Imparato (Alfa Romeo): "Europa no ve la amenaza china y no maneja bien la electrificación"

Jean-Philippe Imparato, CEO de Alfa Romeo desde 2021, ha participado en un encuentro internacional con los medios entre los que se encontraba EL ESPAÑOL-Invertia. Este directivo nos habla de los nuevos lanzamientos -como el nuevo Alfa Romeo Milano-, de la rentabilidad que aporta al Grupo Stellantis y de la situación de las ventas de eléctricos en Europa. Así ha sido nuestra conversación…

¿Cómo ha evolucionado la marca Alfa Romeo desde que usted es el CEO?

En este tiempo al cargo de Alfa Romeo hemos conseguido que la marca sea premium, rentable y con una gran calidad. Y todo ello se ha traducido en un valor residual mucho mayor en los nuevos lanzamientos. Cuando tomé las riendas en 2021, la marca perdía cientos de millones de euros y solo teníamos dos coches: Giulia y Stelvio. Así que paso a paso vamos lanzando nuevos modelos, uno cada año. Y todo ello sin la presión de los volúmenes, porque realmente lo que queremos es continuar que Alfa Romeo siga siendo una empresa rentable.

¿Cómo va el plan de lanzamiento de nuevos coches en los próximos años?

Lanzamos el Tonale en 2023. Este coche nos ha permitido reducir un 40% las emisiones de Alfa Romeo en el mundo y será a partir de 2024 cuando se venda en todos los mercados. Actualmente representa el 60% de los volúmenes de Alfa Romeo. Tras el Alfa Romeo Tonale de 2023, en 2024 lanzaremos el nuevo Alfa Romeo Milano y en 2025 y 2026 dos nuevos coches basados en la plataforma STLA y fabricados en la planta italiana de Cassino.

Alfa Romeo 33 Stradale.

¿Cómo está creciendo Alfa Romeo?

El crecimiento de Alfa Romeo en volúmenes es del 30%. Pero en Alfa Romeo no estamos preocupados por los volúmenes, por vender más coches. Lo primero que buscamos es la calidad, después los ingresos y tras ello la rentabilidad. Actualmente Alfa Romeo está ganando dinero y esto es importante para Stellantis. No es fácil encontrar una compañía que genere el 70% más de ingresos en dos o tres años. Hay que tener en cuenta que si no damos beneficios no podemos presentar a la empresa un plan de producto. Y Alfa Romeo ya está aportando rentabilidad y beneficios al Grupo Stellantis.

¿Cuál será el nuevo coche para 2024?

Se llamará Alfa Romeo Milano. Se presentará en abril, se podrá conducir en junio y llegará a los concesionarios en septiembre de 2024.

Respecto al nuevo Alfa Romeo Milano que llegará en 2024… ¿cuándo se tomó la decisión y por qué no se ha hecho un Tonale eléctrico?

Cuando llegué a Alfa Romeo en 2021, el proyecto de Tonale estaba muy avanzado. Y por la plataforma que integraba no permitía una electrificación pura. Por ello decidimos lanzar la versión híbrida enchufable con 280 caballos y 26 gramos. Y también entonces tomamos la decisión en los primeros tres meses de trabajo de 2021 de lanzar el Milano en 2024 con versiones híbridas y una variante eléctrica pura que tendrá versiones con tracción delantera y total.

Carlos Tavares (CEO del Grupo Stellantis) junto a Jean-Philippe Imparato, CEO de Alfa Romeo.

¿El nuevo Alfa Romeo está entre Giulietta y Mito?

En realidad, todavía no hemos hablado del tamaño del coche. Lo que hemos dicho es que este modelo es una respuesta a aquellas personas que hace años compraron un Mito o un Giulietta y que esperaban de Alfa Romeo algo que fuera un siguiente paso. Y como saben con Giulia, Stelvio se enmarcan en el segmento D, el más premium, un segmento al que no todo el mundo tiene acceso. Por ello, también está el Tonale, que es más accesible. Ahora con el Milano lo que se busca es llegar a clientes que buscan coches más accesibles pero no quieren renunciar a un coche premium.

¿Este coche está basado en la plataforma CMP del Grupo Stellantis?

Este coche está basado en una plataforma del grupo y esto permite muchos beneficios. Pero siempre con el toque de Alfa Romeo.

Jean-Philippe Imparato tomó las riendas de Alfa Romeo en 2021.

¿Dónde se fabricará el Alfa Romeo Milano?

Se fabricará en la planta de Tichy en Polonia. Esta factoría tiene la responsabilidad de construir un coche que está generando mucha expectación y que deberá tener toda la calidad y el enfoque premium de la marca. Utilizaremos por tanto la plataforma que el grupo ya ensambla en esta factoría.

¿Qué motores incluirá el Alfa Romeo Milano? En todos los mercados europeos tendrán versiones híbridas y una variante eléctrica pura. Solo será en el mercado de Reino Unido donde se venderá solo como eléctrico.

¿Por qué en Reino Unido no se venderá como híbrido?

