Prueba del nuevo DS3: por qué la versión eléctrica de 154 CV es la que más nos ha gustado

El DS3 fue el primer coche que la firma francesa lanzó al mercado, en 2009 y cuando todavía era una submarca (premium) de Citroën. A día de hoy ya se posiciona como una entidad completamente independiente y con una gama mucho más amplia.

Pese a la corta vida de DS en el mercado premium, ya ha apostado por lanzar únicamente coches eléctricos a partir del año 2024. Será la primera marca del Grupo Stellantis en decir adiós a la combustión, aunque mantendrá a la venta los modelos con motor térmico durante varios años.

De esta manera, actualmente ofrece modelos como el DS3 (SUV urbano), DS4 (crossover compacto), DS7 (SUV grande) y DS9 (berlina). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el primer DS3 fue evolucionando hacia un SUV de pequeñas dimensiones, hasta el que conocemos ahora.

El DS3 ha eliminado la palabra "Crossback" de su nombre.

Por tanto, en 2018 llegó la primera generación del DS3 Crossback, un SUV de orientación urbana y de corte premium. Después de más de cuatro años en el mercado le ha tocado renovar imagen y ya hemos podido probar el restyling de este modelo actualizado, que incluso cuenta con una versión totalmente eléctrica mejorada.

El lavado de cara del nuevo DS3 trae consigo novedades a nivel de diseño, tecnología y prestaciones, además de eliminar la palabra Crossback de su nombre, como pasó con el DS7. A continuación vamos a analizar qué destaca más de este SUV pequeño.

Pequeños cambios en el exterior

Al tratarse de un restyling el DS3 no presenta un diseño con un cambio radical, pero si podemos apreciar una estética más actualizada y con carácter, sobre todo en el frontal. Cuenta con una parrilla rediseñada y de mayor tamaño, con detalles en negro brillante o cromadas en función de la versión.

Otra novedad son los faros, ahora LED de serie en toda gama. Su aspecto es más dinámico y afilado, con tres módulos resaltados en cromo satinado. Como opción, también están disponibles los DS Matrix LED Vision, para mejorar la iluminación del entorno con regulación automática y gestión inteligente de las mismas.

Asimismo, como nueva identidad de diseño, el DS3 incorpora las luces LED verticales para la iluminación diurna. Este elemento también lo podemos encontrar en el DS7 y el DS4, para dotar a la gama DS de más presencia y consonancia.

El DS3 mide 4,11 metros de largo.

Desde la propia marca han asegurado que se ha mejorado el rendimiento aerodinámico, gracias (en parte) al nuevo diseño del paragolpes y la parrilla. De hecho, el DS3 integra una rejilla inferior que optimiza la eficiencia.

Si ponemos la mirada en el perfil, no encontramos cambios drásticos, sino que se conservan ciertas características como la aleta de tiburón (la antena) o las manetas de las puertas enrasadas. Hablamos de un coche que mide 4,11 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,53 metros de alto; con un maletero de 350 litros de capacidad.

Con estas cifras podemos determinar que pertenece al segmento de los SUV urbanos, por lo que podemos compararlo con un Audi Q2 o Mini Countryman en el caso de marcas premium. También se podría equiparar a un Nissan Juke, Peugeot 2008 o un Hyundai Kona en el marco de firmas generalistas.

Si bien es el frontal la parte que más diferencias presenta, en la zaga se incorporan las letras de “DS Automobiles” en acero inoxidable colocadas de manera individual. En cuanto a las llantas disponibles, hay de 17 y 18 pulgadas (según el acabado) con diferentes diseños, y como novedad para la versión 100% eléctrica se añade a la oferta la denominada Toulouse.

Por último y no menos importante, también se incluyen dos nuevos colores para la carrocería: Rojo Diva y Lacquered Grey. El resto de tonalidades son los ya conocidos Crystal Pearl, Gris Platino, Gris Artense, Negro Perla y Blanco Banquise, además de poder crear combinaciones con el techo negro o gris.

El DS3 ahora incorpora las palabras "DS Automobiles" en la parte trasera.

Motores: gasolina, diésel y eléctrico

En relación con las motorizaciones, el DS3 se ofrece con mecánicas de gasolina, diésel y una totalmente eléctrica. Debido a la competición en la Fórmula E (categoría de monoplazas eléctricos), se han aprovechado de ciertas prestaciones y tecnología utilizadas para implementarlo en el nuevo SUV urbano.

Por esta razón, el motor eléctrico de 115 kW (156 CV) y 260 Nm de par se aprovecha de la experiencia adquirida en la mencionada Fórmula E. Integra una batería de 54 kWh (50,8 kWh útiles) que aumenta la autonomía hasta los 404 kilómetros. Para la recarga de la misma, se necesitan 30 minutos para pasar del 10 al 80% con 100kW en corriente continua, mientras que con 11 kW en corriente alterna se tardan 5 horas y 45 minutos.

¿Dónde se ubica esta batería? Está repartida debajo de los asientos delanteros y traseros, así como en la parte inferior del túnel central, por lo que el espacio es el mismo tanto en esta versión como en las térmicas de gasolina o diésel. La densidad de energía ha sido mejorada, aportando así más potencia al motor actual, ya que el de su predecesor tenía 136 CV.

El DS3 cuenta con faros LED de serie en todos los acabados.

