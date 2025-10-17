Las chinas CATL y BYD elevan su cuota de mercado mundial en la instalación de baterías para vehículos electrificados

La instalación de baterías para vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) e híbridos no enchufables en el mundo (a excepción del mercado chino) se situó en los 288,3 GWh en los ocho primeros meses del año, lo que equivale a un crecimiento del 27,3% en la comparativa interanual, según datos de SNE Research.

Ahora bien, pese al importante crecimiento en la instalación de estas baterías, hay dos actores que incrementan exponencialmente su cuota de mercado. Se trata de las chinas CATL y BYD.

El caso del gigante chino CATL, que levantará con Stellantis una gigafactoría de baterías en Figueruelas (Zaragoza), se explica porque cada vez más fabricantes automovilísticos recurren a su tecnología. Ya no es que sólo recurran a él consorcios chinos, sino que se ha convertido en un gigante debido a la cantidad de clientes que tiene.

En los ocho primeros meses del año, CATL instaló un total de 83,8 GWh, lo que equivale a un crecimiento del 36,8% frente al mismo periodo del año anterior.

Así las cosas, CATL copa una cuota de mercado mundial (sin contar con el mercado chino) del 29,1%, lo que supone 2,1 puntos porcentuales más frente al mismo periodo del año anterior. De hecho, se sitúa como líder indiscutible del mercado.

No obstante, el fabricante chino BYD, el rival de Tesla en la carrera por liderar las ventas de vehículos eléctricos, también siguió los pasos de CATL. Entre enero y agosto, BYD instaló 22,4 GWh, lo que supone un crecimiento del 148,6% frente al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento en el uso de baterías de BYD se explica por un despliegue masivo que ha llevado a cabo a lo largo de este año en diversos países. De hecho, sólo en el primer semestre del año BYD instaló 8,6 GWh de baterías en el Viejo Continente, lo que equivale a un alza del 263,1% en tasa interanual.

Cabe recordar que BYD logrará este año situarse por primera vez como líder mundial en la venta de vehículos eléctricos. Una posición que se explica por su ofensiva comercial, así como por el declive que ha sufrido Tesla a lo largo de todo el ejercicio.

Pese al importante avance de BYD en la instalación de baterías, la multinacional china se sitúa como el quinto actor más importante en la instalación de baterías.

Las coreanas pierden cuota

Si bien las chinas han ganado cuota de mercado, las firmas surcoreanas han sido las que han visto reducida su penetración pese a experimentar crecimientos en la instalación de baterías. Todo ello debido a un mayor avance de CATL y a diversas vicisitudes en distintos mercados.

En el caso de LG Energy Solutions, que se sitúa como segundo fabricante más importante, la instalación de baterías hasta agosto alcanzó los 61,3 GWh, un 11,2% más frente al mismo periodo del año anterior. Ahora bien, su cuota de mercado retrocede tres puntos porcentuales hasta situarse en el 21,3%.

Dicha merma se explica por una desaceleración en las ventas de modelos Tesla. Dicha caída alcanza el 28%. No obstante, esta caída se pudo paliar debido al éxito en las ventas del Kia EV3, el Chevrolet Equinox, Blazer y Silverado.

El podio de fabricantes de baterías lo cerró SK On. La multinacional surcoreana instaló en los ocho primeros meses del año un total de 29 GWh, un 19,8% más frente al mismo periodo del año anterior. Esto le permitió alcanzar una cuota de mercado del 10,1%, es decir, 0,6 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior.

Entre los principales clientes de SK On están el Grupo Hyundai, Mercedes-Benz, Ford y Volkswagen. El crecimiento se explica por el avance en las ventas de modelos como el Ioniq 5 y el Kia EV6. Pero también gracias al incremento en las entregas de los Volkswagen ID.4 e ID. 7.

En el caso de Ford, pese a la caída en las ventas de la Ford F-150 Lightning, estas se pudieron compensar con el incremento en las entregas del Ford Explorer eléctrico.

Panasonic se situó al cierre de agosto como el cuarto fabricante con una mayor cuota de mercado en la instalación de baterías de vehículos electrificados. La multinacional surcoreana instaló 25,8 GWh, un 16% más en la comparativa interanual. No obstante, su penetración en el mercado cayó casi un punto, hasta el 9%.

Panasonic ha pasado a centrarse en el mercado norteamericano para paliar los aranceles impuestos por la Administración Trump. Por ello, la compañía trabaja en reducir su dependencia de los materiales chinos, ampliar la compra de materias primas locales y asegurar nuevas fuentes para incrementar la estabilidad en la producción de baterías.