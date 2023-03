Susana Solís (Parlamento Europeo): "Hay que mejorar la calidad del aire sin dar la puntilla al automóvil"

Susana Solís es eurodiputada por Ciudadanos en el grupo parlamentario europeo Renew Europe. Además, forma parte del grupo negociador que tendrá que ponerse de acuerdo y aprobar la Euro 7, una nueva normativa que busca reducir las emisiones pero también incrementará el precio de los coches, algo que afectará principalmente a España. Por este motivo desde EL ESPAÑOL hemos querido conocer su punto de vista ante este nuevo reto que afecta a la industria del automóvil. Así ha sido nuestra charla…

¿En qué momento nos encontramos ahora mismo? ¿Qué se está votando en el Parlamento Europeo que afecta a la industria de la automoción?

El Parlamento ha votado hace poco el fin del motor de combustión en vehículos nuevos en 2035, aunque Alemania lo ha paralizado en el Consejo por lo que el texto hoy no está aprobado. Lo que hemos hecho en el Parlamento es enviar una indicación muy clara al sector de que tiene que ir hacia la electrificación y todo lo que ello implica.

Un sector comprometido con el cambio pero que necesita seguridad jurídica y que no le cambien las reglas del juego cada poco tiempo. En este momento en el sector tiene que hacer unas inversiones muy grandes llega Euro 7, para limitar las emisiones que perjudican la calidad del aire.

¿Por qué es tan polémica Euro 7? ¿Cómo cree que debería ser la Euro 7?

Euro 7 es una normativa muy técnica que va a establecer los límites de emisiones de partículas contaminantes que afectan a la calidad del aire, es decir, limitar todo lo que emite un coche que no sea CO2 (NOx, partículas contaminantes, microplásticos de las ruedas y partículas de las pastillas de freno). Estas limitaciones afectarán a todo tipo de vehículos (coches, furgonetas, camiones y autobuses) como ya hace Euro 6/VI.

La sorpresa ha llegado con los tiempos, los límites y las condiciones extremas de prueba de la propuesta de la Comisión. A mi parecer Euro 7 tiene que ir encaminada a facilitar la transición hacia el vehículo eléctrico, sin dar la puntilla al sector. Hoy la propuesta de la Comisión es muy perjudicial y no es realista…

¿Qué papel tiene usted dentro de Euro 7?

Formo parte del equipo negociador de Euro 7 dentro del Parlamento Europeo. Soy la encargada de negociar en nombre del grupo liberal, que al estar en el centro del tablero suele desempeñar un papel clave para conformar mayorías dentro de esta Cámara.

¿Cuál es su postura como parlamentaria y negociadora?

Llevo mese reuniéndome con industria, ONGs, sindicatos y por ahora lo que puedo decir es que me preocupa mucho porque desvía inversiones necesarias de la industria hacia el vehículo eléctrico y se puede llevar por delante muchos puestos de trabajo, especialmente en España que no es un gran productor de eléctricos.

Por ello voy a trabajar para cambiarla porque tal y como está el texto propuesto por la Comisión no es positiva ni social, económica ni medioambientalmente.

Lo que queremos hacer con Euro 7 es coger la propuesta de la Comisión y mejorarla. Esta legislación debe mostrar que Europa sigue comprometida con la mejora de la calidad del aire de las ciudades, pero teniendo en cuenta que los ciudadanos no pueden permitirse vehículos más caros y que no podemos llevarnos a la industria europea por delante.

¿El hecho de que sea negociadora, qué significa?

Pues principalmente que puedo defender mejor las posiciones de España. La industria española está muy afectada porque no tenemos centros de decisión. Mucha parte de nuestra producción son vehículos híbridos, vehículos pequeños de gasolina o diésel que van a estar muy impactados por esta legislación.

¿Cuáles es la situación en el Parlamento?

En el Parlamento hay tres grandes grupos. Por ello, quiero marcar la posición del grupo liberal al que pertenezco y después encontrar un consenso con los otros grandes grupos.

Dado que el grupo liberal está en el centro, solemos tener la llave para que la postura se incline hacia un lado o hacia otro. Ahora hay un ponente principal y estamos en un momento inicial de conversaciones. Poco más puedo contarte.

¿Ese ponente del que hablas, que quién es?

Es Alexandr Vondra, del grupo ECR de los Conservadores y Reformistas Europeos. Sería donde está Vox ahora mismo, por ejemplo.

¿Y de los verdes y los partidos a la izquierda? ¿A ellos se les podría convencer?

Aquí la política se hace a base de consensos, conformando grandes mayorías, sabiendo que dentro de un grupo no vota todo el mundo igual.

Dicho esto, me temo que conozco a los negociadores de los verdes y de la izquierda de otros reglamentos anteriores y hemos diferido mucho en el pasado en cuanto a cómo de digeribles deben ser los reglamentos para la sociedad.

¿El consenso dentro del grupo liberal ya está fijado?

Dentro del grupo liberal hay representantes de países productores muy preocupados (Francia, Alemania…) pero también hay otros parlamentos de otros países como Países Bajos con menos industria y mayor demanda de regulación del CO2. Tenemos más de 25 nacionalidades por lo que llegar acuerdos es complicado. Pero tengo mucha confianza en que mi grupo apoyará la propuesta que voy a hacer.

