Las ventas mundiales de coches eléctricos crecen un 26% hasta septiembre y superan los 14,7 millones de unidades

La movilidad eléctrica avanza de forma decidida. Si bien es cierto que lo hace a ritmos inferiores a los previstos, lo que ha conllevado revisiones a la baja por parte de los fabricantes, esto se produce debido a que los niveles aún son pequeños.

Así las cosas, las ventas mundiales de vehículos eléctricos entre enero y septiembre alcanzaron los 14,7 millones de unidades, lo que supone un crecimiento del 26% en la comparativa interanual, según datos de Rho Motion.

De hecho, en septiembre se logró un récord, al superar por primera vez en un mes la barrera de los 2 millones de unidades comercializadas.

Charles Lester, director de datos de Rho Motion, explicó que esto se produjo debido a que "Estados Unidos se adelantó mientras los compradores se apresuraban a aprovechar los créditos fiscales que estaban a punto de expirar: el Reino Unido alcanzó nuevos máximos gracias a la introducción de nuevas matrículas y la subvención para coches eléctricos y Corea del Sur batió récords gracias a Tesla, Hyundai, Kia y al aumento de las importaciones de BYD".

Por regiones, China se mantiene como el principal mercado de venta de vehículos eléctricos. En los nueve primeros meses del año se comercializaron en el gigante asiático un total de 9 millones de vehículos eléctricos.

Una cifra que equivale a un alza del 24% en la comparativa interanual a una cuota de mercado del 61,2%. En román paladino, China matricula casi dos tercios de las ventas mundiales de vehículos eléctricos.

Sólo en el mes de septiembre se matricularon en el mercado más grande del mundo un total de 1,3 millones de unidades, un 28% más frente al mismo mes del año anterior. Todo ello en medio de una guerra de precios.

Europa copa una de cada cinco ventas

Europa también registró un avance importante en las ventas de vehículos eléctricos. Entre enero y septiembre se comercializaron en el Viejo Continente un total de 3 millones de unidades. Esto supone un crecimiento del 32% y una cuota de mercado del 20%.

En septiembre, las ventas de vehículos eléctricos en Europa también fueron récord, al alcanzar las 427.000 unidades, un 36% más en la comparativa interanual.

Por mercados, las ventas de eléctricos en Reino Unido crecieron un 30% en septiembre, debido a los incentivos que hay en las islas británicas.

Ahora bien, tanto Italia como España también tuvieron buena parte de culpa. El mercado eléctrico del país transalpino registró un alza del 11,7% en septiembre, mientras que en España aumentaron un 64,6%.

EEUU, récord ante el fin de los incentivos

Asimismo, las ventas de vehículos eléctricos en Norteamérica en los nueve primeros meses del ejercicio registraron un crecimiento del 11%, hasta alcanzar los 1,5 millones de unidades comercializadas.

De hecho, el mercado estadounidense registró en septiembre su segundo máximo mensual consecutivo en ventas de vehículos eléctricos. Todo ello motivado por el fin de los créditos fiscales federales, que expiraron el 30 de septiembre.

Así, las ventas de vehículos eléctricos fueron un 66% superiores a las del año anterior, impulsadas tanto por el crédito fiscal (disponible para unos 20 vehículos eléctricos) como por el crédito que ofrecía atractivas opciones de leasing.

Debido al fin de las ayudas, desde Rho Motion estiman una "abrupta caída" del mercado norteamericano de cara al cuarto trimestre del año. Todo ello pese a que fabricantes como Hyundai han reducido precios para mantener su competitividad.

De hecho, el fin de los incentivos también llevó a varios fabricantes a reducir la producción. Tal es el caso de General Motors; Mercedes-Benz, que paralizó la producción de cuatro modelos eléctricos.

Por su parte, Volkswagen detendrá la producción del ID.4 en Tennessee a finales de octubre. Y Nissan, que ya canceló sus planes de producción de vehículos eléctricos en Estados Unidos.