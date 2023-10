Te compras un coche y podrás visitar el Thyssen o comer en una estrella Michelin casi gratis

Ir a visitar un museo, disfrutar de una buena cena o dormir en un hotel con encanto son algunas de las experiencias que ofrece el programa Only You Privilege de DS a sus socios. Como parte de la filosofía de la marca, la firma francesa busca ir más allá del vehículo a través de momentos únicos.

Desde 2018 cualquier persona que compre un coche nuevo de DS puede beneficiarse de las propuestas de Only You Privilege. La membresía tiene una duración de tres años desde la adquisición del vehículo, con gran cantidad de actividades relacionadas con el arte.

El hecho de que Only You Privilege esté muy ligado a este campo no es ninguna casualidad, y es que DS guarda una estrecha relación con el arte y el diseño. Gracias a un periodista que realizó una entrevista a Pablo Picasso en 1958, el artista usó como lienzo un DS 19, un coche que se podría considerar el primer Art Car de la historia.

De esta manera, algunas de las actividades más destacadas del programa son el DS Tour en París, en el que se incluye una visita privada al Museo del Louvre, o el celebrado Art & Brunch del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, donde el cliente también puede acceder al museo a puerta cerrada y disfrutar de un brunch.

Actualmente, el Thyssen acoge la exposición "Picasso, lo sagrado y lo profano" (hasta el próximo 12 de enero), una colección que hemos tenido la oportunidad de conocer al margen del público habitual. La visita se ha llevado a cabo con un guía experto en la materia, ya que, además, se cumplen 50 años de la muerte del pintor.

Visita al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con Only You Privilege. Itziar Echave-Sustaeta

Hasta 38 experiencias

Only You Privilege tiene cobertura nacional con 38 eventos exclusivos disponibles, de los cuales 20 son restaurantes con Estrella Michelin. No obstante, también hay 84 posibles escapadas rurales en los hoteles Ruralka.

Respecto al coste de la experiencia, el socio sólo paga el 20% del precio de mercado, con algunas reglas como no repetir la misma vivencia y tener limitada la inscripción a una vez por mes. Para hacer las reservas el usuario debe descargarse la app MyDS, donde tiene un perfil desde donde gestionar las diferentes opciones.

Y aunque Only You Privilege, en nuestro caso, sólo actúe en la geografía española, hay ciertas excepciones como el mencionado programa DS Tour en París. Como ciudad de origen de la compañía, esta actividad cuenta con una estancia de dos noches en un hotel de cinco estrellas, visita al Museo del Louvre e, incluso, ir a la Galerie Dior.

Los vuelos corren a cargo del cliente, con un coste total de la experiencia de 250 euros por persona. La comunidad de Only You Privilege ya cuenta con 810 miembros activos, con una media mensual de 20 reservas.

