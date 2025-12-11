Almeida da marcha atrás y concede una segunda moratoria a los coches sin etiqueta en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido extender la vida de los coches sin etiqueta empadronados en la capital, que finalmente podrán seguir moviéndose por la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida, impulsada por el equipo de José Luis Martínez-Almeida, llega como una segunda moratoria y afecta a entre 14.000 y 15.000 vehículos diarios.

El consistorio defiende que su impacto ambiental es limitado y que las restricciones debían contemplar también el componente social de miles de familias con menos recursos.

Quiénes podrán seguir circulando y hasta cuándo

La modificación de la ordenanza de movilidad, aprobada por la Junta de Gobierno, deja claro que los vehículos sin distintivo ambiental cuyos propietarios estén empadronados en Madrid o registrados en el IVTM seguirán autorizados a circular por toda la zona Madrid ZBE hasta el 31 de diciembre de 2026.

El texto mantiene además las limitaciones ya existentes en las Zonas de Bajas Emisiones de especial protección, como Distrito Centro o Plaza Elíptica, así como las excepciones que estaban previstas en la normativa anterior.

El Ayuntamiento justifica la medida por su bajo impacto

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicó que el número de vehículos afectados es “reducido”, lo que según el gobierno municipal se traduce en un impacto ambiental mínimo. Por este motivo, sostienen que la prórroga es razonable y equilibrada.

Carabante insistió en que cualquier política medioambiental debe tener una vertiente social que no deje atrás a quienes no pueden cambiar de coche con facilidad: “Las políticas no pueden suponer un perjuicio notable en la vida diaria de los ciudadanos”.

Bicimad podrá extenderse a otros municipios

La nueva ordenanza incorpora otro cambio relevante: desaparece la limitación que impedía que Bicimad operara fuera del término municipal. Con esta modificación, los ayuntamientos limítrofes podrán sumarse al servicio.

Pozuelo de Alarcón será el primero en estrenarlo, un movimiento que, según Carabante, no tendrá coste para los vecinos de Madrid, ya que cada municipio asumirá su propia implantación. El consistorio considera que esta apertura favorece un modelo de movilidad sostenible más integrado en el área metropolitana.