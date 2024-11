Mónica Mira (Leapmotor): "Nuestro objetivo es liderar las ventas del coche eléctrico pequeño en España"

Mónica Mira es, desde el pasado mes de septiembre, la nueva directora de Leapmotor para España y Portugal.

Con este nombramiento, Mira es la responsable de liderar la estrategia de la 'joint venture' rubricada entre el Grupo Stellantis y el fabricante chino Leapmotor en cuanto al desarrollo de la marca, la red de concesionarios y el lanzamiento al mercado de los nuevos vehículos.

Para conocer la evolución de la marca y las ventas en estos primeros meses, EL ESPAÑOL entrevista a esta directiva en exclusiva. Así ha sido nuestra conversación...

¿Cuál ha sido su papel en estos seis primeros meses al frente de Leapmotor en España?

Antes de la dirección de Leapmotor, tenía el desarrollo de la red de concesionarios. De ahí que los conozca muy bien. Una vez que me propusieron el cargo, el principal reto era lanzar la marca Leapmotor en seis meses.

Así que hicimos un plan de desarrollo de la red. Un plan rápido que tuviera varias fases y que en una primera fase ya pudiéramos elegir y contar con los concesionarios listos en los sitios con más volumen de ventas en los mercados eléctricos.

¿Qué les pareció a los concesionarios la llegada de Leapmotor?

Cuando estábamos buscando los concesionarios, lo que hicimos fue llevar a sus representantes a Italia para que conocieran la marca y la gama. Y nada más conocerla, los concesionarios quedaron muy emocionados con la llegada de Leapmotor. Se quedaron sorprendidos por los coches, la conducción y la tecnología. En aquel momento, presentamos a los concesionarios el urbano Leapmotor T03 y el SUV mediano C10.

¿Cuántos concesionarios empezaron en esa primera fase de lanzamiento de Leapmotor?

Inicialmente teníamos un objetivo de 15 concesionarios, pero al ver las reacciones positivas que tuvieron viendo los coches aumentamos hasta 40 concesionarios.

¿Y estos 40 concesionarios son el objetivo para 2024?

Sí, así es. En realidad, son 41 concesionarios que ya ofrecen Leapmotor en 2024. Además, lo bueno que tiene Leapmotor para los concesionarios es que estos cuentan con una marca nueva y diferente y además les hemos pedido muy poca inversión. De esta manera, se puede hacer una implantación de Leapmotor rápida y accesible.

¿Son concesionarios del Grupo Stellantis?

Sí, son todos del Grupo stellantis. Queremos aprovechar la red que tiene el Grupo Stellantis que es muy importante y ya cuenta con muchas marcas.

El Leapmotor T03 es el coche eléctrico más barato del mercado.

¿Cuál es número máximo de concesionarios al que aspiran tener?

Queremos tener 65 concesionarios para tener la cobertura adecuada.

¿Cómo han empezado las ventas de Leapmotor en España?

Muy bien. En los primeros 15 días ya llevamos más de 100 pedidos. Y el objetivo para 2024 era de 350 unidades del T03 y de 200 unidades del C10. Sin embargo, estamos viendo que la demanda del T03, del urbano, es superior a nuestras expectativas. Así que hemos pedido más producción, hemos solicitado 50 coches más del T03.

¿Y por qué cree que el T03 está siendo un éxito en España?

Pues que es un coche que permite muy bien el salto a la electrificación ya que puede ser considerado como segundo coche. Y es mucho más fácil que el segundo coche de la casa sea eléctrico, porque principalmente su uso es urbano.

Leamotor C10.

¿Cómo es el cliente de Leapmotor? ¿Es un cliente de Stellantis o es de conquista?

Pues podemos decir que tenemos aproximadamente un 60% de cliente de conquista.

Esto es bueno porque son clientes nuevos para Leapmotor pero también para el Grupo Stellantis…

Así es. Con Leapmotor estamos incrementando el número de clientes, ya que al final es una oferta nueva que viene a complementar la gama que había hasta ahora de marcas del grupo.

