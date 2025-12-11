Joseba, experto en gasolina, suelta un dardo inesperado sobre la UE y los coches eléctricos: “No va a desplazar al de combustión”

En plena incertidumbre sobre el futuro del motor en Europa, muchos conductores siguen preguntándose si merece la pena comprar un coche eléctrico o esperar. Ese es el escenario que abordó Joseba, creador del canal especializado en carburantes y motores Easy Gas, quien analizó los últimos cambios legislativos previstos por la Unión Europea.

El giro de la Unión Europea sobre la prohibición de motores de combustión

Joseba explicó que la UE había planteado prohibir la venta de coches de combustión a partir de 2035, pero aseguró que esta medida “ha cambiado”. Según detalló, el nuevo proyecto que “probablemente se aprobará” elimina esa prohibición, aunque introduce una condición: los vehículos deberán repostar combustibles sintéticos en lugar de derivados de hidrocarburos.

El divulgador sostuvo que esto permitiría seguir vendiendo y utilizando coches de combustión a partir de 2035, algo que, a su juicio, aporta “tranquilidad” a quienes dudan entre eléctrico o gasolina.

Qué aprobó realmente la UE en 2022 y por qué ahora se está revisando

En 2022, la Unión Europea aprobó dentro del paquete climático Fit for 55 la prohibición de vender coches y furgonetas nuevos con motor de combustión a partir de 2035. El objetivo era que, desde esa fecha, todos los vehículos nuevos fueran de “cero emisiones”, una medida adoptada para acelerar la transición ecológica y alinear al bloque con sus compromisos climáticos .

Sin embargo, a finales de 2025, varios Estados miembros, entre ellos Alemania e Italia, han solicitado revisar la norma. Argumentan que debería permitirse la continuidad de tecnologías alternativas, como los híbridos o los combustibles sintéticos. Aunque la Comisión Europea aún no ha revocado oficialmente la prohibición, sí ha retrasado la presentación del nuevo paquete regulatorio, y algunos medios europeos indican que la fecha podría incluso aplazarse hasta 2040, aunque sin decisión definitiva por el momento.

“El eléctrico no va a desplazar al de combustión”

Para Joseba, esta posible revisión supone “un balón de oxígeno” para los vehículos tradicionales. Afirmó que el coche eléctrico no sustituirá al de combustión en el corto plazo, sino que ambos “convivirán” y cada conductor podrá elegir la opción que prefiera.

También recordó que, según su visión, España todavía no está preparada para un parque móvil eléctrico masivo. Ni ciudades, ni carreteras ni infraestructuras actuales, dijo, soportarían una transición abrupta.

Qué son los combustibles sintéticos y por qué serán más caros

Joseba dedicó buena parte del vídeo a explicar cómo se producen los combustibles sintéticos. Detalló que se obtienen combinando CO₂ capturado de la atmósfera o de chimeneas industriales con hidrógeno obtenido mediante electrólisis, un proceso que requiere “mucha energía renovable”.

Aseguró que su fabricación es más cara que la de los combustibles fósiles, por lo que su precio será previsiblemente más alto. A esto se sumaría la carga impositiva, que, según señaló, podría incluso duplicarse respecto a los carburantes actuales, encareciendo aún más el repostaje.