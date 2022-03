Laurens van den Acker (Renault): "diseñar un coche eléctrico es un desafío por la aerodinámica"

Laurens van den Acker, actual vicepresidente ejecutivo de Diseño del Grupo Renault, es uno de los diseñadores más importantes de la industria del automóvil.

Por sus manos han pasado modelos como el Renault Clio, Renault Captur, Renault Arkana o los últimos Renault Mégane e-Tech y Renault Austral.

Con motivo de la presentación de este último (el Renault Austral, que es un nuevo SUV que se fabrica en España) entrevistamos en exclusiva a este diseñador para preguntarle, entre otros aspectos, por las diferencias de diseño entre los coches eléctricos y de combustión…

Renault ha lanzado dos coches recientemente, el Renault Mégane y el Renault Austral… Si bien el diseño del Renault Mégane parece muy innovador, el del Austral es más convencional… ¿Es así? ¿Por qué ocurre esto?

Los diseños del Renault Mégane y del Renault Austral son muy diferentes, porque son dos coches completamente distintos. Conviene recordar que el Renault Mégane es un coche 100% eléctrico y el Renault Austral es un coche electrificado y con motores térmicos.

Por las manos de Laurens van den Acker han pasado modelos como el Renault Clio, Renault Mégane y Renault Austral.

¿Y qué diferencias tiene en lo que a diseño se refiere un coche eléctrico de uno térmico?

Un coche eléctrico te permite mucha libertad en términos de diseño en elementos como la parte delantera. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un coche con un motor de combustión necesita una parrilla por donde le entre el aire.

Por el contrario, en un coche eléctrico hay que jugar más con la altura porque las baterías están situadas en la parte inferior del vehículo. A ello se suma unos voladizos (distancia entre la carrocería y el eje del vehículo) muy cortos. Y todo ello se traduce en mucho espacio interior, para una misma longitud de un coche.

¿Y en términos de diseño… esto es bueno?

El coche eléctrico es un desafío en términos de diseño porque también tenemos que cuidar mucho la aerodinámica para ganar eficiencia. Esto supone, por tanto, una transformación. Y las transformaciones siempre son interesantes porque suponen oportunidades para sobresalir… Y esto es lo que nosotros vamos a hacer.

Así que vamos a tener que bajar los tres lo más posible al mismo tiempo, van a ser un poco más altos por el costo de la batería, con el voladizo muy corto parte delantera parte trasera con mucho de espacio interior para la longitud del coche. Así que realmente es un aura duradera. Veremos otros animales en la calle. Y eso por un diseño que siempre es muy interesante. Es la transformación que siempre da oportunidades para sobresalir. Y vamos a hacer eso.

¿Por qué destacan los últimos diseños de Renault?

Queríamos crear en ellos sensación de prestigio. Y por ello hemos puesto mucho énfasis en la sofisticación, en la calidad, en los detalles… tanto por dentro como por fuera…

Desde luego, por dentro, los últimos coches de Renault sobresalen mucho por sus grandes pantallas…

Sí… hemos avanzado mucho con la tecnología, con las pantallas grandes… Incluso también vemos este avance si lo comparamos con marcas premium.

De todos los coches de Renault… ¿Cuál sería su favorito?

En realidad, todos me gustan mucho. Es cierto que tengo debilidad por los diseños más deportivos… Pero también me gustan los coches que tienen una gran aceptación por el público en términos de ventas. Por ejemplo, el Renault Clio siempre me ha encantado.

¿Por qué le gusta tanto el Renault Clio?

Porque fue mi primer coche con Renault y porque es un coche confortable que, además, tiene unas bajas emisiones de CO2.

¿Qué destacaría del nuevo Renault Austral?

Me encanta el frontal, porque es muy poderoso. Por ejemplo, los grupos ópticos son muy tecnológicos.

Pero también destacaría el interior porque es la gran sorpresa. Aúna tecnología, conectividad, y el sistema operativo 'Google Automotive System'… A ello hay que sumar la elegancia y la flexibilidad interior, además, de los diferentes huecos de almacenamiento por todas partes…

¿Cuántas personas trabajan en diseño del Grupo Renault?

Actualmente hay unas 525 personas. Aquí se incluyen los seis estudios de diseño que tenemos por todo el mundo, desde São Paulo (Brasil) y hasta Shanghái (China), si bien la mayoría de ellos están en París. Desde que llegara Luca De Meo cambiamos la forma de trabajar.

Ahora, contamos con cuatro marchas (Renault, Dacia, Alpine y Mobilize) y esto supone movilizar el talento de todo el mundo. El equipo de diseño del Grupo Renault es como las Naciones Unidas del diseño, hay cerca de 30 nacionalidades.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan