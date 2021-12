Toyota reducirá el 100% de las emisiones en sus coches en Europa desde 2035

El fabricante japonés Toyota ha señalado que estará preparada para que, desde 2035, todos los modelos que lance sean coches de cero emisiones en Europa Occidental.

Este anuncio lo ha realizado Mat Harris, CEO de Toyota Motor Europa, durante el Kenshiki Forum 2021, un encuentro especializado en el que se detallan los planes próximos de la compañía.

En concreto, este fabricante japonés ha señalado que “estará listo para conseguir una reducción del 100% de CO2 en todos los nuevos vehículos para 2035 en Europa Occidental, siempre que para entonces haya infraestructuras suficientes de carga eléctrica y de hidrógeno, así como los incrementos de capacidad de energías renovables”.

Si bien desde Toyota esto no supone un adiós al motor de combustión, sí es una declaración de intenciones dejando bien claro que sus vehículos no emitirán emisiones en 2035. Además, abre la puerta, además, a que la apuesta de Toyota no solo estará basada en el vehículo eléctrico sino que también trabajarán fuertemente en los modelos propulsados por hidrógeno.

Mientras que se llega a la próxima década, Toyota ha dejado bien claro, no obstante, que su apuesta es por la diversificación y la reducción de emisiones. De ahí que en los próximos años siga ampliando su ‘porfolio’ de productos. En este sentido, para 2022 Toyota lanzará un nuevo modelo híbrido, el Toyota Corolla Cross; pero también su primer coche 100% eléctrico, el Toyota bZ4X.

“El objetivo de reducir al mínimo las emisiones de carbono se alcanzará acelerando la electrificación y ofreciendo un abanico diverso de motorizaciones eficientes en términos de CO2 a todos los clientes”, afirman desde la marca.

En este sentido para 2030 Toyota espera que en Europa Occidental, al menos el 50% de las ventas de coches sean de coches 100% eléctricos. “Más allá de 2030, esperamos que la demanda de ZEV se acelere aún más”, ha declarado Matt Harrison, CEO de Toyota Europa.

Asimismo, el fabricante japonés, ha hecho hincapié en que la reducción de emisiones no solo vendrá determinada por el vehículo eléctrico puro. Así lo ha dejado bien claro Gill Pratt, científico jefe de la marca: “Toyota se compromete a poner millones de vehículos eléctricos de batería a disposición de los clientes… (pero) para reducir más emisiones netas de carbono en todo el mundo hay que recurrir los híbridos, híbridos enchufables, eléctricos de batería y eléctricos de pila de combustible”.

Por su parte, Gerald Killmann, vicepresidente de I+D de Toyota Motor Europa confirmó la inversión de 11.500 millones de euros de inversión por parte de la marca y avanzó detalles sonbre la producción de nuevas baterías que, además de utilizar menos minerales preciosos, tienen un coste inferior y sin embargo el doble de densidad energética que una batería normal de NiMh.

Si finalmente esto se aplica a las baterías de ion de litio, en combinación con el consumo más eficiente de energía en los vehículos, Toyota espera llegar a reducir al 50% el coste de las baterías por vehículo, sin que la autonomía se vea afectada, durante la segunda mitad de esta década.

En relación con la introducción de las baterías de estado sólido, Killmann confirmó que, tras las pruebas del prototipo del año pasado, probablemente se montarán primero en vehículos híbridos eléctricos antes de su despliegue generalizado, también en vehículos eléctricos de batería, con vistas a aumentar la potencia y la autonomía y reducir los tiempos de recarga.

Por último, Toyota espera cerrar el año 2021 con un total de 1,07 millones de unidades vendidas (con el 7% de las ventas en España con algo menos de 70.000 unidades). Asimismo para 2022 Toyota espera incrementar las ventas hasta 1,3 millones de unidades vendidas en Europa, alcanzando así un 6,5% de cuota de mercado.