¿Y cuál es el enfoque de Leapmotor dentro del Grupo Stellantis?

Leapmotor ha nacido para poder luchar contra las otras marcas chinas dentro del Grupo Stellantis. Vamos a intentar tener clientes a los que antes no podíamos tener acceso.

Leamotor C10.

¿Qué modelos tendrá la gama?

En 2024 están el T03 y el C10. A mitad de 2025 vendrá una nueva versión del C10 con rango extendido y 1.100 kilómetros de autonomía. Y el B10, que es un SUV del segmento C, vendrá en el último trimestre de 2025.

¿El T03 ya se está fabricando en Europa?

Sí, el T03 ya empieza a fabricarse en Polonia.

¿Y al fabricarse en Polonia ya no le penalizan los aranceles impuestos por la UE a los coches chinos?

El T03 al fabricarse en Polonia ya no tiene aranceles. El C10 se sigue fabricando en China y sí tiene aranceles pero estamos trabajando para no subir los precios. En principio, el C10 no está previsto que se fabrique en Europa porque tiene una elevada demanda en China. No obstante, se están preparando las fábricas de Stellantis para poder fabricar cualquier modelo de Leapmotor.

¿El año que viene aumentarán las ventas del coche eléctrico en España?

El mercado de coches eléctricos en España tiene que crecer sí o sí. Entre otras razones porque es un requerimiento de la Unión Europea para que los fabricantes cumplamos con las emisiones y no tengamos que pagar multas. Por tanto, creo que el mercado en España crecerá y que Leapmotor va a ser un impulso para que crezca más la venta de coches eléctricos en España. Hay que tener en cuenta que la electrificación va a crecer por los coches pequeños de ciudad. Y este es el gran diferencial que tiene Leapmotor.

¿Con qué coches compite el T03?

En ese segmento A de coches eléctricos podríamos decir que solo está el Dacia Spring y quizás el Fiat 500, que está entre un segmento A y un segmento B. Así que nuestro objetivo es que el T03 sea el coche eléctrico urbano más vendido de su segmento, queremos ser los líderes del segmento A en 2025, el de los coches eléctricos pequeños.

¿Y el C10… qué competidores tiene?

Este segmento ya es muy fuerte y hay más competidores. Un rival fuerte, por ejemplo, es el BYD Atto 3.

¿Qué garantía de posventa tienen los clientes que compren un Leapmotor?

Leapmotor es una marca del Grupo Stellantis. Así que tiene lo mejor de los dos mundos. Por un lado unos coches eléctricos accesibles y con toda la tecnología e innovación. Y por otro, toda la maquinaria de posventa del grupo, que es donde otras marcas tienen más dificultad. En este sentido, nosotros ya contamos con puntos con el 98% de todas las piezas de Leapmotor y todos los técnicos de Stellantis ya se han formado en Leapmotor. Así que todo el grupo está a disposición de Leapmotor.

¿Qué garantía tienen los coches?

El urbano T03 tiene tres años de garantía y el SUV mediano tiene cuatro años.

¿Y también con Leapmotor es posible adelantar el Plan Moves 3?

Sí, también. Leapmotor también cuenta con los servicios de Stellantis Financial Services. Esto nos permite ofrecer el T03 con un precio de partida con las ayudas del Plan Moves 3 con achatarramiento es de 11.900 euros.

¿Por lo tanto, ya podemos decir que un coche eléctrico de Leapmotor es más barato con las ayudas que un coche de combustión de la misma categoría?

Sí, con el T03 así es. Además, tenemos mucha seguridad en estos coches. Pensamos que cuando la gente los pruebe y los conozca se van a enamorar todavía más. Y no solo por el precio, sino por las sensaciones que se tienen al conducirlos y por su tecnología y la calidad.

¿Les preocupa que les identifiquen con una marca de bajo precio?

No, porque no somos una marca ‘low cost’. Somos una marca con una excelente relación entre valor y precio. Es el precio adecuado para el valor adecuado. Nuestra marca de Leapmotor ofrece mucha tecnología con un precio razonable.