En el caso de los motores de combustión de gasolina (PureTech), se ofrecen dos potencias: 100 y 130 CV, siendo la primera siempre manual y la segunda automática de ocho velocidades. La mecánica diésel (BlueHDI) también se asocia a una potencia de 130 CV y a una caja automática de ocho marchas.

Precios de cada versión

El DS3 tiene un precio de partida de 28.950 euros con el motor de gasolina de 100 CV y acabado Bastille. Más abajo vamos a desglosar los precios de cada DS3 con su acabado correspondiente:

DS3 Puretech

DS3 PVP PureTech 100 CV Manual Bastille 28.950 € PureTech 100 CV Manual Performance Line 29.550 € PureTech 130 CV Automático Bastille 31.800 € PureTech 130 CV Automático Performance Line 32.400€ PureTech 130 CV Automático Performance Line+ 35.000 € PureTech 130 CV Automático Rivoli 35.300 € PureTech 130 CV Automático Opera 38.800 €

DS3 BlueHDI

DS3 PVP BlueHDi 130 CV Automático Bastille 33.450 € BlueHDi 130 CV Automático Performance Line 34.050 € BlueHDi 130 CV Automático Performance Line+ 36.650 € BlueHDi 130 CV Automático Rivoli 36.950 € BlueHDi 130 CV Automático Opera 40.450 €

DS3 E-Tense

DS3 PVP E-Tense Bastille 41.500 € E-Tense Performance Line 42.100 € E-Tense Performance Line + 44.700 € E-Tense Performance Rivoli 45.000 € E-Tense Performance Opera 48.500 €

Interior de formas geométricas

El diseño escogido para el interior del DS3 cuenta con una fuerte personalidad única de la marca, puesto que las formas romboidales tienen gran presencia en las superficies. A simple vista tampoco hay una diferencia colosal respecto a la primera generación, pero si incorpora novedades como un volante rediseñado.

Este incluye botones para los controles de asistencia a la conducción y los mandos de infoentretenimiento, acompañado de levas (en caso de tener cambio automático) en la parte posterior para poder controlar las marchas de una manera más cómoda.

El DS3 tiene en su interior un volante rediseñado.

En el salpicadero encontramos una pantalla multimedia de 10,3 pulgadas, con el nuevo sistema de infoentretenimiento DS Iris System. El cuadro de mandos sigue siendo el mismo, con siete pulgadas, acompañado del Head-Up Display en el que se proyectan ciertos datos de la conducción como la velocidad y señales de tráfico.

A nivel de confort en marcha y acabados, el DS3 se puede configurar con distintos niveles de equipamiento, lo que repercute en los materiales y asientos (entre otros). Por tanto, se puede escoger entre Bastille, Performance Line, Perfomance Line+, Rivoli y Opera.

Sensaciones de conducción

En esta ocasión hemos probado dos versiones: el motor de gasolina de 130 CV con caja automática y el eléctrico de 154 CV. ¿Cuál nos ha gustado más? A la hora de decidir por uno o por otro, no nos ha costado decantarnos rápidamente por la versión cero emisiones, y aunque ambos cuentan con aspectos positivos, el motor eléctrico nos ha parecido mucho más refinado.

Nuestra unidad de pruebas del DS3 Puretech 130 CV está equipado con el acabado Rivoli, es decir, uno de los niveles superiores. El color que luce es el Lacquered Grey, una de las dos tonalidades nuevas, con las llantas Niza de 18 pulgadas.

Cuando nos sentamos en el puesto del conductor, nos damos cuenta que incluye unos asientos de cuero Negro Basalto con decoraciones en forma de escamas. Al iniciar la marcha, el confort a bordo es bueno, pero pasado un rato circulando por carreteras secundarias de un puerto de montaña, quizás pecan de poco agarre lumbar.

El DS3 E-Tense tiene un consumo de unos 18 kWh/100 km.

A nivel dinámico, no podemos olvidar que se trata de un SUV enfocado a entornos urbanos, por lo que no podemos exigir que nos ofrezca una conducción de carácter deportiva. Y aunque cuente con tres modos de conducción: Eco, Normal y Sport, su naturaleza se orienta más a circular de manera comedida, sin grandes excesos.

El cambio automático administra de manera correcta las marchas, y aunque el consumo medio homologado sea de 6 l/100 km, durante nuestra ruta llegamos a los 7,5 l/100 km. La calidad de la rodadura es bastante buena, con unas suspensiones que sobrepasan los baches de forma suave.

Mientras conducimos por autopista, el ruido aerodinámico puede incrementar en velocidades superiores a 100 km/h. No obstante, el DS3 es un coche manejable y cómodo para aquellos que buscan un vehículo para la ciudad.

El DS3 cuenta con un cuadro de mandos de siete pulgadas.

¿Por qué el DS3 E-Tense ha sido nuestro favorito? Sus 154 CV y el peso de la batería en el piso hace que sea un coche con mucha más patada, con potencia instantánea y con mayor aplomo y estabilidad. Destaca la suavidad y el silencio de su conducción, cualidades propias de un coche eléctrico.

Además, como punto positivo, debemos recalcar que esta versión eléctrica del DS3 cuenta con la etiqueta cero de la DGT, por lo que puede beneficiarse de no tener restricciones al circular por el centro de las ciudades y no pagar por estacionar en la calle. No obstante, la versión térmica tiene la etiqueta C al no contar con ningún sistema electrificado.

