Citroën C4: este coche está gustando mucho, tiene buen precio y, además, se fabrica en España

En la sección de Motor de El Español hemos tenido la oportunidad de probar prácticamente toda la gama del nuevo Citroën C4. Se trata de un coche que está teniendo un gran éxito de público (las ventas del modelo van bien y han tenido que aumentar un turno en la fábrica). Y que además ofrece un precio muy competitivo, tal y como veremos a continuación.

Comenzando precisamente por esto último, por el precio, vemos que este nuevo Citroën C4 está disponible desde 20.920 euros para la versión de gasolina más barata. Una cifra que después baja hasta los 16.168 euros con los descuentos por financiación, según nos detallan desde carwow. A continuación detallamos los precios y ofertas de este modelo con los motores de gasolina:

Y aquí se pueden ver los precios y ofertas del Citroën C4 con los motores diésel:

Y por último, aquí tenemos las versiones eléctricas del C4. Estos precios podrían ser todavía menores (con subvenciones de 7.000 euros) por las ayudas del Plan Moves 3:

Citroën C4 Eléctrico PVP Ofertas ë-C4 eléctrico 100kW Automático Feel 35.270 € 30.115 € ë-C4 eléctrico 100kW Automático Feel Pack 36.270 € 31.084 € ë-C4 eléctrico 100kW Automático Shine 37.770 € 32.538 €

El Citroën C4 destaca por ser un coche muy cómodo. José Luis Cano

Uno de los compactos más económicos

Si lo que hacemos ahora es comparar cómo está el Citroën C4 respecto a sus competidores vemos que se caracteriza por su precio ajustado. De hecho, tal es así que apenas existen dos o tres modelos con un precio más competitivo, tal y como se puede ver en la siguiente tabla:

Este Citroën C4 compite dentro de la categoría de los compactos.

Un coche compacto

Tal y como hemos señalado anteriormente, el Citroën C4 es un coche que pertenece al segmento de los compactos. Es una categoría que está perdiendo peso respecto a los SUV pero que sigue siendo todavía muy importante.

Y decimos que es importante, puesto que en este segmento compiten modelos como:

• Seat León

• Toyota Corolla

• Volkswagen Golf

• Renault Mégane

• Peugeot 308

• Ford Focus

• Fiat Tipo

• Opel Astra

• Kia Ceed

• Hyundai i30

• Skoda Scala

Respecto a todos ellos, el Citroën C4 destaca especialmente por varios motivos. El primero de ellos es que es un coche que se fabrica en España. Y esto es algo muy importante, puesto que el hecho de que se ensamble en Madrid permite generar riqueza a nuestro país.

Pero también es característico porque está a la venta con motores de gasolina, diésel y una versión 100% eléctrica. Y esto no es nada común en la industria del automóvil. No hay ningún otro coche de su categoría que cuenta con estas tres variantes (gasolina, diésel y eléctrica). Hay modelos híbridos, como el Toyota Corolla; hay enchufables, como el Seat León o el Renault Mégane... pero no hay eléctricos puros salvo el ID.3, pero que no tiene variantes de combustión.

El Citroën C4 se fabrica en la planta de Madrid, en Villaverde.

Tiene tirón en el mercado

Asimismo, también hay que destacar de este modelo que está teniendo buena aceptación en el mercado. La prueba de ello es que en la fábrica donde se esambla han aumentado un turno (funcionan dos) por la alta demanda. Otra cuestión aparte es el tema de los 'chips' que está trayendo de cabeza a los fabricantes. Pero en definitiva, la demanda es fuerte.

En España entre los meses de enero y abril se han comercializado unas 3.500 unidades. De todas ellas, alrededor de 142 unidades son de la versión 100% eléctrica, lo que supone casi el 4%. En total en la fábrica la producción del eléctrico ya va por el 18%, lo cual significa que está teniendo una buena demanda.

De continuar con unas ventas similares estaríamos hablando de que el Citroën C4 lograría un total de unas 12.000 o 14.000 unidades comercializadas en su primer año completo a la venta. Si tomamos como referencia el año pasado (2020) en ventas, con estas cifras el Citroën C4 rozaría la tercera posición del ranking, lo cual sería una excelente noticia. A continuación detallamos las ventas del año pasado de los principales compactos:

Modelo 2020 Seat León 23.582 Toyota Corolla 15.478 VW Golf 13.241 Peugeot 308 13.147 Renault Mégane 12.780 Ford Focus 12.755 Kia Ceed 7.321 Opel Astra 4.972 Hyundai i30 4.821

Tiene una estética diferente con mayor altura libre al suelo.

Un coche muy cómodo

En cuanto a las características principales del coche, desde aquí destacamos varias. La primera de ellas es su diseño acertado. Citroën ha optado por un coche con una estética atractiva. Es una mezcla de entre berlina y crossover. Para ello ofrece una distancia libre al suelo algo más alta (unos 15,6 centímetros), unas llantas de gran tamaño y una buena visibilidad.

