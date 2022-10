Si prohíben la venta de coches de gasolina, diésel e híbridos… ¿qué puedo comprar ahora?

Esta semana, la Unión Europea ha aprobado el final de la fabricación de los coches de gasolina, diésel e híbridos para 2035. Esto supone que en cuestión de 13 años dejarán de fabricarse los coches de combustión.

Por este motivo, muchas personas que tienen intención de comprar coche, tengan numerosas dudas sobre qué comprar. Por todo ello, desde aquí vamos a intentar ayudar a estos usuarios ofreciendo respuestas a numerosas preguntas…

Quiero comprar un coche de gasolina

Actualmente el 42% de las matriculaciones de coches en España es de coches de gasolina sin electrificar. Estos coches de gasolina sin electrificación alguna son principalmente los SUV pequeños, los utilitarios o coches urbanos y los SUV de tamaño medio o compactos.

Comprarse un coche de gasolina sin electrificar no es ninguna locura. Sobre todo si se vive en una ciudad o en una localidad por debajo de los 50.000 habitantes. Y decimos esto puesto que este tipo de localidades menos pobladas no tendrán restricciones.

De ahí que este vehículo sea una opción muy interesante para aquellos que no hagan muchos kilómetros (menos de 15.000 al año) y no vivan en una gran urbe. Estos coches tienen la etiqueta C y podrán rodar muchos años siempre y cuando no estés en sitios con Zonas de Bajas Emisiones.

Entre los coches de gasolina que solemos comprar los españoles tenemos:

Seat Arona

El Seat Arona destaca por su razonable habitáculo y buen maletero. Es espacioso pese a su pequeño tamaño. Destaca por sus mecánicas eficientes.

Volkswagen T-Roc

El Volkswagen T-Roc es de los pocos SUV de tamaño medio que no están electrificados. Es el modelo más vendido de la marca y sobresale por su confort de marcha.

Dacia Sandero

El Dacia Sandero es un coche que puede ser una alternativa muy interesante para aquellos que buscan un modelo barato. Tiene cierta habitabilidad, un precio asequible y un buen enfoque urbano. Ideal para todo aquel que no quiera grandes pretensiones.

Volkswagen T-Cross

El Volkswagen T-Cross es un coche fabricado en España que se caracteriza por ser un SUV urbano. Destaca por sus buenas calidades, por su enfoque para la ciudad y por las mecánicas eficientes.

Seat Ibiza

Qué decir del Seat Ibiza que no se sepa. Pues que es un coche que se fabrica en España clave para nuestro país. Es ideal para aquellos que no busquen un SUV y que a cambio quieran un coche ciudadano pero permite viajes, que cuenta con unas plazas traseras razonables, un buen maletero y un precio razonable.

Kia Ceed

El kia Ceed es uno de los coches compactos más razonables. Cuenta con un tamaño medio, un precio competitivo y buena relación entre calidades y equipamiento.

Quiero comprar un coche diésel

En relación con los coches diésel aquí hay que reconocer que son unos tipos de modelo que principalmente ya están destinados a flotas. Son pocos los particulares que optan por un coche diésel sin electrificar. Entre los más vendidos destacamos…

Citroën C4

Este coche se fabrica en España y es todo un éxito. Destaca por su tamaño medio y por su buena relación entre calidad y precio. Además, los motores diésel consumen muy poco y son eficientes.

Peugeot 3008

El Peugeot 3008 con motores de gasóleo puede ser una alternativa para aquellas familias con uno o dos hijos que tengan un coche de empresa y realicen muchos kilómetros al año. Destaca por sus calidades, por su amplio espacio interior y por la eficiencia de sus mecánicas.

Peugeot 2008

El Peugeot 2008 es un SUV urbano fabricado en España que se caracteriza por ser uno de los más grandes de la categoría. Cuenta con buenas plazas traseras y motores diésel eficientes. Además, dispone de un gran maletero.

Audi Q3

El Audi Q3 es uno de los SUV premium más interesantes dentro de la categoría media. Destaca por su confort de marcha y buen comportamiento.

Peugeot 208

El Peugeot 208 tiene un enfoque urbano pero puede ser un interesante modelo para todos aquellos que realizan muchos kilómetros.

Quiero comprar un coche híbrido

De cada 10 coches matriculados en España, tres ya son híbridos (aquí también entran los híbridos ligeros). Esto significa que los híbridos se han convertido en un tipo de coches más que interesante para los usuarios.

