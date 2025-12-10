Alfonsina, repartidora en Madrid, revela qué ropa utiliza en días de lluvia y frío: "Me siento un poco más incómoda"

Trabajar en la calle cuando Madrid amanece con lluvia y temperaturas bajas es un desafío para cualquiera, y más aún para quienes pasan horas moviéndose en bici o moto. Alfonsina, una repartidora venezolana que vive en la capital y trabaja para la plataforma Glovo, decidió contar en TikTok cómo se viste en esos días en los que el clima juega en contra. En su vídeo, muestra capa por capa el “uniforme extra” que utiliza para poder completar los pedidos sin congelarse.

La rutina de una repartidora para enfrentar el mal tiempo

Alfonsina comienza por una camiseta fina que actúa como primera capa. No parece gran cosa, pero asegura que es la base para mantenerse cómoda durante toda la jornada. Encima se coloca una chaqueta ligera que, según explica, “me hace sentir bastante cómoda”, incluso antes de añadir las prendas más gruesas.

El siguiente paso es un mono acolchado, más espeso, que utiliza para bloquear el frío. Debajo siempre lleva un legging para ganar un poco más de calor, un truco que muchas personas que trabajan al aire libre conocen bien. Sobre todo esto, se pone una chaqueta muy abrigada, que describe como esencial para los días más duros: “Me protege muchísimo del frío”.

El chubasquero, la última pieza del rompecabezas

Cuando ya tiene todas las capas puestas, llega la parte que más paciencia exige: el chubasquero. Alfonsina siempre lo coloca empezando por abajo, porque asegura que así le resulta más sencillo. La zona superior le cuesta un poco más debido a toda la ropa acumulada: “Cuando ya me coloco la parte de arriba ya me siento un poco más incómoda, porque obviamente tengo ropa debajo”.

Aun así, termina la preparación con buen humor. “Aquí ya estoy lista para irme a trabajar, tengo el smoking de todo rider cuando llueve”, dice.