El coche está pensando para ser vendido como híbrido y eléctrico en todo el mundo. Y podemos sumar la versión híbrida a Reino Unido si el mercado la demanda. Por lo tanto, somos multienergía pero la oferta se ajustará a cada uno de los mercados. En Alfa Romeo seguimos pensando que no hay cliente ni mercados pequeños. Lo más importante para nosotros es el valor residual del vehículo que es alto.

Por el momento Alfa Romeo no ha publicado imagen alguna del nuevo Milano.

¿Cuándo empezarán con las nuevas plataformas en Alfa Romeo?

La plataforma STLA Large se ensamblará en la planta de Cassino, en Italia. Pero esto será en 2025. Habrá que esperar hasta 2026 para que lleguen estos dos nuevos coches que se enmarcan dentro del segmento D. Mientras que esto ocurre estamos trabajando en los coches y modificando la planta.

¿Dónde se venderá el Alfa Romeo Milano?

El Alfa Romeo Milano debe tener un buen enfoque en Europa, pero también tiene que encajar en Oriente Medio y África. Pero también esperamos que tenga recorrido en Australia, México, Israel, Marruecos… En definitiva, es un segmento que está creciendo en todas partes, así que tiene un gran desarrollo internacional.

¿Qué porcentaje de ventas supondrá el Alfa Romeo Milano dentro de la marca?

Podría suponer alrededor del 40%, pero esta estimación no es determinante. Lo que no podemos decir es el volumen de producción que tendrá el coche. Pero sí sabemos que la fábrica de Tichy responderá a la fabricación que le pidamos, ya sean 5.000 unidades o 10.000 unidades al mes. Además, sí podemos señalar que mejorará los ingresos porque este coche tiene un beneficio por unidad muy competitivo. Actualmente el Tonale supone el 60% de los volúmenes de Alfa Romeo y nos traerá un nivel de rentabilidad récord de los últimos años.

Alfa Romeo Tonale. Itziar Echave-Sustaeta

¿El Alfa Romeo Milano tendrá un precio por encima del Jeep Avenger?

Aunque se definirá próximamente, sí creo que voy a estar por encima de mis compañeros de Jeep porque es lo que se merece Alfa Romeo, en términos de posicionamiento. Estará situado cerca del Volvo EX30 y del Mini Countryman.

¿El Alfa Romeo Milano tendrá versiones Quadrifoglio?

Por el momento, lo único que podemos decir es que habrá una versión Perfo más dinámica y deportiva, comparada con los rivales. Y a partir de ahí veremos si los clientes podrían estar interesados en pagar más por una versión Quadrifoglio.

¿Alfa Romeo sigue apostando por el diseño?

Alfa Romeo es sinónimo de belleza para todos. Y esto significa que en algún momento tienes que enfrentarte a un cliente que quiera cualquier tipo de coche. Por tanto, con Alfa Romeo buscamos ser más accesibles pero sin dejar de ser premium.

Alfa Romeo Tonale.

¿Alfa Romeo no será solo una marca de SUV en el futuro?

Alfa Romeo tendrá un nuevo Giulia que llegará en 2025 o 2026, por lo tanto, no me rindo con la carrocería sedán, aunque este tipo de coches están sufriendo. Pero creo firmemente que cuando hablas de electrificación, de aerodinámica… hay que hablar de berlinas, de coches sedán. Además, no quiero que Alfa Romeo se convierta en una marca de solo coches SUV. Y no será lo único porque estamos trabajando en dar una respuesta a los aficionados del Alfa Romeo GTV.

¿Está satisfecho de cómo están yendo las ventas de coches eléctricos en Europa ahora? ¿Cree que los políticos podrían retrasar la fecha de 2035 para el fin del motor de combustión?

No sabemos exactamente lo que van a hacer exactamente los políticos. De hecho, llevo esperando la regulación Euro 7 desde hace ya varios años. Y continuamente se retrasa un mes tras otro. Y no vemos una visión clara en términos de camino de electrificación. Por ello estamos listos para adaptarnos a los requisitos que nos impongan en Europa para toda nuestra gama de modelos. Por ello en Alfa Romeo estamos apostando por la electrificación pura pero también por las versiones híbridas ligeras. Así que en Alfa Romeo buscamos adaptarnos a la regulación y a la demanda de los clientes continuamente. Y todo esto lo podemos hacer porque en Alfa Romeo somos muy ágiles porque somos 49 personas y con este número de personas tomamos las decisiones en cinco minutos. Ahora mismo tenemos que tomar una decisión sobre el mercado europeo. Y lo haré con la información que tenemos hoy o como mucho mañana. Pero tomaremos la decisión según esté el reglamento y esto influirá en los coches actuales de combustión.

¿Y no tienen una visión de lo que harán los políticos en el futuro?

La respuesta es no. Europa no está manejando bien la industria y el cambio hacia la electrificación y no tienen la visión de la amenaza china. Así que no podemos contar con ellos para hacer el trabajo, así que lo haremos nosotros mismos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan