Kia EV4: el primer modelo eléctrico de la firma surcoreana producido en Europa llega a España con dos carrocerías

Kia, la firma automovilística surcoreana propiedad del Grupo Hyundai, entra en su tercera fase de la electrificación. Una etapa que se basa en la democratización de la movilidad eléctrica y que se caracteriza por tener presencia en los principales segmentos del mercado.

Y lo hace con un modelo que es el primero de producción europea y que estará disponible con dos carrocerías distintas: el EV4. Un vehículo completamente eléctrico que se encuadra en el segmento C del mercado.

El Kia EV4 en su versión hatchback se produce en la factoría que la compañía tiene en Žilina (Eslovaquia), mientras que la versión fastback se fabrica en la planta surcoreana de Gwangmyeong.

La multinacional surcoreana se muestra convencida de que la versión que tendrá una mayor acogida en el mercado nacional será la hatchback.

Esta carrocería mide 4,43 metros, tiene una anchura de 1,86 metros, una altura de 1,48 metros y una distancia entre ejes de 2,82 metros. Todo ello le permite ofrecer un generoso espacio interior en las plazas traseras, no sin ello menoscabar la capacidad del maletero, que alcanza los 435 litros.

Silueta del Kia EV4 con carrocería 'hatchback' Kia

El segmento en el que se posiciona este modelo le hace ser rival del Volkswagen ID.3, el Cupra Born, el Peugeot e-308 y el Opel Astra-e. Frente a todos ellos, el Kia EV4 ofrece una mayor longitud y autonomía.

Una autonomía eléctrica que alcanza los 625 kilómetros con la carrocería hatchback y los 632 en la carrocería fastback. Todo ello gracias a una batería de iones de litio con 81,4 kWh de capacidad la cual aporta 475 kilos al peso del vehículo, hasta alcanzar los 2.355 kilos.

El precio de partida en la versión de batería con mayor capacidad y con la carrocería hatchback se sitúa en los 31.670 euros. En el caso de la carrocería fastback el coste parte de los 35.720 euros.

En términos de velocidad, el modelo alcanza los 170 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 7,7 segundos.

Tecnología

El puesto de conducción del Kia EV4 está dominado por una área de infoentretenimiento que aúna tres pantallas en una sola.

Sus dimensiones se sitúan en las 12,3 + 5,3 + 12,3 pulgadas y dan una sensación dinámica del interior.

Todo ello combinado con un volante multifunción y una luz ambiental con función secuencial. Pero también monta una generosa botonera, tanto en la parte central del vehículo como en la puerta del conductor.

Además, incorpora una consola flotante con una cubierta de almacenamiento.

Kia EV4 con carrocería 'fastback' Kia

El EV4 también dispone de una red de cámaras y radares que supervisan constantemente el entorno para ayudar a posibles peligros.

Por ejemplo, a la hora de activar cualquiera de los intermitentes, el modelo muestra en la pantalla lo que sucede a la espalda antes de iniciar el movimiento, gracias a la asistencia de ángulo muerto.

Interior del Kia EV4 Kia

Entre sus funciones se incluyen asistencia para evitar colisiones frontales y asistencia de mantenimiento de carril.

Pero también incorpora otras funciones más avanzadas, como asistencia de conducción en carretera, control de crucero adaptativo basado en navegación y sistema de estacionamiento remoto con llave.

En materia de conectividad, las funciones clave que la Kia App ofrece en el EV4 incluyen acceso remoto al vehículo, información sobre los desplazamientos, herramientas de mantenimiento, así como actualizaciones remotas (OTA).

Por ejemplo, las últimas actualizaciones han añadido un asistente de IA generativo y opciones de entretenimiento en streaming dentro del vehículo, como Netflix, Disney+ y YouTube. Todas estas funciones ya están disponibles en el EV4.

Mediante la Kia App, los conductores pueden localizar de forma eficiente las estaciones, supervisar las sesiones y planificar rutas con las paradas seleccionadas para cargar.

Cabe puntualizar que el Kia EV4 es el primer vehículo de la firma surcoreana equipado con navegación online instalada de fábrica, lo que permite a los clientes orientarse durante todo el año con los mapas más actualizados.

Precios con descuentos

EV4 hatchback (Batería estándar):

-Air: 26.400 euros.

-Earth Launch Edition: 28.850 euros.

EV4 hatchback (Batería largo recorrido):

-Air: 31.670 euros.

-Earth Launch Edition: 34.120 euros.

GT-Line: 39.070 euros.

EV4 fastback (Batería estándar):

-Earth Launch Edition: 30.450 euros.

EV4 fastback (Batería largo recorrido):

-Earth Launch Edition: 34.120 euros.

-GT-Line: 40.670 euros.