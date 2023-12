¿Cómo tengo que avisar a los demás conductores si mi coche queda detenido en la carretera?

El dispositivo Help Flash IoT, conectado con la DGT, indica nuestra posición.

Vamos con nuestro coche por una carretera y de repente notamos que la dirección vibra y que el coche tiende a irse hacia el arcén. Es uno de los primeros síntomas de que hemos pinchado. Este, sin embargo, no es el único caso de incidente al volante de nuestro vehículo que nos obligará a detenernos en carretera. También podemos tener avería mecánica, falta de mantenimiento en la batería que hace que nos detengamos, quedarnos sin gasolina o incluso sufrir un accidente.

Son situaciones que nos obligarán a parar con nuestro vehículo y advertir al resto de usuarios de la vía que estamos detenidos. Sin embargo, este aviso que hasta ahora se realizaba colocando en la vía unos triángulos de emergencia, ahora puede sustituirse por una señalización mucho más efectiva y con menos riesgo para el conductor del vehículo averiado o siniestrado.

Se trata de las luces V-16, que han sido recomendadas por la Dirección General de Tráfico para que los conductores las usen en caso de incidente en una autopista o autovía, incluso en lugar de los triángulos de seguridad.

El dispositivo V16 conectado será obligatorio desde 2026.

Con esta recomendación lo que se busca es reducir la elevada cifra de arrollamientos que se está registrando, especialmente en este tipo de vías. Atropellos que se producen, en su mayoría, cuando, tras un accidente leve o avería, los ocupantes del vehículo caminan por la calzada para colocar los triángulos de emergencia y señalizar la situación al resto de usuarios.

Ejemplo de luz V16.

¿Qué dice la ley sobre la actuación tras una incidencia en la vía?

Desde Help Flash, líder en señalización luminosa de vehículos, explican qué contempla la ley sobre la actuación tras una parada en la vía en caso de incidente en carretera.

Y en este sentido la ley establece que, de ser posible, se debe llevar el vehículo a un lugar seguro, lo más alejado de la calzada. Luego, "los ocupantes deberán abandonar el habitáculo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles y arcenes que conforman dicha plataforma".

En ese caso, el conductor deberá siempre hacer uso del chaleco reflectante. Por su parte, la norma explica que "si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado".

Además de explicar cómo deben actuar tanto el conductor como los ocupantes del vehículo que ha quedado inmovilizado, la norma obliga a señalizar el incidente. Hasta el 1 de enero de 2026, las personas pueden elegir señalizar esta situación a los demás usuarios de las vías bien sea colocando los triángulos de seguridad o usando las luces V-16 como Help Flash.

Desde el 1 de julio de este año, la Dirección General de Tráfico eliminó la obligatoriedad del uso de los triángulos de emergencia para señalizar un incidente en autovías y autopistas.

Hasta el pasado verano, en caso de un incidente en este tipo de vías, los conductores podían elegir entre usar los triángulos de seguridad o colocar la señal V-16 en el vehículo para hacerse visible. Sin embargo, en la actualidad es más recomendable usar las balizas de emergencia.

De esta forma, se busca que los conductores no tengan que caminar por la vía para colocar los triángulos de pre-señalización de peligro 50 metros delante del vehículo y 50 metros por detrás. Se trata de una acción que implica un riesgo elevado, especialmente en autovías y autopistas debido a la alta velocidad con la que circulan los vehículos. De hecho, cifras oficiales dan cuenta de que durante el 2023 al menos 54 peatones murieron tras ser arrollados en una autopista o autovía.

Beneficios de la señal V-16 frente al triángulo de emergencia

Desde Help Flash recuerdan también que son muchas las ventajas que tiene la señal V-16 frente al triángulo de emergencia, ya que se puede colocar desde dentro del habitáculo, sin necesidad siquiera de quitarse el cinturón de seguridad; se activa de forma sencilla; al ser pequeña, se adapta a todo tipo de vehículos, incluso a las motocicletas; y, además, es apta para personas con movilidad reducida.

Por su parte, la luz V-16 conectada, como Help Flash IoT, que será obligatoria a partir de 2026, una vez encendida, además de emitir una señal luminosa, también envía de manera inmediata, automática y anónima una notificación al centro de control de tráfico de la DGT indicando la localización exacta del vehículo y esta información es compartida en tiempo real a través de la Plataforma DGT 3.0 y del Punto de Acceso Nacional a los demás usuarios de la vía.

Falta de conocimiento

No obstante, y aunque la Dirección General de Tráfico ha realizado varias recomendaciones en este sentido todavía los usuarios no conocen cómo actuar ante una incidencia y los beneficios de la luz conectada V-16.

Buena muestra de ello es un estudio realizado por el Centro de Formación Profesional en Movilidad Segura y Sostenible DAC Docencia revela que en la actualidad el 60% de los conductores españoles la desconoce.

Más aún, otra encuesta de la Fundación CEA y ASITUR muestra que al menos el 51% de los consultados no sabe qué hacer en el momento de avería, no sabe por dónde debe bajar del vehículo ni si tiene o no que permanecer en él.

Por este motivo, desde Help Flash nos recuerden la importancia de este dispositivo y sus beneficios frente a los triángulos de emergencia.

