Álvaro (21), empresario, revela cuánto le costó importar un BMW desde Alemania: "Una ganga"

Importar un coche desde Alemania siempre genera curiosidad entre los aficionados al motor, y Álvaro, empresario de 21 años y creador de contenido en Scudería Viondi, aprovechó TikTok para mostrar su experiencia real. En su vídeo explicó cuánto pagó por un BMW M2 de 460 caballos, cuáles fueron los pasos clave y qué gasto inesperado terminó encareciendo la operación, pese a que considera que consiguió una auténtica oportunidad.

Un BMW M2 por 52.000 euros en Alemania

Según Álvaro, el primer paso fue localizar una unidad que cumpliera con su criterio de potencia, estado y precio. Finalmente, encontró el BMW M2 en Alemania por 52.000 euros, una cifra que él define como una ganga dentro del mercado actual de deportivos.

El empresario insiste en que muchos compradores subestiman la búsqueda inicial, porque exige tiempo, verificación de historial y control del kilometraje antes de cerrar la compra.

El transporte no puede improvisarse

Una vez adquirido, el traslado del vehículo hasta España supuso otro gasto importante. Álvaro descartó opciones caseras o remolques familiares y optó por un servicio especializado que le costó 1200 euros.

Para él, garantizar la seguridad del deportivo justifica esa inversión.

El gasto que sorprendió: impuestos

El coste final no se explica solo por el precio de compra y el transporte. El influencer señaló que el impuesto aplicado a este modelo, debido a sus 460 caballos, elevó notablemente la factura. El pago alcanzó casi 8.000 euros, una cifra que muchos desconocen antes de plantearse una importación.

En total, la operación rondó los 61.000 euros, aunque Álvaro sostiene que, incluso con esos gastos, el BMW sigue ofreciendo una relación precio-prestaciones difícil de encontrar en España.