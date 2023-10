Pedro García (MG): "España está bien posicionada para la fábrica que SAIC tendrá en Europa"

Antes del verano, Pedro García, vicepresidente y director de MG Motor España, nos decía en una entrevista en EL ESPAÑOL que su objetivo para 2023 era vender 20.000 unidades. Hoy, sin embargo, menos de cuatro meses después, sus estimaciones apuntan a matricular 30.000 unidades para finales de año, es decir, 10.000 unidades más.

Este aumento de las previsiones deja bien claro el crecimiento tan rápido que está teniendo MG en España (lleva hasta ahora un 440%). En sólo tres años, esta firma perteneciente al grupo chino SAIC ha pasado de no vender un solo coche, a tener casi un 3% de cuota de mercado.

Además, España supone alrededor del 15% del total de las ventas de MG en Europa. Y este elevado porcentaje le permite situarse en buena posición para albergar una posible fábrica en nuestro país. De todos estos temas, más otros como la llegada de los híbridos a MG, de la investigación de la Unión Europea a los chinos, de nuevos posibles aranceles… hablamos con este directivo durante la presentación del MG4 X-Power. Así ha sido nuestra charla.

Pregunta.- ¿Qué objetivo de ventas tiene MG en España para este año 2023?

Respuesta.- El año pasado teníamos unas estimaciones de 5.000 coches vendidos y cerramos con 7.000. Este año empezamos con 15.000, después actualizamos las previsiones a 20.000 y ahora nuestro objetivo es cerrar el año con 30.000 coches. Y si podemos alcanzar más, lo alcanzaremos. Hay que tener en cuenta que en MG no nos marcamos un techo. Pero siendo realista con la cartera que tenemos, nuestra red de concesionarios y también manteniendo el servicio que nuestros clientes se merecen… pensamos que 30.000 coches son un objetivo realista. Actualmente estamos por encima del 3% de cuota de mercado pero podemos llegar a más. La marca está encajando muy bien en España.

Pedro García, vicepresidente y director de MG en España.

P.- ¿Por qué está teniendo tanto éxito MG en España?

R.- Principalmente porque la mayor parte de las marcas han subido en torno a un 40% de precio en los últimos años. De este 40% de subida, el 30% se ha incrementado desde la Covid y hasta ahora. Y ese es el hueco que MG está cubriendo. Ofrecemos una movilidad sostenible en las tres tecnologías que tenemos (combustión, híbrido enchufable y eléctrico) y también próximamente con la tecnología híbrida.

P.- ¿Es un objetivo ser el coche más vendido todos los meses con el MG ZS?

R.- El hecho de que el MG ZS haya sido el coche de moda en los meses de agosto y septiembre inicialmente no era nuestro objetivo. No nos marcamos este hito. Es cierto que lo hemos conseguido en estos dos últimos meses. Pero en realidad nosotros lo que buscamos es seguir es seguir creciendo de manera estable y sólida y asegurando la calidad de servicio a los clientes. Pero sí sentimos que ahora MG es más visible.

P.- ¿Qué es lo que ha cambiado en MG ahora en estos últimos meses que tenéis unas matriculaciones de unos 3.000 coches al mes? ¿Es que tenéis más demanda o que os llegan más coches?

R.- Claramente es que tenemos más demanda. Estamos ya en un segundo año completo de la marca en España. Y esto permite que estemos más presentes de la marca en España. El año pasado estábamos en 50 concesionarios de venta y posventa y actualmente estamos en 80 concesionarios. Estamos en todo el territorio nacional y nos queda crecer todavía en algunas provincias y cubrir más todavía en las provincias donde ya estamos para acercarnos más al cliente. Además, otros fabricantes están generando inquietud cambiando el modelo de negocio de los concesionarios. Nosotros, en cambio, ofrecemos estabilidad y oportunidades porque vamos a lanzar coches que están pidiendo los españoles.

El MG4 X-Power es un compacto eléctrico con más de 400 caballos de potencia.

P.- ¿Cómo está MG en España respecto al resto de países europeos?

R.- MG Motor Europa ya es representativo para SAIC porque este año Europa estará por encima de los 200.000 coches vendidos. Y España es el quinto mercado europeo, es decir, que estamos al nivel de otros países europeos que tienen más mercado. Por tanto, sí somos escuchados y desde la central nos dan prioridad, siempre que pidamos coches que tienen un cliente detrás y que cuando llegan se matriculen y no queden en stock. Y recordamos en este sentido que nosotros principalmente matriculamos los coches con clientes particulares. Por lo tanto, nos estamos ganando la credibilidad con la central y esto nos da prioridad.

P.- ¿Cómo os ha afectado el fallo informático que hubo en la DGT la pasada semana?

R.- Nosotros queríamos cerrar el mes de septiembre con la cifra redonda de 3.000 coches matriculados, que además son 100% a particulares. E hicimos un total de 2.811 coches, porque la cinta de la DGT se cerró el pasado viernes 29 a las 11 de la mañana. Y nos quedaron por matricular otros 300 coches que finalmente se matricularon el pasado martes. Nosotros informamos a Anfac, con sus bastidores incluso. No es que busquemos la cifra redonda, pero queremos seguir creciendo de manera rentable y sólida.

P.- ¿Qué modelos de MG llegarán próximamente?

R.- Al año que viene pretendemos lanzar 10 nuevos modelos. Tenemos dos modelos térmicos, un PHEV y cuatro eléctricos. Y además, contaremos con tres híbridos nuevos. Con los cual vamos a romper el monopolio de tecnología híbrida, principalmente por el precio.

MG Cyberster.

P.- ¿De los próximos híbridos que llegan a MG… qué porcentaje de vuestras ventas ocuparán?

R.- Todavía no lo tenemos completamente estipulado, pero sí sabemos que en el mercado el 30% de las ventas son híbridos completos e híbridos ligeros. Así que nosotros podríamos rondar esta cifra, pero hay que tener en cuenta que no los tendremos desde el principio de año.

P.- ¿En qué segmentos competirán estos nuevos híbridos?

R.- En el segmento B, en el B-SUV y en el segmento C-SUV. (N.d.r: es decir, que será un nuevo modelo que podría ser el MG3 para competir con el Toyota Yaris, la versión híbrida del MG ZS y la variante híbrida del MG HS). Con los nuevos híbridos ampliaremos la cobertura del mercado pasando del 40% al 70%.

P.- Respecto a la fábrica de SAIC en Europa… ¿El hecho de que MG esté fuerte en España puede posicionar mejor nuestro país a la hora de albergar la fábrica?

R.- Eso es lo que a mí me gustaría pensar, lógicamente. Desde luego es importante… En España estamos yendo bien, mejor que en otros mercados europeos. En Europa, SAIC está por encima de los 200.000 coches al año, lo que permite a Europa ser el primer mercado fuera de China. Por ello, el presidente de SAIC ha comunicado que quiere invertir en Europa. Todavía está por definir la localización, pero España es una candidata seria, está muy bien posicionada.

MG cuenta actualmente con coches de combustión y 100% eléctricos como el MG 4.

P.- ¿Y en qué fase está la decisión?

R.- La alta dirección de SAIC conoce muy buen Europa. Porque conviene recordar que hace 17 años compraron MG. Y decidieron parar la producción y relanzarla hace tres años cuando ya hemos vuelto a ser competitivos en precio y en cartera de productos, principalmente en los coches eléctricos, que es donde estamos muy fuertes; además de una relación imbatible en la relación entre calidad y precio. En SAIC, además de conocer el mercado europeo, saben que hay exceso de capacidad productiva. Por tanto, hay dos alternativas: adquirir una fábrica ya existente o empezar de cero. Y aquí también hay que incluir el factor del ‘time to market’ (tiempo al mercado). Y aquí en MG y en SAIC los tiempos de comercialización son muchos más rápidos los que manejamos nosotros que los que se manejan en otras marcas.

P.- Por tanto, ¿esto significa que SAIC quiere comprar alguna fábrica ya existente europea?

R.- En principio, sí, porque tiene más sentido…

P.- ¿Y en España hay fábricas a la venta?

R.- España es el segundo productor europeo de vehículos y actualmente hay sobrecapacidad productiva… al igual que en otros países de Europa. También entra en la ecuación el coste de la mano de obra, la cualificación de la mano de obra, la logística, cercanía a fábricas de baterías, acceso a puertos, estabilidad y riesgo del país… Todos estos factores se tienen en cuenta en SAIC.

P.- ¿Y el PERTE también es un factor importante?

R.- Es un factor más, pero también existen en otros países y hay que tener en cuenta que están limitados en dinero y en tiempo. Y la decisión de entrar con una fábrica en Europa, es una decisión para largo plazo.

P.- ¿Cuándo os tendrían que dar una comunicación sobre la futura fábrica?

R.- No hay fecha todavía.

P.- ¿Y dentro de los países que compiten por tener la fábrica… también se incluye a Reino Unido?

R.- Sí, también compite.

P.- ¿Estáis trabajando en desarrollar la posventa en España?

R.- Una de las claves de MG en España es la posventa y la atención al cliente. Ya contamos con un responsable de posventa, con un equipo directo de jefes de zona… También hay una persona como responsable de garantías y otra persona para los recambios. Antes de final de año tendremos ya el almacén de recambios y dar un servicio más rápido a los concesionarios para que puedan tener más agilidad con los clientes a la hora de tener que realizar un mantenimiento o una reparación. También tenemos un centro de atención al cliente local. Y es importante, valorar las incidencias que surgen, porque actualmente no tenemos problemas con la posventa. Hay que tener en cuenta que el parque de MG ha ido creciendo y como es lógico ha habido más necesidades de intervención. Por poner un ejemplo, de los 20.000 coches que llevamos matriculados este año, unos 3.000 son para alquiladoras de coches. Y el año pasado hicimos 2.000 coches que sumados son 5.000 coches que están en uso. Y estos clientes los tenemos monitorizados. Tenemos reuniones periódicas de seguimiento, con las áreas de posventa. Y uno de elementos que se monitorizan es el nivel de paralización de los vehículos de MG respecto a otras marcas. Y en este sentido podemos afirmar que estamos al mismo nivel que nuestras marcas competidoras.

P.- Esta semana la Unión Europea ha iniciado la investigación formal a las marcas chinas por las posibles subvenciones del Gobierno chino a los fabricantes. ¿Qué opinión tenéis en MG y SAIC al respecto? ¿El hecho de tener una futura fábrica en Europa os beneficiará?

R.- Comenzando por la fábrica, la decisión de tener producción local en Europa se anunció en julio, cuando se conocieron los resultados de MG en el primer semestre del año. Por lo tanto, la decisión se anunció antes de esta comunicación de investigación de la Unión Europea.

En cuanto a la investigación en China, como marca, estamos muy interesados que cualquier duda o sospecha que pueda tener la Unión Europea o la Comisión Europea respecto de este asunto, pue se esclarezca y se eviten dudas. Por lo tanto, apoyamos plenamente esta investigación que está limitada a coches eléctricos. Estamos a favor de las investigaciones, pero también estamos a favor de un comercio libre y una economía abierta.

Y en relación con los aranceles, nuestros coches ya pagan un arancel del 10% y, por lo tanto, nuestros precios ya están incrementados en este porcentaje respecto a los europeos que se producen aquí, que están protegidos en ese 10%. Si me preguntas que… si los aranceles podrían ser superiores, por encima del 10%; yo estoy a favor de una economía abierta y un comercio libre y que las empresas y sus productos sean competitivos para el cliente final. Así que todo lo que sea poner barreras a esta libre y justa competencia es perjudicar al cliente final, que decide en función de la relación entre calidad, precio y servicio. Si por proteger con un arancel estás subvencionando a una producción local no me parece lo más positivo y, además, es una medida que puede funcionar un tiempo, pero no a largo plazo.

P.- Pero, ¿y no se quiere proteger con aranceles adicionales a los fabricantes europeos?

R.- Sí, y esto me parece justo. Pero lo que realmente lo que hay que hacer es incentivar a la producción europea en toda su cadena de valor. Los productores chinos y los americanos están invirtiendo en toda la cadena de valor del automóvil desde hace muchos años. SAIC lleva mucho avance y adelanto en tecnología eléctrica respecto a los europeos se debe a que han invertido antes con muchos más recursos en toda la cadena de valor. Y todo eso se traslada en la fiabilidad y calidad de las baterías, y también en el precio. Es un adelanto que China se ha tomado en serio desde hace años. En Shanghái o en Pekín hay muchos coches que son eléctricos y esto era impensable hace 20 años. Por lo tanto, son ciudades que se han tomado muy en serio la descarbonización y en Europa nos lo hemos tomado en serio en plazos… pero los fabricantes van más lentos. Así que hay que acelerar estos procesos que la propia Unión Europea se ha marcado y no ha venido impuesto ni por China ni por nadie.

