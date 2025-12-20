Los nuevos coches eléctricos pequeños y asequibles que quiere Bruselas se dejarán notar en el bolsillo de los clientes

El paquete automovilístico de la Comisión Europea no ha contentado por igual a la industria. Si bien los fabricantes han acogido buena parte de las medidas con satisfacción, los proveedores de automoción tacharon estas medidas como complejas e insuficientes.

Una de las medidas recogidas en este paquete automovilístico es la creación de una nueva categoría de vehículos. Concretamente, vehículos eléctricos. Un compromiso que esbozó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo.

Una categoría con la que lo que se pretende es dar más facilidades a los fabricantes con el fin de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones.

Concretamente, Bruselas incluye en esta categoría de vehículos a los modelos eléctricos de hasta 4,2 metros de longitud, producidos en territorio comunitario.

De hecho, la venta de este tipo de modelos contará con supercréditos. Así, en vez de computarse como una venta, lo hará como si fuesen 1,3 entregas.

Oferta ingente de modelos

Con esta medida Bruselas quiere que todos los grupos automovilísticos tengan facilidades a la hora de cumplir con los límites de emisiones de CO2.

Por este motivo, la norma recoge que los modelos de hasta 4,2 metros se podrán beneficiar de estos supercréditos. Esto supone que la oferta por parte de los grupos automovilísticos es enorme.

Lo que no es tan abundante es encontrar precios asequibles. Partamos de la base de que la idea que tenía la Comisión Europea era ofrecer modelos por debajo de 15.000 euros.

Pues bien, en el mercado es muy difícil, por no decir imposible, encontrar modelos eléctricos con esta tarifa y que encima estén fabricados en territorio comunitario.

De hecho, estos precios tan sólo los pueden ofrecer automovilísticas chinas. Es el ejemplo del BYD, con el Dolphin Surf, o de Leapmotor, la startup participada por el grupo Stellantis, con el T03.

Por poner las cosas en contexto, el modelo eléctrico más económico que se comercializa en Europa será el Renault Twingo, que se fabrica en la planta eslovena de Novo Mesto. Su precio de partida en el mercado español será de 19.500 euros, sin contar con ayudas ni descuentos.

Renault tiene cinco modelos

Con los criterios exigidos por Bruselas para beneficiarse de estos supercréditos, Renault podrá beneficiarse de la venta del Megane E-Tech.

El modelo tiene una longitud de 4,19 metros, al tiempo que el modelo se produce en la factoría francesa de Douai. Ahora bien, su precio de partida en el mercado español se sitúa en los 35.340 euros.

También podrá beneficiarse a la hora de reducir las emisiones del Renault 4, con 4,14 metros y fabricado en la factoría francesa de Maubeuge. El precio de partida de este modelo se sitúa en los 28.867 euros.

Situación similar tiene el consorcio automovilístico francés con el Renault 5. El modelo tiene una longitud de 3,92 metros, se fabrica en Douai y el coste parte de los 23.821 euros.

Renault 5 E-Tech Renault

Alpine, la firma deportiva del consorcio automovilístico francés, también entra en esta categoría, aunque su precio de partida se sitúa en los 38.700 euros.

En total, el Grupo Renault contará con cinco modelos para lograr los objetivos de emisiones marcados por la Comisión Europea y no incurrir en multas. No entra en la lista el Dacia Spring, dado que su producción se hace en China. Motivo por el cual sus exportaciones están gravadas con unas tasas adicionales del 45,3%.

Stellantis dispone de 12 modelos

En el caso de Stellantis, el consorcio francoitaloamericano también cuenta con varias alternativas. No es de extrañar pues el conglomerado aglutina 12 enseñas.

El grupo reconoció que la introducción de la neutralidad tecnológica para 2035 "es un paso importante, pero, como se propone actualmente, no apoyará la producción de vehículos asequibles para la gran mayoría de los clientes".

Opel Corsa eléctrico.

No obstante, el consorcio automovilístico acogió "con satisfacción la creación de una nueva categoría de coches pequeños y asequibles a los que se asociarán diversos beneficios".

No es para menos, dado que Stellantis dispone de hasta 12 modelos de nueve firmas distintas.

Entre ellos se encuentran: Abarth 500e y Abarth 600e, Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3, DS 3 E-Tense, Fiat 500e y Fiat 600e, Jeep Avenger, Lancia Ypsilon, Opel Corsa y Opel Mokka, y Peugeot e-208.

Ahora bien, hay otros modelos que se quedan fuera al fabricarse fuera de la Unión Europea. Es lo que sucede con el Fiat Grande Panda, que se produce en Serbia.

Aunque algunas unidades del Citroën ë-C3 tampoco podrán ayudar a Stellantis, dado que también se fabrican en Serbia.

No obstante, las unidades que salgan de la factoría eslovaca de Trnava sí computarán.

Volkswagen se beneficiará de los eléctricos españoles

En el caso del Grupo Volkswagen, el gigante alemán del automóvil desplegará el año que viene su ofensiva eléctrica de modelos urbanos.

Un proyecto que se ha encargado de pilotar Seat y en el que saldrán hasta cuatro modelos distintos de dos plantas españolas: Martorell (Barcelona) y Landaben (Pamplona).

De izquierda a derecha: Volkswagen ID. Cross, Volkswagen ID. Polo y Volkswagen ID. Polo GTI Volkswagen

Se trata de los Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo, que saldrán de la línea de producción de Martorell, y de los Skoda Epiq y Volkswagen ID. Cross, que se producirán en la factoría de Navarra. El precio de partida de estos modelos, a excepción del Cupra Raval, se situarán por debajo de los 25.000 euros.

Todos ellos podrán ayudar al gigante alemán del automóvil a lograr los objetivos de reducción de emisiones de CO2, dado que tendrán una longitud de 4 metros.

El primero en llegar al mercado será el Cupra Raval, cuyo precio de partida en el mercado español se situará en los 26.000 euros.

Ahora bien, fuera de esta nueva categoría creada por Bruselas se queda el Volkswagen ID.3. El hasta ahora modelo eléctrico pequeño de la firma alemana excede por seis centímetros la cota máxima marcada por la Comisión Europea. Tampoco cumple los requisitos el Cupra Born, pues tiene una longitud de 4,32 metros.

Será a partir del año que viene cuando se verá la acogida que tienen estos modelos eléctricos en el mercado. Todo ello en un momento en el que Bruselas no implementará planes de ayuda a la compra, dado que lo deja en manos de los Estados miembros.