Ruch (Lexus): "Somos la única marca premium que ofrece diez años de garantía a sus clientes"

Lexus tiene por delante un gran 2024 por la recuperación de la producción y la llegada de nuevos modelos como el LBX, que le permitirá crecer en volumen y en cuota, así como atraer a nuevos públicos. Para analizar todo ello, hablamos con Pascal Ruch, vicepresidente de Toyota, director de Lexus en Europa y responsable de la cadena de valor de la compañía. Así ha sido nuestra conversación.

- ¿Cómo está siendo este año 2023 para Lexus?

El año pasado, 2022, fue muy duro para Lexus. Nos afectó mucho la crisis de los semiconductores y la crisis de los proveedores fue muy fuerte. Ahora, en 2023, nos hemos recuperado casi por completo. Es cierto que todavía hay uno o dos modelos que pueden tener un poco más de espera de lo normal. Pero, en general, podemos decir que ya hemos vuelto casi a las condiciones normales. En cuanto a los objetivos de 2024, como es lógico, queremos vender más. Por el momento, las cifras siguen siendo muy positivas y siguen mostrando crecimiento. Tenemos, además, una línea de modelos muy fresca, completamente renovada, así que seguiremos creciendo en cuota de mercado. Lo que es difícil de diagnosticar son cifras concretas de volúmenes.

- ¿El nuevo Lexus LBX permitirá que Lexus consiga un récord de ventas en 2024?

El Lexus LBX será, junto con el UX y el NX, un coche clave. Será, además, el coche que permitirá a Lexus crecer en los próximos años. Es probable que en algunos mercados se convierta en el Lexus más vendido. Por tanto, el Lexus LBX es un coche clave para Lexus en Europa, porque se ha desarrollado para el mercado europeo pensando en los clientes europeos.

Prototipo que anticipa un futuro coche de Lexus de 2026.

- Y dentro de Europa, ¿España es un país clave para Lexus?

Cuando los ingenieros japoneses desarrollaban el coche, pensaban en mercados como Italia, España o Francia. Desde Europa, hemos pedido vehículos con un enfoque urbano y un tamaño más reducido, más compacto. Y que a pesar de que tuviera un tamaño más reducido, se mantuviera la calidad, el ADN, la sensación y la tecnología de la marca y de sus hermanos mayores. De ahí que este LBX tenga una calidad de segmentos más altos.

- ¿Cómo son los clientes del Lexus LBX?

Con este coche, queremos ampliar nuestra base de clientes, llegar a clientes más jóvenes y también a más mujeres. Aquellas personas que busquen un automóvil premium de tamaño compacto.

- ¿También hay clientes de mayor edad que buscan un coche alto y un tamaño compacto?

Sí, efectivamente. Además, este tipo de cliente es muy leal. Y muchos de ellos ya conducen un Lexus. Pero como queremos crecer, también necesitamos gente nueva, gente más joven. Por ello, si queremos atraer a gente más joven, tenemos que hacer cosas diferentes, como las que hemos hecho hasta ahora.

Así es el nuevo Lexus LBX.

- ¿Y cómo se puede conseguir rentabilidad con coches más pequeños? Otras marcas premium quieren abandonar este segmento.

Vamos a tener un volumen de ventas importante para este coche. Y lo venderemos siguiendo nuestra coherencia a la hora de vender coches. Además, continuaremos nuestro enfoque de premium no en el sentido de los márgenes, sino en el sentido del trato al cliente, de la posventa, de la calidad del vehículo…

- Se ha dicho que el Lexus LBX es para Europa, ¿y para otros mercados como Japón?

Lexus es una marca global. Sin embargo, a la hora de vender sus productos buscamos el enfoque de cada país o mercado. De esta manera, por ejemplo, en Estados Unidos vendemos el Lexus TX, que es un SUV grande de siete plazas. Sin embargo, como pensamos que en Europa no tendría una gran demanda, sólo lo ofrecemos en Estados Unidos. Pues bien, algo similar ocurre con el LBX, que llega a mercados como Europa o Japón. Sin embargo, el LBX no se venderá en otros países, como Estados Unidos o China.

Lexus LBX.

- Toyota estima que en 2026 el 20% de sus ventas será de coche eléctrico. ¿Lexus tendrá un porcentaje similar?

Dependerá del mercado. Si es un 20% o un 50%, haremos lo que nos pida el mercado. Y nuestra apuesta es por la multitecnología. Y nos hemos comprometido para esta nueva década, los próximos años, a seguir con los coches de combustión, con los coches híbridos, enchufables y también con los eléctricos. Hay que tener en cuenta que Lexus tiene un enfoque global. E incluso dentro de Europa hay diferentes niveles de electrificación. Hay países como Noruega o Reino Unido, con una elevada electrificación. Sin embargo, hay otros como España o Polonia donde la historia es diferente. Por tanto, nosotros, como fabricante, estamos en condiciones de atender la velocidad de cada mercado.