Los populares europeos votaron en contra del fin del motor de combustión en 2035. Los socialistas a favor. Y vosotros mitad sí y mitad no… Si los liberales os unís y tenéis el voto de los populares… ¿La Euro 7 podría no aprobarse?

El debate esta vez es distinto. Guste o no el Parlamento ha votado a favor de la fecha final del coche de combustión. El debate ahora debe ser cómo conseguirlo sin perjudicar a los ciudadanos ni a la industria y teniendo en cuenta el equilibrio entre el beneficio medioambiental y los costes.

De las conversaciones preliminares creo que podemos conseguir una mayoría suficiente en el Parlamento para sacar adelante un texto coherente. Lo que tengo claro es que no recomendaré a los 100 diputados del grupo liberal votar a favor de un texto en la línea de la propuesta inicial.

¿Y cómo se puede mejorar la propuesta de la Euro 7?

Primero cambiando los plazos porque son irrealizables. No es realista esperar que para 2025 (sólo un año después de la aprobación) se puedan desarrollar, diseñar e integrar los cambios necesarios para que todos los vehículos que salgan de las fábricas puedan homologarse con estas condiciones. He trabajado muchos años en el mundo de la automoción y sé que esto no se puede realizar así que lo vamos a corregir.

¿Y qué más mejoras tienen pensadas?

Otro punto clave a mejorar son condiciones de prueba, que son muy exigentes. Buscan hacer de la excepción la norma.. Ya desde hace años estamos avanzando hacia la medición en condiciones de conducción real pero esta normativa recoge situaciones muy alejadas de la realidad, por ejemplo, una conducción con tráiler y coche cargado o en conducción en temperaturas extremas.

Así no es como se conduce en la gran mayoría de situaciones. Se trata de conducciones mucho más extremas que en Euro 6, la normativa anterior. Con el coste que ello implica... Pero, además, hay detalles técnicos que habrá que revisar, como la distinción entre vehículos ligeros y furgonetas.

Por último, quiero trabajar en los límites de emisiones para ruedas y pastillas de freno: aquí si tiene sentido ser ambiciosos porque es algo que se va a mantener siempre en los coches, sean eléctricos o de combustión.

¿Qué plazos se barajan?

Los plazos se han convertido en el primer gran caballo de batalla. Si todo sigue como previsto, se está proponiendo que se presenten enmiendas en junio, que vote la comisión de medioambiente en octubre para ir después a pleno en noviembre.

Debemos encontrar un consenso dentro del parlamento para adelantar las fechas porque si no vamos rápido puede acabar paralizada por las elecciones europeas de mayo de 2024. Según lo que he hablado con el resto de grupos parece que hay consenso porque así sea.

¿Y es optimista con el resultado final?

Nos jugamos mucho y aquí somos todos conscientes. Como decía, creo que podremos llegar a un acuerdo final aceptable en los tres aspectos los que hay que modificar: el calendario, las condiciones de prueba y los límites Nox y las partículas contaminantes tanto del tubo de escape como de los frenos.

¿Cuánto mejoraría la calidad del aire con la Euro 7?

La mejora de la calidad del aire es alrededor de un 5% o un 6%, algo mínimo si vemos la diferencia que supuso la entrada en vigor de la norma actual. No parece tener mucho sentido con el coste que va a suponer.

¿Cuánto subirían de precio los coches con la Euro 7?

Se están lanzando muchos números ahora mismo, y seguimos recabando datos para conocer cuál es el coste real de subida aunque todo parece indicar que el aumento de precio para un ciudadano sería de entre 1.000 y 1.500 euros por vehículo, independientemente del tamaño del coche.

Por ejemplo, Luca De Meo habla de entre 1.500 y 2.000 euros. Además, España se vería muy afectada porque fabricamos coches pequeños.

Algo inviable en un momento como el actual y que podría llevar a que los ciudadanos alargasen la vida de sus coches, en un país como España en el que la vida media de nuestro parque móvil es de 14 años, muy superior a la media europea.

¿Y la Comisión qué dice ante esta subida de precio?

La comisión dice que el incremento es de entre 150 y 200 euros. Pero estas cifras no son reales. Ya he solicitado a la Comisión que nos aclare sus datos.

¿Por qué hay tanta oposición de los fabricantes hacia la Euro 7?

Porque los fabricantes están centrados en conseguir la accesibilidad del vehículo eléctrico. La realidad es que hoy en día es demasiado caro e inaccesible para los ciudadanos, con un precio superior a los 30.000 euros.

Por ello lo que se busca es que los fabricantes aumenten su oferta de vehículos eléctricos y esto permita bajar los precios. En esto es donde hay que poner los recursos porque la fecha es 2035 y ya está asumida por gran parte del sector.

¿En qué más proyectos está trabajando?

En paralelo estoy trabajando en la creación de un fondo para ayudar a las regiones dependientes del automóvil, porque necesitan hacer muchas inversiones y recapacitar al personal que trabaja en muchas empresas pequeñas de componentes auxiliares.

Mi objetivo es que este fondo les dé mecanismos para que puedan estar formados en el futuro. Es algo en lo que tengo el apoyo de todos los grupos políticos.

