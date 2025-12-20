Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, alto y claro: "Somos la empresa que puede hacer realidad un sueño"

Stella Li, actual vicepresidenta ejecutiva de BYD, alzó la voz para confirmar que su empresa liderará un cambio con tecnología punta.

La ejecutiva aseguró que la marca BYD posee la capacidad de volver realidad cualquier sueño y sus palabras generan expectativa en mercados clave como España.

Los planes de carga confirmados por Stella Li

Li confirmó que la tecnología de carga para coches eléctricos de 1000 kW llegará a Europa a finales de 2025. Según detalla AutoCar UK, esta innovación debutará para dar soporte al nuevo Denza Z9 GT y permitirá recuperar cientos de kilómetros de autonomía en apenas cinco minutos.

La compañía planea instalar estos dispositivos inicialmente en concesionarios seleccionados de Inglaterra antes de avanzar con una red más amplia.

"Creo que BYD es la empresa que siempre puede hacer realidad un sueño", afirmó Li con confianza.

El despliegue en China fue mucho más rápido de lo esperado y ahora BYD apunta al mercado global. Aunque no hay fechas específicas para el resto de Europa, la confirmación del desembarco británico pone en alerta a todo el sector. Algunos rumores mencionan que BYD lanzará una red de cargadores ultrarrápidos de hasta 1000 kW en España y Portugal a partir de 2026.

Los cargadores utilizan un sistema de doble cable que se conecta simultáneamente al vehículo para lograr la máxima transferencia de energía posible.

El sueño eléctrico de BYD

Stella Li aclaró que esta red de "carga flash" no será exclusiva para sus modelos. La directiva explicó que las estaciones funcionarán con coches de otras marcas siempre que el vehículo tolere esa potencia.

Su visión es que esta velocidad de recarga cambiará la mentalidad del usuario, quien dejará de exigir autonomías inmensas para evitar pagar sobrecostos innecesarios.

La vicepresidenta ejecutiva cerró con una reflexión sobre la identidad de BYD como una empresa que hace posible lo imposible. Si bien esta tecnología inicia en la gama alta, la directiva sugirió que con el tiempo llegará a modelos más accesibles como el Dolphin.