Jean-Philippe Imparato (CEO de Alfa Romeo): "Fabricaremos coches electrificados de 1.000 caballos"

EL ESPAÑOL ha participado en una mesa redonda junto con el CEO de Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, quien ha hecho hincapié en que la marca italiana es totalmente rentable y ahora su máximo objetivo es llegar al año 2030 como fabricante de coches cero emisiones.

Cabe recordar que Alfa Romeo tuvo un antes y un después en su trayectoria tras los lanzamientos del Giulia y el Stelvio (2016), ya que sus prestaciones y rendimiento contaban con mayor calidad que los modelos anteriores.

A esta saga se ha unido hace relativamente poco el Alfa Romeo Tonale, el primer coche electrificado de la firma. El directivo asegura que ahora Alfa Romeo está preparada para convertirse en una marca de referencia en el mundo eléctrico, gracias, en gran parte, a sus características deportivas e italianas. Así ha sido la conversación.

¿Puedo preguntar acerca de la electrificación? ¿Es esta la mejor oportunidad y la última para hacerlo bien y volver a competir con su otro gran rival?

Si quieres construir el futuro de Alfa Romeo para los próximos 20 o 30 años, está claro que no se puede evitar la transición hacia la electrificación, eso no existe. ¿Qué hemos hecho desde 2021? En primer lugar, hemos devuelto la rentabilidad a la marca, porque la cuestión era obtener beneficios y ser creíble financiando un plan de producto para diez años.

Lo que hicimos es construir un plan estratégico clásico, que es más o menos lanzar un coche por año. Hoy tenemos el Tonale; en 2024, llegará un B-SUV; en 2025 y 2026, dos segmentos D; y en 2027, un segmento E. Desde 2023 a 2027, será un camino a las cero emisiones marcado por la rentabilidad, la calidad y los nuevos modelos.

Carlos Tavares, CEO del Grupo Stellantis, junto a Jean-Philippe Imparato, CEO de Alfa Romeo.

La electrificación te da la oportunidad de ponerte al día. Las otras marcas, como las alemanas, no necesitan eso...

No me importa, no quiero tener 25 coches y que los vendedores sean incapaces de venderlos. Solo me centraré en un lanzamiento por año y en tres regiones: Europa, América del Norte y Asia. Todo lo que pueda hacer en Oriente Medio, África, en Sudamérica y Australia lo haré, obviamente.

¿Se va a diferenciar la tecnología de las baterías entre las versiones Quadrifoglio y el resto de modelos?

Cada vez que lancemos un coche a partir de 2025 va a tener una versión Quadrifoglio y solo si consideramos que tiene el nivel de rendimiento adecuado. Llegaremos a alrededor de entre 900 y 1.000 caballos de potencia en la propuesta Quadrifoglio para la próxima generación de coches electrificados.

También tendremos en cuenta la practicad de estos modelos. No quiero que pasen dos horas en la estación de carga para cargar sus coches. Tendremos una batería específica para la versión Quadrifoglio, probablemente más tarde y de menos kilovatios pero de alta potencia.

Jean-Philippe Imparato, CEO de Alfa Romeo, en Madrid. José Luis Cano

¿Dónde ve a Alfa Romeo en el futuro? Dentro de la familia Stellantis, ¿qué papel tendrá?

Será la marca premium mundial de Stellantis, porque Alfa Romeo es simplemente increíble. Así es conocida en todas partes. Mientras Maseratti es el del lujo, Alfa es el deportivo rojo italiano. Así que no puedo desviarme de estas tres palabras por ahora. Ese es mi posicionamiento, es muy simple.

¿Qué quiere decir con rojo?

Porque cuando lancé el Tonale azul y verde, todo el mundo me decía: ¿por qué no lo lanzas rojo? Ahí percibimos la importancia de este código de color para los clientes y fans de Alfa Romeo, y quiero respetarlo. Así que obviamente, para el próximo coche, que llegará en 2024, será rojo. Pero estamos definiendo un rojo impactante.

¿Qué piensa de los combustibles sintéticos?

No todo el mundo puede pagar cinco euros por litro y si todo el mundo está invirtiendo miles de millones en electrificación no pienses ni por un segundo que volveremos.

Quizás lo veremos para alguna versión específica de coches o alguna carrera de automovilismo como la Fórmula 1. Pero en términos de tipo de producción en masa, para mí no puede ser una alternativa.

Hoy le hemos visto con su viejo amigo Zagato en el coche… ¿Tiene alguna aspiración de comprar el Zagato y utilizarla como otra submarca para encabezar algún buque insignia?

No, no necesitamos el Zagato. Y por cierto, Alfa Romeo, Enzo Ferrari y Zagato están trabajando desde hace unos 100 años. No necesitamos comprar a nadie, pero trabajamos juntos. Estoy convencido de que el ADN del italiano de esta industria es fantástico.

Todo está entre Milán y Turín en este mundo y hay gente estupenda trabajando aquí. Andrea Zagato lo era para mí cuando le conocí en 2021, cuando decidimos hacer este proyecto hace dos años. No necesitamos comprar nada, pero necesitamos trabajar con ellos.

¿El mercado chino sigue siendo uno de los mercados importantes para Alfa Romeo? Y si es así, ¿ha observado en el mercado lo que está pasando allí?

Sí, estamos en China y nos quedaremos y desarrollaremos toda la gama en China y el apoyo a la electrificación. El país está cambiando a estas nuevas tecnologías muy rápido, así que tengo que desarrollar la gama para apoyar la leyenda de Alfa Romeo y la electrificación. Y ese es el mensaje que llevaré a nuestra gente.

En China, nos convertimos en el número uno por encima de Mini y Lexus el año pasado, en 2022, debido a la labor del trabajo realizado por el equipo, por cierto, a nivel local. Así que quiero felicitarles y confirmar que estoy allí. Me quedo si los clientes quieren, pero estaré allí.

¿Cómo será el interior de los coches?

Proporcionaremos una selección de datos técnicos en la pantalla central que mejorarán o ampliarán la capacidad de conducción. Estamos trabajando en una nueva generación que llegará en 2025.

Por otro lado, el conductor también podrá optar por la conducción autónoma. Haremos una especie de mezcla entre el nivel dos y el nivel tres y será real. Además, la próxima generación de pantallas tendrán unas 13 pulgadas con algunas características especiales.

¿Qué resumen podemos contar de Alfa Romeo a nuestros lectores?

Podemos resumir que tenemos una marca que es rentable y que está igualando los números con un crecimiento de más del 30% por año. Tendremos un Giulia, tendremos un Stelvio y tendremos un Alfetta o GTV.

Tenemos que ir también en el segmento E, porque si queremos ser la marca premium mundial de Stellantis, debemos estar en esa categoría, probablemente en 2027. Y volveremos a ustedes el año que viene para presentarles la primera hipótesis de esta propuesta que estará a la altura del Stelvio y del Giulia. Hoy estamos definiendo el concepto.