Por un lado, tienen la etiqueta eco lo que les permite acceder a las ciudades, por otra parte, en ciudad consumen poco y por último así abandonan el diésel, que expulsa más emisiones contaminantes y, encima, ahora está más caro. A continuación, repasamos cuáles son los híbridos de mayor éxito…

Toyota Yaris

El Toyota Yaris es el híbrido más demandado. Esto se debe a que suma el Toyota Yaris convencional con el Yaris Cross que es un SUV urbano. Entre sus puntos fuertes sobresale el consumo eficiente. Como contrapartida su precio es elevado.

Toyota Corolla

El Toyota Corolla es un compacto a tener en cuenta por todas aquellas familias con uno o dos niños o incluso jóvenes que viven en una gran ciudad. Al ser un coche híbrido y contar con la etiqueta eco no tiene restricciones en las zonas restringidas a la circulación. También destaca por su buen habitáculo y razonable maletero.

Toyota C-HR

El Toyota C-HR, al igual que el Corolla, es interesante para aquellos que vivan en una ciudad, les gusta el enfoque SUV o crossover y no tengan grandes necesidades de espacio. Su estética es uno de los puntos más fuertes.

Hyundai Tucson

El Hyundai Tucson es el coche más vendido en España y también uno de los híbridos más demandados. Además, cuenta con hibridación ligera e hibridación completa lo que hace que tenga una de las ofertas más completas. Destaca por su gran tamaño, gran habitabilidad, buen maletero y alta tecnología.

Nissan Qashqai

Ha sido uno de los últimos en llegar. El Qashqai en su momento fue el coche más vendido. Ahora no lo es tanto, pero empieza a tener buena demanda. Destaca por el sistema híbrido ligero y por tener una buena relación entre calidad y precio.

Quiero comprar un coche híbrido enchufable

Comprar un coche híbrido enchufable es una opción muy interesante para todos aquellos que viven en una gran ciudad. Sobre todo por el hecho de que se puede aparcar gratis en ciudades como Madrid, pero también porque con autonomías de entre 40 y 100 kilómetros se puede circular en modo eléctrico de lunes a viernes siempre que se realice una carga diaria. Estos son los más interesantes…

Peugeot 3008

El Peugeot 3008 vuelve a salir en este ranking, puesto que es un híbrido enchufable con un gran volumen de ventas. Destaca por sus calidades y por su diseño.

Mercedes GLC

El Mercedes GLC acaba de ser renovado. Y nada tiene que ver el modelo actual. Cuenta con nueva plataforma, una estética más poderosa y una gran carga tecnológica.

Hyundai Tucson

El Hyundai Tucson es un modelo de referencia entre los híbridos enchufables. Destaca por su diseño, por sus buenas calidades, tamaño intermedio y buena habitabilidad.

Kia XCeed

El Kia XCeed acaba de ser renovado y es un SUV de tamaño medio muy interesante por su estética y su precio contenido.

Citroën C5 Aircross

El Citroën C5 Aircross también destaca al igual que el Peugeot 3008 por su sistema híbrido, además de contar con un amplio habitáculo y gran modularidad interior.

Quiero comprar un coche eléctrico

Si eres un convencido de la movilidad sostenible, entonces lo siguiente ya es dar el paso al eléctrico puro. Antes, eso sí, te tienes que asegura de tener un enchufe en el garaje de tu casa o del trabajo porque de lo contrario toca sufrir hasta que no mejore la infraestructura de recarga. Destacamos los siguientes coches:

Tesla Model 3

Tesla Model 3 00

Es el coche eléctrico más conocido. Destaca por su eficiencia, por la gran autonomía y por contar con una buena red de carga desarrollada por Tesla. Como contrapartida su precio es elevado y las calidades justas.

Fiat 500

Está siendo una de las grandes sorpresas. Tal es así que se ha convertido en el segundo eléctrico más vendido por detrás del Tesla Model 3. Destaca por su precio contenido.

Kia Niro

El Kia Niro acaba de ser renovado. Sobresale por su precio competitivo y por contar con las innovaciones tecnológicas de Kia.

Citroën C4

El Citroën C4 se fabrica en Madrid. Parte de un modelo de combustión pero está bien resuelto el hecho de que se haya obtenido una versión eléctrica. Destaca especialmente por su diseño.

