga en lugar de rueda de repuesto opcional.

El exterior impone presencia con dimensiones generosas que alcanzan casi dos metros de ancho y altura, junto a una parrilla de cuatro lamas horizontales y pinzas de freno azules que señalan su naturaleza eléctrica.

Estas actualizaciones sutiles diferencian la versión renovada sin alterar el carácter clásico que define este todoterreno de Mercedes-Benz.

En el interior, la calidad premium domina con acabados exquisitos, pespuntes azules que recuerdan su propulsión eléctrica e inserciones en fibra de carbono que elevan el lujo.

Dos pantallas de 12,3 pulgadas cada una integran el sistema MBUX avanzado, que responde a comandos de voz naturales con notable precisión.

Sobre la carretera, la postura elevada facilita el control pese al tamaño imponente, mientras cuatro motores entregan 587 CV combinados y un par masivo de 1.164 Nm. Este todoterreno de Mercedes-Benz acelera de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos y ofrece un guiado seguro incluso en curvas exigentes.

Otras prestaciones destacadas del Mercedes eléctrico supremo

La batería de 116 kWh permite cargas rápidas hasta 200 kW, recuperando el 80% en unos 32 minutos, aunque en alterna a 11 kW requiere hasta 12 horas para llenado completo. El todoterreno de Mercedes-Benz homologa 473 km de autonomía, pero en uso real ronda los 300 km con consumos entre 37 y 45 kWh/100 km.

Funciones exclusivas como G-Turn permiten giros sobre sí mismo hasta dos vueltas completas, y G-Steering reduce el radio en curvas cerradas bloqueando ruedas selectivamente. Estos sistemas, activados con reductora, potencian las aptitudes off-road del todoterreno de Mercedes-Benz junto a un capó transparente que muestra el terreno inferior mediante cámaras.

En campo, ángulos de ataque de 32 grados, ventral de 20,3 y salida de 30,7, más vadeo de 85 cm y altura libre de 25 cm, confirman su dominio. El experto en automoción subraya cómo absorbe irregularidades sin ruidos y avanza con par instantáneo en pendientes extremas sin esfuerzo aparente.