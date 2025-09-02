Un asesor de coches confirma el mejor modelo japonés para comprar en España: "Un coche que dure, no hay mejor opción"

Un vehículo que fue lanzado en los años 80, aunque no fue hasta 2004 cuando se estableció como modelo mundial. Ha sobrevivido a lo largo del tiempo, se trata del Suzuki Swift. La marca ha conseguido ensamblar seis generaciones del modelo hasta llegar a la última en 2024, aunque desde la anterior versión, la de 2017, ya se presentó como un modelo que incorporaba por primera vez tecnología híbrida.

El ejemplar en cuestión, se ha convertido en sinónimo de movilidad urbana por sus dimensiones reducidas, pero no por ello renunciar al amplio interior con el que cuenta. Este es el modelo que recomienda un asesor de coches y que se atreve a definir como "sencillo, aplica la filosofía de menos es más".

El entendido recomienda en concreto la versión que cuenta con el motor 1.2 MHEV con etiqueta ECO, se trata de un ejemplar microhíbrido. A pesar de no tener una gran cantidad de potencia, 83 CV, al no contar con un excesivo peso, no necesita mucha más para conseguir ligereza.

Silueta del Suzuki Swift. Getty Images

El vehículo en cuestión tiene un precio de salida de 18.850 euros en la versión S1 Mild Hybrid. En cuanto a velocidad, puede alcanzar 170 km/h con una aceleración en 11,9 segundos. Si hablamos de su consumo, se encuentra entre 4,6 y 5,5 litros a los 100 kilómetros.

Si pasamos al interior, el entendido no destaca sus calidades como premium, pero sí prácticas y duraderas. "No se me ocurre una mejor opción", finaliza de este modo en el video publicado en sus redes sociales.

En este caso un urbano con ganas de más... El incombustible Suzuki Swift 1.2 MHEV con etiqueta ECO. Ya sabes que llevo 24 años en el sector de la automoción y me didico a ayudar a personas como tú a conseguir su coche ideal

Por otro lado, la marca cuenta con un plan en el que durante 10 años asumen los gastos por reparación de las posibles averías de alguna de las piezas, teniendo en cuenta los límites acordados con el concesionario donde se venda el coche.

Según los datos de las matriculaciones a cierre del mes de julio, las ventas de este modelo ascendieron un 65,14 % en comparación con el año anterior. De las matriculaciones, 91 de estas unidades fueron adquiridas durante el mes de julio.

Aunque a pesar del aumento en esta cifra, las ventas totales de la marca han descendido un 15,1 % en comparación con el año anterior. Desde enero hasta julio, con 308 unidades frente a las 609 de 2024.