Pero si tenemos que elegir algo concreto, nosotros nos quedamos con su confort de marcha. Es un coche muy confortable gracias a un conjunto de la suspensión que filtra muchísimo los baches y hace que la suspensión sea blanda. Esto puede provocar algunos movimientos de la carrocería (esto a algunos no les gusta tanto) pero a cambio cuando el asfalto tiene irregularidades o atravesamos zonas de baches, nos parece que vamos en una 'alfombra voladora'.

Este confort se debe a los amortiguadores progresivos hidráulicos y también a los asientos 'advanced comfort', que cuentan con mayor espuma y grosor y un mayor confort postural.

Las llantas tienen tamaños mayores para así dar un aspecto más de crossover.

Probamos varios motores

En cuanto al prueba de conducción, hemos tenido la oportunidad de probar la versión 100% eléctrica y las variantes de gasolina 1.2 con 130 CV y 155 CV.

De todas ellas, la que más demanda tiene y la pensamos que es más recomendable es la versión 1.2 de 130 CV. El motor tricilíndrico responde bien, salvo que aceleres con mucha contundencia el nivel de rumorosidad es razonable y las prestaciones y consumos son buenos.

Un escalón por encima estaría la variante de 155 CV que se acaba de incorporar a la gama y que también incorporan otros modelos del grupo como el DS3 Crossback o el Peugeot 2008. Este motor de gasolina más potente cuenta con un turbo de mayor caudal, aumento de diámetro de entrada de aire, inyectores específicos y bujías específicas. Además, también se han introducido otros elementos.

Con todo ello, el C4 de 155 CV ofrece unas mejores prestaciones, mejor aceleración y sobre todo (lo más importante) con unos consumos contenidos. Durante nuestra prueba hemos realizado un consumo de unos 6,5 litros, una cifra muy razonable para su potencia.

Y para los que busquen la mayor eficiencia y apuesta por la ecología está la variante 100% eléctrica que destaca por su suavidad extra, por la ausencia de ruidos, por la buena aceleración y por un consumo razonable. Durante la toma de contacto hemos realizado un gasto de unos 15,6 kWh, lo que significa que la autonomía real de este modelo rondaría los 320 kilómetros.

Imagen del frontal.

Dimensiones del nuevo Citroën C4

En relación con las dimensiones, el Citroën C4 se sitúa como uno de los modelos de mayor tamaño. Sobresale por su buena longitud, su anchura, pero sobre todo por su altura. Es el más alto de sus rivales. En cuanto a la batalla también es amplia, tal y como se puede ver a continuación:

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Ford Focus 4.37 1.82 1.45 2.70 Opel Astra 4.37 1.80 1.48 2.66 Toyota Corolla 4.37 1.79 1.43 2.64 Peugeot 308 4.36 1.85 1.44 2.67 Citroën C4 4.36 1.80 1.52 2.67 Seat León 4.36 1.80 1.45 2.68 Fiat Tipo 4.36 1.79 1.49 2.63 Skoda Scala 4.36 1.79 1.47 2.64 Renault Mégane 4.35 1.81 1.44 2.66 Hyundai i30 4.34 1.79 1.45 2.65 Kia Ceed 4.31 1.80 1.44 2.65 VW Golf 4.28 1.78 1.45 2.63

Detalle de los faros.

Y en cuanto a la habitabilidad, tal y como se ve en la siguiente tabla, el Citroën C4 es también un coche más que razonable, estando en línea con sus competidores:

Anchura delante Alto delante Anchura detrás Alto detrás Hyundai i30 143 101 137 96 Peugeot 308 142 101 137 93 Citroën C4 141 102 136 92 Ford Focus 141 101 136 92 Volkswagen Golf 141 99 136 93 Opel Astra 140 104 133 92 Toyota Corolla 138 98 134 92

Y cierra la lista de virtudes el maletero, ya que es un coche amplio también en capacidad de carga:

• Skoda Scala | 467 litros

• Peugeot 308 | 410 litros

• Hyundai i30 | 395 litros

• Kia Ceed | 395 litros

• Renault Mégane | 384 litros

• Citroën C4 | 380 litros

• Volkswagen Golf | 380 litros

• Seat León | 380 litros

• Ford Focus 2018 | 375 litros

• Opel Astra | 370 litros

• Toyota Corolla | 361 litros

Un coche recomendable

Como conclusión, podemos decir que el Citroën C4 tiene aspectos muy recomendables. Es un coche muy cómodo, razonablemente amplio, con unos motores que ofrecen buenas prestaciones y unos consumos ajustados, con un habitáculo amplio y que, además, cuenta con una versión 100% electrificada. Y todo ello con un precio contenido.

¿Aspectos a mejorar? Algunas calidades (como los plásticos duros de las puertas) podrían subir un peldaño y también tenemos que reconocer que habrá usuarios que busquen una carrocería más firme y con menos vaivenes cuando se acelera, se frena o se toma una curva.