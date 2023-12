La luz V-16 Help Flash IoT: el regalo estrella de Navidad para viajar con seguridad en coche

La luz V-16 Help Flash IoT es un elemento clave de seguridad en el vehículo.

Llegan las fiestas de Navidad, uno de los períodos con más movilidad en las carreteras y, por tanto, meses como diciembre en los que se producen más siniestros viales. En concreto, para los próximos días se espera que más de 10 millones de personas realice algún desplazamiento por las carreteras de España.

Unas fechas, además, en las que las condiciones de la vía no son las mejores por la baja visibilidad, debido a la reducción de horas de luz; además de otros fenómenos como las heladas, la lluvia, las nevadas o la niebla.

Por ello la baliza V-16 Help Flash IoT con geolocalización se puede convertir en un regalo para estas Navidades muy apropiado para los seres queridos. En este sentido, cabe recordar que la ley obliga a tener en el vehículo o bien los triángulos de seguridad o una señal V16.

Esta baliza luminosa y conectada es indispensable para señalar nuestra posición.

Y aquí la señal de seguridad V16 Help Flash IoT es muy recomendable porque ofrece un plus de seguridad al permitir, no solo señalizar el coche en caso de incidencia sin necesidad de abandonar el habitáculo, sino también la conexión a la plataforma DGT 3.0. Se trata de una baliza de emergencia que, incluso en su versión analógica, es ya el sustituto legal de los triángulos de seguridad.

Esta luz V-16 es un dispositivo clave para reducir los arrollamientos en carretera, especialmente en estas fechas en las que las horas de luz se han reducido, por lo que aumenta la probabilidad de conducción nocturna.

De hecho, la luminosidad tiene un papel determinante en el número de muertes de peatones en vías interurbanas. De acuerdo con datos oficiales, el 70% de los atropellos mortales se producen durante el crepúsculo o la noche y, de estos, el 90% en vías sin suficiente iluminación. Un riesgo que es aún mayor cuando se conjuga también con condiciones climáticas adversas como las que se pueden presentar en las próximas semanas.

Esta baliza luminosa y conectada se puede guardar en cualquier espacio del coche.

Por su parte, el 65% de los atropellos mortales se registra en carreteras convencionales y vías secundarias; mientras que el otro 35% se produce en autopistas y autovías, muchos de estos casos se dan cuando, tras presentar una avería o accidente en la vía, el conductor o los ocupantes descienden del vehículo y, en ese momento, son interceptados por otro automóvil.

En muchas de estas situaciones, el peligro se presenta cuando las personas abandonan el habitáculo del vehículo para poder colocar los triángulos de emergencia. Sin embargo, se trata de una acción que, desde Help Flash, empresa española fabricante de las luces V16, recuerdan que ya no es obligatoria.

Junto con la adquisición de la señal de seguridad V16, también desde Help Flash nos dan algunos consejos para reducir los riesgos a la hora de conducir.

Como por ejemplo, no olvidarse del chaleco reflectante obligatorio. Este elemento protector debe ser de color rojo, amarillo o naranja y debe tener, como mínimo, dos bandas reflectantes de al menos 5 centímetros de altura y debe estar certificado para su uso. Todos los ocupantes del vehículo deben contar con un chaleco.

Qué hacer tras un incidente en carretera

De acuerdo con el Real Decreto de Auxilio en Carretera, que entró en vigor en julio del año pasado, en caso de un incidente, el conductor puede colocar una luz V16 para hacerse visible a los demás usuarios de la vía, en lugar de descender, caminar por la calzada y colocar los triángulos de emergencia.

Es decir, el conductor puede elegir entre colocar el triángulo o usar una luz V16 como Help Flash para señalizar la incidencia. Este tipo de dispositivos luminosos permiten al conductor hacerse visible sin necesidad de abandonar el habitáculo y correr riesgos innecesarios. Simplemente tiene que abrir la ventana y colocar la baliza luminosa en el techo o en la puerta del vehículo y ésta automáticamente se encenderá.

Además de conocer la importancia de esta baliza V16 homologada con geolocalización, también es importante tomar en cuenta todas estas medidas, hay que siempre respetar las normas de circulación. Del resto, solo queda disfrutar del viaje y de la Navidad.

A ello se suman otros elementos de seguridad como:

Un extintor puede resultar clave en casos en los que se producen incendios. Sin embargo, hay que recordar de revisarlo periódicamente, para asegurarse que está en buen estado.

Un martillo es un elemento que podría salvar vidas en casos de accidentes en los que los pasajeros se quedan atrapados dentro del vehículo.

Un botiquín de primeros auxilios debería incluir tiritas, guantes plásticos esterilizados, pinzas de extracción, vendas, alcohol, yodo y pastillas genéricas para dolores de cabeza o cuerpo.

Una cuerda también puede resultar útil para sujetar piezas del coche que se hayan podido desprender o incluso el mismo vehículo, en caso de avería.

Un recipiente vacío que podría ayudar para transportar gasolina en caso de quedarse sin combustible en mitad del trayecto.

