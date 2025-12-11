Los españoles eligen con los ojos cerrados a esta autocaravana china de lujo con un precio de partida es menor a 40.000 €

El interés por viajar y disfrutar del aire libre sigue creciendo en España, y ahora una autocaravana china de lujo se ha convertido en la gran protagonista. Destaca por su propuesta innovadora y su diseño cuidado, pero sobre todo por un detalle sorprendente: cuesta menos que muchos coches europeos del mercado.

¿Lujo a precio de utilitario?: Esta autocaravana china sorprende por su calidad prémium

La marca china Changan ofrece la autocaravana FengJing con un precio desde 39.500 euros, una cifra que sorprende por su propuesta centrada en la comodidad dentro de un formato compacto y práctico.

Este valor de mercado destaca porque muchos modelos europeos superan ampliamente los 50.000 euros para un vehículo que atrae a familias y aventureros en busca de comodidad, libertad y verdadero ahorro económico atractivo.

Según Gustavo Higueruela, experto en autocaravanas para el sitio Esquire, su precio atractivo no implica recortes visibles en el interior, y la distribución permite viajar cuatro personas con sensación de amplitud en cada zona.

Además, la cama sobre la cabina ofrece descanso para dos adultos, y el salón se adapta a comidas en familia sin perder comodidad dentro de su estructura.

La cocina incluye placa de inducción y frigorífico con congelador, y la mesa ajustable permite diferentes usos durante el día. El baño es compacto, pero completo, con ducha independiente y detalles prácticos útiles para viajes largos, una combinación realmente poco habitual en opciones de precio similar en el mercado nacional.

Espacios prácticos y una experiencia segura al volante

El diseño interior busca una sensación cálida con materiales resistentes y buen nivel de acabados, algo valorado por quienes desean confort sin sobrecostes. La iluminación bien distribuida crea espacios agradables para ocio o descanso y el almacenamiento permite llevar equipaje familiar sin sensación de desorden ni sacrificios de comodidad diaria.

El puesto de conducción ofrece buena visibilidad y controles intuitivos, y las cámaras traseras facilitan maniobras en camping o calles estrechas sin estrés. Los sensores de proximidad refuerzan la seguridad en cada movimiento y quienes no acostumbran vehículos grandes encuentran confianza por una asistencia que reduce sustos en desplazamientos largos.

La estructura de casi seis metros permite equilibrio entre fácil manejo en carretera y comodidad interior para descansar tras rutas largas. La climatización mantiene un ambiente agradable sin importar la estación, mientras las tomas para dispositivos ofrecen autonomía tecnológica para mantener móviles, cámaras o portátiles listos durante todo el viaje.

Especificaciones técnicas que marcan diferencias

El motor diésel de 2,4 litros ofrece 210 caballos y la tracción 4x4 aporta agarre firme en caminos rurales o superficies irregulares con lluvia o barro, por lo que la aventura no se limita a carreteras perfectas.

La caja automática facilita una conducción suave y más relajada en trayectos extensos. Por otra parte, los interesados pueden elegir la versión más completa por unos 51.000 euros, cifra competitiva frente a propuestas europeas con equipamiento parecido o incluso inferior.