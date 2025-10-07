BYD bate a Elon Musk: la china enfila su primer año como líder mundial en ventas de eléctricos por delante de Tesla

El ejercicio 2025 va camino de convertirse en el primero en el que una marca china es líder mundial en ventas de coches completamente eléctricos.

La china BYD está a menos de un trimestre de confirmar esta tendencia. Todo ello después de haber comercializado 3.260.146 vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) en los nueve primeros meses del año. Una cifra que equivale a un incremento del 18,6% en tasa interanual.

De este monto, 1.605.903 unidades corresponden a turismos completamente eléctricos, lo que supone un incremento del 37,1% frente al mismo periodo del año anterior y el 49,2% de las entregas.

Tesla, por su parte, comercializó en los nueve primeros meses del año un total de 1.247.902 vehículos eléctricos, lo que equivale a un descenso del 3,5% en la comparativa interanual.

Ahora bien, el desempeño de una y otra a lo largo del año varía.

BYD aterriza en varios mercados

Que BYD vaya a cerrar el presente ejercicio como líder mundial en ventas de vehículos eléctricos se explica por su llegada a varios mercados de todo el mundo. De hecho, la multinacional con sede en Shenzhen (China) ha visto como las exportaciones se han duplicado de un año a otro.

En los nueve primeros meses del año, BYD destinó a la exportación 697.072 unidades, lo que equivale al 21,3% de sus entregas en todo el mundo y a más que duplicar las entregas realizadas en el mismo periodo del año anterior.

Para contextualizar estas cifras, entre enero y septiembre del año pasado, BYD destinó a la exportación 297.881 unidades. Es decir, el 10,8% de sus ventas se hicieron fuera de su mercado local.

Fruto de su llegada a varios mercados, las ventas de BYD en Europa casi se quintuplican en lo que va de año, con un total de 95.940 unidades. Un guarismo que equivale a que el 2,9% de las entregas se realizan en el Viejo Continente.

Señales de agotamiento

Pero el desarrollo de BYD no ha sido del todo satisfactorio. La multinacional china registró en septiembre su primera caída en ventas tras 19 meses consecutivos de crecimiento.

La compañía comercializó en septiembre un total de 393.060 turismos electrificados, un 5,8% menos frente al mismo mes del año anterior.

¿La razón? Una demanda tibia en China, el mercado más grande del mundo, que se une a la presión del Gobierno chino para frenar la guerra de precios.

Así las cosas, la multinacional también se ha visto obligada a revisar su objetivo de ventas para el presente ejercicio. Así, si en un primer momento estimaban lograr 5,5 millones de ventas en todo el mundo, la previsión se sitúa ahora en los 4,6 millones de unidades.

Tesla se recupera

Pero el ejercicio 2025 también será recordado por Tesla. El año dio comienzo con un cambio de modelos que motivó el cambio en las líneas de producción.

Pero las alharacas vertidas por su fundador y consejero delegado, Elon Musk, también tuvieron su importancia a la hora de explicar la caída en las entregas.

Pese a ello, la firma norteamericana elevó sus ventas un 7,4% en el tercer trimestre del año, con un total de 497.099 unidades comercializadas. Por poner estas cifras en contexto, suponen 130.418 y 112.977 más que en el primer y segundo trimestre del año, respectivamente.

Cabe tener presente que Elon Musk se marcó el objetivo de incrementar las ventas mundiales un 50% cada año en el largo plazo.

Un objetivo que no logró cumplir ni en 2022 ni en 2023 ni en 2024 y que tampoco cumplirá en 2025.

Así las cosas, está por ver si Tesla logra mantener esta tendencia alcista y evitar sumar su segundo año consecutivo con una reducción en las ventas.

Lo cierto es que las citadas alharacas de Elon Musk se está dejando notar en Europa. Las ventas de Tesla en el Viejo Continente en los nueve primeros meses del año acumulan un descenso del 32,6% en lo que va de año, con 133.857 unidades comercializadas. Una cifra que equivale a que el 10,7% de sus pedidos se realizan en Europa.