- ¿Y cuál es su opinión sobre la Euro 7?

La normativa Euro 7 tiene una clara tendencia, una dirección clara, y desde Lexus la seguiremos. Implica una aceleración de los eléctricos, pero también permitirá que los híbridos continúen.

- Y si en el 2027, que es cuando la Unión Europea hará una revisión el mercado, no da síntomas de ir claramente hacia el eléctrico. ¿Tienen un plan B?

En Lexus, una vez más, tenemos que estar preparados como fabricante y, de hecho, estaremos preparados. Las decisiones que tomen los políticos son algo que a nosotros no nos corresponde decir. Nosotros, como fabricante, debemos tener la responsabilidad de tener los coches listos para la demanda del cliente. ¿Habrá revisión o no? No lo sabemos. Sólo sabemos que tenemos que estar preparados.

Prototipo de Lexus para el año 2026.

- ¿Entonces no tienen una fecha concreta para dejar los coches de combustión como los híbridos?

No, por el momento. Sí hemos anunciado que, globalmente, Lexus será una marca 100% eléctrica en 2035. Esto supone, por tanto, algo más de diez años desde ahora. Hay que tener en cuenta que en Europa sólo se venderán coches sin emisiones en 2035. Sin embargo, si en otros mercados no hay limitaciones, seguiremos teniendo ofertas concretas para estos otros mercados.

- Pero hay competidores premium que afirman que solo lanzarán eléctricos en 2026.

A mí no me corresponde juzgar a otros fabricantes. Creo que cada empresa tiene su propio enfoque estratégico. El nuestro es que vamos hacia múltiples soluciones. Y esto no significa que no estemos comprometidos con el vehículo eléctrico. Lo que decimos es que hasta que esto lo adopte la mayor parte de la población se necesitará tiempo.

Lexus LM.

- ¿Bajarán los precios de los coches eléctricos?

Para que los eléctricos tengan una gran demanda se necesitan tres características. Que el precio del vehículo sea accesible. Que haya más infraestructura, que por desgracia en algunos países siguen atrasadas. Y que no haya estrés por la autonomía o por los tiempos de carga. Todo ello debe ir de la mano. Sin embargo, como fabricantes, sólo controlamos uno o como mucho dos elementos del total. Así que todo ello tiene que evolucionar a la vez.

- También están los incentivos de los gobiernos, que cuando decaen bajan las ventas…

Sí, también. Pero nosotros, como fabricante, tenemos un papel clave que desempeñar en el desarrollo de los coches eléctricos, garantizando tranquilidad y accesibilidad en cierto modo también con los precios.

- ¿Qué tiene de especial el último prototipo que han presentado?

Dentro del grupo Toyota, tenemos un papel fundamental que es intentar mostrar cómo serán los eléctricos del futuro dentro del grupo. Y esta es la razón por la que hemos presentado el último prototipo, ya que supone un concepto completamente nuevo en términos de producción (con la gigacasting), en términos de eficiencia, de menores costes de producción…

- En este sentido, han anunciado nuevas tecnologías de las baterías.

Sí, estamos trabajando en nuevas tecnologías de las baterías, que ofrezcan más tranquilidad, hasta 800 kilómetros de autonomía. Y, también, estamos trabajando en un nuevo sistema operativo propio, que se llama arena. Va más allá de gestionar el equipo multimedia o el navegador del coche. En realidad, es un enlace entre el coche y el usuario y que este responda en la medida de lo posible a tus necesidades. Y queremos también ofrecer grandes sensaciones de conducción, completamente diferentes. Un buen ejemplo es la dirección electrónica o sin cables steer by wire.

- ¿Cree que las marcas chinas son competidoras de Lexus o por el contrario son sólo rivales de marcas generalistas?

Es una pregunta difícil. Pero sí hay que reconocer que estamos observando el mercado y vemos lo que está pasando. Pero nosotros queremos ser fieles a nuestro ADN, a nuestra filosofía, satisfacción al cliente…

- Para una persona que duda entre comprarse un coche premium alemán o bien uno japonés, ¿qué argumento de compra le daría para que se decantara por un Lexus?

Bueno, habría que ver el segmento, si está buscando un híbrido o un eléctrico… Esta información me falta. Pero sí puedo decir es que sea cual sea el coche que esté buscando, podemos señalar que ofrecemos la mejor calidad, durabilidad y tranquilidad. Buena prueba de ello es que somos la única marca premium con hasta diez años de garantía. Por lo tanto, decimos a nuestros clientes que pueden confiar en Lexus, ya que contarán con el mejor servicio posible y el mejor mantenimiento. Además, tenemos una amplia gama de sistemas de propulsión.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan