Pérez Villegas (Iberdrola): "Con un coche eléctrico, la factura total de la luz en una casa es de 50 euros"

Carlos Pérez Villegas es una de las personas que más sabe de puntos de carga de coche eléctrico en las viviendas de España. Lleva más de 15 años en Iberdrola, de los que los últimos seis ha sido el responsable de recarga residencial y alianzas. Hablamos con este experto sobre el precio del recibo de la luz con un coche eléctrico, si todas las plazas de garaje en el futuro tendrán cargador, de la solución para los usuarios que estén en alquiler… Así ha sido nuestra conversación.

- ¿Qué es Smart Mobility y cómo nació en Iberdrola?

Fue en 2017. Queríamos reunir todas las soluciones alrededor de la energía a los 11 millones de clientes de Iberdrola. De ahí que se creara la dirección de Smart Solutions y de ahí Smart Mobility para el vehículo eléctrico.

- ¿Cómo se realizaron las primeras alianzas con los fabricantes de coches?

El primer acuerdo que se cerró fue con Mercedes en 2019. Desde entonces, hemos renovado con Mercedes y hemos cerrado diferentes acuerdos con Toyota y Lexus, Volvo, Renault, Grupo Volkswagen -Volkswagen, Audi, Skoda y Seat-… Son acuerdos para soluciones de recarga con la venta del coche, pero también para instalar cargadores en las fábricas de coches u otro tipo de acuerdos.

Iberdrola es líder en instalación de puntos de recarga para coche eléctrico en España.

- ¿Cómo puede crecer Iberdrola en el mercado residencial? ¿Con las nuevas marcas de coches, con clientes que todavía no están en vehículo eléctrico?

Podemos crecer porque cada vez haya más vehículos eléctricos o bien porque ganemos cuota de mercado entre los clientes de vehículo eléctrico. Además, también podemos llegar a más acuerdos con marcas, concesionarios…

- ¿Cómo nace la tarifa de vehículo eléctrico?

En 2018, vimos que una de las necesidades de los usuarios de vehículo eléctrico es que se beneficiara de las horas más baratas. Y que todo ello fuera simple y durante un período muy estable en el tiempo. Nos apoyamos en la tarifa de peaje 2.0DHS muy barata de carga de vehículo eléctrico aprovechando las horas en las que la red estaba más liberada.

- Con la tarifa de vehículo eléctrico de 3 céntimos el kWh, ¿es la movilidad más accesible del mercado?

Sí, así es.

Punto de carga de Iberdrola fabricado por Wallbox.

- ¿Es recomendable que aquellos usuarios que tengan otro plan, como el estable, se pasen a la tarifa de vehículo eléctrico?

Para todos aquellos que tienen vehículo eléctrico y que tienen necesidades fuertes de carga durante la noche, sí es recomendable darse de alta en la tarifa de vehículo eléctrico.

- ¿Desde Iberdrola pueden conocer si un usuario está cargando un coche eléctrico o bien un electrodoméstico cualquiera? ¿Lo pueden diferenciar?

Tenemos un equipo de análisis de datos que comprueba cómo es la curva de carga de los clientes y cómo se produce el consumo. Así se puede saber si el usuario está cargando un vehículo eléctrico. Además, también podemos saber si el cliente es usuario de vehículo eléctrico si tiene la app de recarga pública y si ha declarado el asistente smart de Iberdrola tener un vehículo eléctrico.

- ¿Están pensando desde Iberdrola comunicar al usuario cuándo el sistema está funcionando con más renovable para intentar cargar el coche en esta franja?

Iberdrola ha lanzado un producto que se llama asistente Smart Avanzado. Permitirá que el punto de carga que tenga cobertura con wifi, en el momento en el que sepa que en una franja determinada concreta la energía será más barata, empezará a cargar el coche. De esta manera, buscamos automatizar de forma sencilla que el cliente cargue cuando el precio de la energía es más favorable.

Aplicación Smart Mobility de Iberdrola.

- ¿Tienen datos de cómo recarga el usuario medio en España?

Sí, un usuario de vehículo eléctrico suele consumir entre 2.400 y 2.500 kWh al año, que aproximadamente son unos 12.000 kilómetros. Identificamos, además, dos formas de cargar muy concretas y definidas: o bien cargan mucho una o dos veces a la semana, o bien hacen cargas diarias o cada dos días de menos cantidad.

- ¿Y el consumo de una casa cuál sería, más o menos?

Entre 2.800 y 3.500 kWh al año. Por lo tanto, de forma sencilla, para entenderlo, podemos decir que el coche eléctrico duplica el consumo de una casa, pero no la factura porque el coche se beneficia de tarifas más baratas.

- ¿Cuánto sería la factura de la luz con un coche eléctrico en una casa?

Todo dependerá de que los usuarios elijan las tarifas más baratas como el plan del vehículo eléctrico. Y también que el consumo sea en las horas más beneficiosas. Con estas tarifas, la factura de una casa con el coche eléctrico es de alrededor de 50 euros, incluyendo la luz de la casa y el coche.

El punto de carga recién instalado.

- En Iberdrola estáis lanzando la carga inteligente. ¿En qué consiste?

Tras lanzar la tarifa de vehículo eléctrico que permite cargar en las horas más baratas, ahora lo siguiente es identificar cuándo tu casa está generando electricidad por fotovoltaica para que en el excedente, en lugar de verterlo a la red, vaya para tu coche. Se llama DSR: demand side response o Smart Charging.

- ¿Está ya disponible?

Sí, lo único que hay que hacer es que el cliente contrate el gestor dinámico de potencia, que hace de balanceador para que no te salte la luz en casa y también permita dar energía al coche en lugar de verterla en el sistema para así cargar el coche con renovable y de forma gratuita.

- ¿La carga bidireccional también supondrá otra revolución?

Si, cada vez hay más vehículos que vienen con carga bidireccional y será un estándar del mercado el que vengan con carga bidireccional.

En alrededor de dos horas la instalación está terminada y ya se puede cargar el coche.

- ¿Hablamos, por ejemplo, del Wallbox con el modelo Quasar 2?

Sí, son equipos que rondan los 4.000 euros.

- Pero entiendo que bajarán los precios…

Aquí mi duda es saber si lo interesante es que sea el cargador el que haga la inversión de continua o alterna, o si deberían ser los coches. La energía del coche de la batería está en corriente continua y, para verterla a la red, hay que pasarla a corriente alterna. Por ello, quizás si los coches pudieran hacer esa transformación de corriente continua a alterna ya no necesitaríamos el cargador más caro y valdría cualquier cargador.

- Y también está pendiente que con el coche pueda verter a la red. ¿Llegará?

Sí, y de hecho están trabajando en una modificación del código de red (Grid Code). Se trata de una normativa de todos los aparatos que vierten energía a la red. Esta normativa es de 2016 y ahora se está trabajando en los criterios que tienen que cumplir los coches, los cargadores y las baterías que quieran verter a la red.

- ¿Esto vendrá muy bien a las energéticas?

Sí, porque en el autoconsumo lo que se vierte al sistema es porque hay mucha producción de fotovoltaica y la casa no demanda energía. Y el excedente es lo que se vierte al sistema. Con esto, se puede meter suficiente inteligencia para saber que la red necesita más energía. Aquí el desafío es que al usuario le interese descargar la batería del coche y dársela a la red. En España, tenemos una red muy potente a diferencia de otros países donde la situación es crítica porque la red es de peor calidad. Y en estos países no sólo es necesario que los coches dejen de demandar sino que, además, tengan que verter.

- ¿Si todo un edificio pone un cargador de coche eléctrico tendrá problemas? Lo que ocurrirá es que no puedes solicitar más potencia que la que tienes contratada. Y no se podrá contratar más potencia que lo que se denomina la potencia técnica de red. Es decir, si todos los vecinos de repente dan el salto al eléctrico y lo hacen con la potencia contratada… no debería haber ningún problema, ni siquiera en edificios antiguos. Porque esos edificios antiguos tienen una potencia máxima por vivienda de entre 4 y 6 kW. Por tanto, esta será la energía que tú podrás contratar y con la que podrás cargar tu coche, que será más que suficiente.

- ¿Por tanto, no habrá problemas cuando todas las plazas de garaje tengan un cargador…?

Lo único en lo que tenemos que ser previsibles es que cambia el coeficiente de simultaneidad. Es decir, que si todos los vecinos se ponen a cargar a las horas más baratas sí puede implicar que la distribuidora, gracias a los contadores eléctricos inteligentes, identifique que estos vehículos tienen una demanda muy fuerte a ciertas horas y se plantee cambiar o no el centro de transformación. Pero también hay que tener en cuenta que estos centros de transformación por la noche no tienen tanta demanda de empresas, pymes y locales. Por lo tanto, estos centros de transformación suelen estar más 'ociosos' y no deberían tener problemas. Si acaso, habría que adaptar el centro de transformación de zonas más residenciales.

- ¿En un futuro todas las plazas de garaje tendrán su punto de carga?

Sí, sin duda.

- ¿Y qué solución da Iberdrola para las plazas de alquiler?

Si tienes una plaza alquilada o en propiedad o en otro edificio, lo que hace Iberdrola es dar de alta un nuevo suministro con un contrato eléctrico y sólo se conecta el coche. Nada más. Es sencillo.

- ¿Conocen cuántos coches no duermen en garaje y qué solución tiene Iberdrola para estos usuarios?

Alrededor del 70% no duermen en garaje residencial. Como soluciones, creemos que lo idóneo es que donde se aparque el coche, que no sea en la calle, se pueda cargar. Por ejemplo, en el trabajo, en el supermercado, en el centro comercial… Ahí tendría que haber puntos de recarga. Y también estaría un uso similar a un coche de gasolina en el que carga una o dos veces a la semana con una carga de 15 minutos. Y después, también estaría el hecho de que hubiera tantos puntos de recarga lentos para que los usuarios puedan cargar. Pero esto dependerá de las administraciones. Por ejemplo, Iberdrola tiene en el Ayuntamiento de Valencia, en el que se han instalado unos puntos de recarga en unas farolas plazas de batería.

- ¿Y las subvenciones… qué opiniones tienen?

Sí, efectivamente, hay unas subvenciones de alrededor del 70%. Sin embargo, el problema es que el proceso para solicitarlas es tan arduo y complejo que al final no supone un verdadero incentivo para los clientes. Nosotros pensamos que el flujo y el proceso tendrían que ser mucho más sencillo, tanto para coche como para punto de recarga. En especial, para el cliente doméstico. Las empresas pueden tener mayor capacidad de presentar información. Al cliente doméstico hay que ponérselo fácil y tiene que ser sencillo que pueda recibir cualquier tipo de ayuda para cambiarse la movilidad eléctrica sin que le supongan barreras adicionales a los miedos que ya pueda tener la sociedad.

